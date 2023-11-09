聖誕倒數月曆2023｜Sabon、Dior、Diptyque等33款必買｜持續更新

聖誕倒數月曆2023陸續推出，《01女生》與讀者一起持續更新Sabon、Dior Beauty及Diptyque等各大品牌的最新消息！每逢聖誕，不少人都會關注倒數月曆，不論送禮、交換禮物或給辛勞整年的自己，倒數月曆都帶來滿足驚喜，讓人能享受體驗各款產品。以下持續整理不同品牌的倒數月曆，不知哪個是你的心水之選？



聖誕倒數月曆2023盤點1. Sabon 限量版倒數日曆

每次經過Sabon的門店，都會被其香氣牽引。今年推出的倒數月曆，便包括不少皇牌暢銷產品，令人嘗盡各款香氣，找到自己的心水味道。倒數月曆的包裝，充滿聖誕之夜的浪漫醉人氛圍，正前方有著一道神秘大門，旁邊長滿奪目花卉，非常吸引。

Sabon官網價：1,280港元

倒數月曆產品數量：24



聖誕倒數月曆2023盤點1. Sabon 限量版倒數日曆 (Sabon提供)

聖誕倒數月曆2023盤點2. Dior Le 30 Montaigne Advent Calendar 聖誕倒數日曆

每年都美得令人默默打開銀包的Dior Beauty倒數月曆，今年改以抽屜式設計，可當成首飾或收納使用。包裝一如以往美艷，以蒙田大道30號巴黎總店為封面，感覺如置身法國，散發悠閒魅力。打開後可看到創作者Pietro Ruffo以皇家杜樂麗花園為靈感的夢幻設計，而每個抽屜藏著的禮物，都非常豐富，包括可愛的Miss Dior、J'adore及La Collection Privée迷你版香水，以及限定版香氛蠟燭和星星吊飾，非常值得收藏！

Dior Beuaty官網價：5,300港元

倒數月曆產品數量：24



《01女生》記者開箱Dior倒數月曆更多細節內容 ► 敬請期待！

聖誕倒數月曆2023盤點2. Dior Le 30 Montaigne Advent Calendar 聖誕倒數日曆 (朱加曦攝)

Dior倒數月曆打開後，可看到創作者Pietro Ruffo以皇家杜樂麗花園為靈感的夢幻設計。(朱加曦攝)

聖誕倒數月曆2023盤點3. Diptyque 聖誕倒數日曆 - 25款香氛寶藏

如同去年的包裝外形，Diptyque今年使用繽紛色彩，配搭字體大小、方向和線條，打造出簡潔而充滿玩味時尚的設計。倒數月曆包括25個驚喜，當中不少得華麗立體的吊飾，也有松木、乾果、綿雪等節日香氛，而價錢更是相當吸引。即睇開箱

Diptyque官網價：3,750港元

倒數月曆產品數量：25



《01女生》記者開箱Diptyque倒數月曆更多細節內容 ► L’Occitane Diptyque聖誕倒數月曆開箱 20+護膚品/香氛蠟燭/香水

聖誕倒數月曆2023盤點3. Diptyque 聖誕倒數日曆 - 25款香氛寶藏 (張懿慧 攝)

Diptyque 限量版聖誕倒數日曆 (張懿慧 攝)

聖誕倒數月曆2023盤點4. Jo Malone London 薑餅童話聖誕系列聖誕倒數日曆

今年的Jo Malone London倒數月曆，以薑餅童話世界為靈感，運用紅白間紋和薑餅人色調，打造出充滿甜美感的英倫風格。特別喜歡品牌的盒子外形設計，能夠收納25份禮物，而且不算佔位，非常實用。

Jo Malone London 官網價：4,380港元

倒數月曆產品數量：25



聖誕倒數月曆2023盤點4. Jo Malone London 薑餅童話聖誕系列聖誕倒數日曆 (Jo Malone London官網)

聖誕倒數月曆2023盤點5. YSL Beauté節日限量版倒數月曆禮盒

購買方法：Selfridges

相信不少女生都喜歡YSL的彩妝品，遊走在少女與成熟之間，色調偏向粉嫩或櫻桃，散發出誘人魅力。今次倒數月曆包括不同質感和色系的唇膏，方便配搭各個場合和造型，也可與姊妹們分享。此外還有熱賣的精緻小型香水和護膚品，更有令人心動的雲石紋鏡子，非常值得購買！

YSL官網價：2,500港元

倒數月曆產品數量：24



倒數月曆2023盤點5. YSL Beauty 節日限量版倒數月曆禮盒 (Selfridge官網)

聖誕倒數月曆2023盤點6. L’Occitane 2023 Holiday Classic Calendar 聖誕倒數驚喜日曆 2023

提到L’Occitane的話，便是想起其標誌性的乳木果香味，帶有嬰兒般的粉狀氣味，予人舒適氛圍。今次的倒數月曆，包括不少香味產品，如肥皂、淋浴乳、洗髮乳、潤膚霜及護手霜等，價錢更是總額的53折左右，便能享受一段充滿療癒放鬆的香味旅程。即睇開箱

L’Occitane官網價：590港元

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆產品總值：121歐元（約1,000港元）



《01女生》記者開箱L’Occitane倒數月曆更多細節內容 ► L’Occitane Diptyque聖誕倒數月曆開箱 20+護膚品/香氛蠟燭/香水

倒數月曆2023盤點6. L’Occitane倒數月曆 ( 張懿慧 攝)

. L’Occitane倒數月曆 ( 張懿慧 攝)

聖誕倒數月曆2023盤點7. Kiehl’s 限量版聖誕倒數月曆

購買方法：Selfridges

近年特別喜歡Kiehl’s的金盞花系列，可以紓緩肌膚敏感，因此今次的倒數月曆，也收納不少金盞花系列產品在其中。倒數月曆包裝以聖誕夜景為圖案，由法國知名版畫視覺設計團隊Icinori裡的Mayumi Otero and Raphael Urwiller以印刷藝術的方式繪製，營造出典雅醉人的魅力。

Kiehl’s換購價：590港元（需買滿580港元加購）

倒數月曆產品數量：24

* 凡購物滿580港元，即可以590港元換購 Kiehl’s 限量版聖誕倒數月曆乙份(價值2,511港元)，每人只限換購一份，換完即止。



倒數月曆2023盤點7. Kiehl’s倒數月曆 (Kiehl’s提供)

聖誕倒數月曆2023盤點8. Clarins倒數月曆

每年Clarins倒數月曆給筆者的印象，都是抵買和實用性高。今年特別以白色及金色包裝，搭以濃厚的聖誕裝飾圖案，使人內心能夠沉澱，感受到舒適的氣氛。裡面包括彩妝品、香水和護膚品，多以明亮和保濕為用，非常適合在冬天使用。

Clarins官網價：600港元

倒數月曆產品數量：25

倒數月曆產品總值：逾2,958港元

* 由11月9日起，凡於門市購買任何聖誕套裝，即能以600港元換購；亦可在11月6日起，於官網直接以600港元購買。



倒數月曆2023盤點8. Clarins倒數月曆 (Clarins官網)

聖誕倒數月曆2023盤點9. Rituals 臻貴聖誕倒數月曆

去年以小型聖誕樹包裝的Rituals，今次倒數月曆回到前年的浪漫村莊設計，並換上充滿濃厚節日氣氛的紅色，展現出溫馨醉人的氛圍。24份倒數月曆小禮物中，包括不少Private Collection暢銷產品，以及個人護理產品，讓你全天候都被療癒香氣包圍。

Rituals官網價：1,100港元

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆產品總值：2,115港元



聖誕倒數月曆2023盤點9. Rituals 臻貴聖誕倒數月曆 (Rituals提供)

聖誕倒數月曆2023盤點10. Charlotte Tilbury Lucky Chest of Beauty Secrets 魔法幸運星光寶盒

雖然Charlotte Tilbury的數量較少，不過裡面款式都是皇牌產品：Magic Cream、定妝噴霧和唇膏等，加上華麗夢幻的首飾箱外形，即使過了聖誕節，依然能夠用來載東西，非常實用！

Charlotte Tilbury官網價：1,700港元

倒數月曆產品數量：12份



《01女生》記者開箱Dior倒數月曆更多細節內容 ► Charlotte Tilbury、Guerlain倒數月曆2023！揭被搶空的銷售秘密

倒數月曆2023盤點10. Charlotte Tilbury Lucky Chest of Beauty Secrets倒數月曆 (IG@charlottetilbury)

Charlotte Tilbury Lucky Chest of Beauty Secrets 魔法幸運星光寶盒實物圖(朱加曦攝)

聖誕倒數月曆2023盤點11. Bobbi Brown 12 Days of Glow倒數月曆

今次的Bobbi Brown倒數月曆，以提亮及陰影的底妝為主，包括修容餅、珠光筆、化妝掃及唇膏等，以打造出自然魅力妝容。包裝以聖誕掛飾為靈感，飾以金色萬花筒圖案，倍添華麗夢幻的氛圍。

Bobbi Brown官網價：195歐元

倒數月曆產品數量：12

倒數月曆產品總值：264歐元



倒數月曆2023盤點11. Bobbi Brown 12 Days of Glow倒數月曆 (Bobbi Brown官網)

聖誕倒數月曆2023盤點12. Guerlain 幻妙金蜂聖誕倒數月曆

每年限售都會很快被搶空的Guerlain蜂屋形倒數月曆，今次屋頂特別飾以綠色叢林圖案，可見奇趣動物群於草原玩耍，散發著可愛活力氛圍。倒數月曆的內容亦相當豐富，今次會較少飾品，僅有2款華麗擴香石，其餘的則是香氛蠟燭、番梘、彩妝和皇牌護膚品，迷你版香水亦是較高級的沙龍系列，非常超值。

Guerlain官網價：5,850港元

倒數月曆產品數量：25



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聖誕倒數月曆2023盤點12. Guerlain 幻妙金蜂聖誕倒數月曆 (Guerlain官網)

聖誕倒數月曆2023盤點12. Guerlain 幻妙金蜂聖誕倒數月曆實物圖 (朱加曦攝)

聖誕倒數月曆2023盤點13. Christian Louboutin Beauty Advent Calendar 2023

以標誌性紅底鞋魅惑女生的Christian Louboutin，今次倒數月曆同樣以簡潔的紅色，吸引目光，而在打開後，則是可愛迷人的列車，每卡都盛載特別的小禮物，包括可愛的Loubiworld迷你版香水、紅底鞋唇膏及今年推出的睫看膏等，亦有吸引的吊飾，粉絲絕對不容錯過！

Christian Louboutin官網價：600美元

倒數月曆產品數量：24



聖誕倒數月曆2023盤點13. Christian Louboutin Beauty Advent Calendar 2023 (Christian Louboutin官網)

聖誕倒數月曆2023盤點14. Penhaligon’s The Toy Chest倒數月曆

購買方法：Selfridges

個人而言喜歡Penhaligon’s的香味持久力，予人舒適療癒的感覺。今年的倒數月曆，依然包括30毫升香水、小型香水、皇牌蠟燭及肥皂等，而每年品牌都會加入不同的聖誕可愛掛飾，是次則為胡桃夾子，實在不容錯過！

Penhaligon’s官網價：4,400港元

倒數月曆產品數量：25



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倒數月曆2023盤點14. Penhaligon’s倒數月曆 (Penhaligon's 官網)

聖誕倒數月曆2023盤點15. The History of Whoo 循環精華冬夜星空倒數月曆

有用過The History of Whoo的護膚品，都覺得質感易吸收，而且效果不錯，臉色變更紅潤。今次的節日套裝，以倒數月曆的形式設計，包裝以浪漫的雪景和聖誕樹設計，裡面包括50毫升的秘貼循環精華，亦有自生精華及拱辰享系列，看來吸引。

The History of Whoo官網價：350港元

倒數月曆產品數量：6

倒數月曆產品總值：693港元



聖誕倒數月曆2023盤點15. The History of Whoo 秘貼循環精華節日套裝 (The History of Whoo提供)

聖誕倒數月曆2023盤點16. NET-A-PORTER The Ultimate Gift Set倒數月曆

今年NET-A-PORTER的倒數月曆，有別往年只有美妝品，特別加入時尚飾品，包括羊絨（cashmere）手套、水晶手鏈、銀色耳環，更有一個首飾箱，只需約3,000港元便能入手，非常抵買。倒數月曆還有不少美妝品，如Dr. Barbara Sturm晚霜、U Beauty Resufacing Compound、MZ Skin抗氧精華油、Charlotte Tilbury眼影盤及111SKIN安瓶等，都是效用出色的產品。

NET-A-PORTER官網價：2,975港元

倒數月曆產品數量：15

倒數月曆產品總值：逾1.3萬港元



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聖誕倒數月曆2023盤點16. NET-A-PORTER The Ultimate Gift Set倒數月曆實物圖(朱加曦攝)

聖誕倒數月曆2023盤點16. NET-A-PORTER The Ultimate Gift Set倒數月曆 護膚品篇(朱加曦)

聖誕倒數月曆2023盤點17. La Mer 限量版聖誕倒數月曆禮盒

以海洋色調配搭線條層次作設計的La Mer倒數月曆，偏向實用風格，裡面的12份禮物，包括肌底修護液、潔膚水、活膚煥采面膜和賦活保濕精華等，讓大家得到更多精緻護理的呵護。

La Mer官網價：4,480港元

倒數月曆產品數量：12

倒數月曆產品總值：6,060港元



《01女生》記者開箱La Mer倒數月曆更多細節內容 ►The Body Shop La Mer聖誕倒數月曆開箱 齊集皇牌護膚品值得入手

聖誕倒數月曆2023盤點17. La Mer 限量版聖誕倒數月曆禮盒 (張懿慧 攝)

聖誕倒數月曆2023盤點17. La Mer 限量版聖誕倒數月曆禮盒 (張懿慧 攝)

聖誕倒數月曆2023盤點18. Memo Paris Post-Christmas Calendar

首度推出倒數月曆的MEMO PARIS，包裝靈感源自瑞士剪紙藝術，糅合東方傳統工藝，打造出華麗美艷的圖案，可見標誌性的巴黎鐵塔，亦有多隻象徵愛爾蘭皮革的馬匹正向前方聖誕樹邁進，寓意每個人的夢想都能達到。倒數月曆設有7款10毫升的旅行裝香水。

Memo Paris官網價：2,260港元

倒數月曆產品數量：7



聖誕倒數月曆2023盤點18. Memo Paris Post-Christmas Calendar (Memo Paris官網)

聖誕倒數月曆2023盤點19. Benefit All I Want Beauty倒數月曆

以眉妝及睫毛產品為首的Benefit，倒數月曆包括睫毛膏、眉膏、眉筆、胭脂，以及護膚品等，為妝容打造出神采飛揚的感覺。特別推薦品牌的眉筆及眉粉，質感軟滑流暢，非常適合初學者用。

Benefit官網價：149美元

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆產品總值：329美元



倒數月曆2023盤點19. Benefit All I Want Beauty倒數月曆 (Benefit官網)

聖誕倒數月曆2023盤點20. fresh Advent Calendar Skincare Set

今年的fresh倒數月曆，以舒適的天藍色為設計，配搭monogram圖案，充滿特色。裡面的24份禮物，包括黑茶系列、有色潤唇膏、精華和洗面乳等，非常好用。

fresh官網價：350美元

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆產品總值：503美元



聖誕倒數月曆2023盤點20. fresh Advent Calendar (fresh官網)

聖誕倒數月曆2023盤點21. Selfridges

購買方法：Selfridges

集結不少美妝品牌的Selfridges，今年的倒數月曆也很豐富，以美妝保養為主，包括Dr. Barbara Sturm精華、Charlotte Tilbury定妝噴霧、Penhaligon's香水及刮痧板等，大家可以趁用各個品牌的產品，從中找出最適合自己的護膚品。

Selfridge官網價：245美元

倒數月曆產品數量：33



倒數月曆2023盤點21. Selfridge倒數月曆 (Selfridge官網)

聖誕倒數月曆2023盤點22. LOOKFANTASTIC倒數月曆

LOOKFANTASTIC倒數月曆算是經濟之選，在25個盒子內，有達27款產品，包括Origins「菇水」、M.A.C睫毛膏、Nars Orgasm胭脂、First Aid Beauty面霜等港人較熟悉的品牌，更有20色眼影盤，非常實用。

購買方法：LOOKFANTASTIC

LOOKFANTASTIC官網價：1,066港元

倒數月曆產品數量：27



倒數月曆2023盤點22. Look Fantastic倒數月曆 $1,066 (LOOKFANTASTIC官網)

聖誕倒數月曆2023盤點23. Harrods The Harrods Beauty 倒數月曆

購買方法：Harrods

Harrods將美妝及香水的倒數日曆分開，前者有25款美妝品，包括德國逆齡專家Augustinus Bader創立的同名品牌面霜、Eve Lom潔面膏、Laura Mercier玫瑰金珠光筆、Bobbi Brown胭脂及Nars小型唇膏等，款式多樣。

Harrods官網價：2,114港元

倒數月曆產品數量：25

倒數月曆產品總值：1,173英鎊



倒數月曆2023盤點23. Harrods The Harrods Beauty 倒數月曆 $2,114 (Harrods官網)

聖誕倒數月曆2023盤點24. Harrods The Harrods 12 Days of Fragrance 倒數月曆

購買方法：Harrods

另一款香水倒數月曆，則有多個品牌知名的香水，包括Byredo Gypsy、Bvlgari及Maison Francis Kurkdjian香水等，部分更是香水原型的細版，超級可愛，收藏度也高。能夠以1,500港元左右的價錢，擁有12種不同著名的香味，因此倒數月曆得到不少人搶購。

Harrods官網價：1,479港元

倒數月曆產品數量：12

倒數月曆產品總值：1,009英鎊



倒數月曆2023盤點24. Harrods The Harrods 12 Days of Fragrance 倒數月曆 $1,479 (Harrods官網)

聖誕倒數月曆2023盤點25. ASOS Beauty Face + Body 25 Day倒數月曆

購買方法：ASOS

倒數月曆包裝較簡約，內容則算豐富，包括Charlotte Tilbury Pillow Talk眼影盤、NEOM香氛蠟燭、M.A.C定妝噴霧、Caudalie潔面啫喱及Rituals身體磨砂等，為全身打造精采光芒。

ASOS官網價：1,056港元

倒數月曆產品數量：25



倒數月曆2023盤點25. ASOS Beauty Face + Body 25 Day倒數月曆 $1,056 (ASOS官網)

聖誕倒數月曆2023盤點26. Armani Beauty 2023倒數月曆

購買方法：Selfridges

Armani Beauty倒數月曆以標誌性的紅色，配上閃粉，以及聖誕鐘外形的大門圖案，充滿神秘的誘惑。裡面包括各12份的貨裝和試用裝，前者如唇釉、唇膏及睫毛膏等，後者則多為迷你版香水，感覺算為抵買。不過，今年倒數月曆不會在本地發售，粉絲們可能需從外國官網購買。

Armani Beauty官網價：270英鎊

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆產品總值：逾400英鎊



聖誕倒數月曆2023盤點26. Armani Beauty 2023倒數月曆 (Armani Beauty官網)

聖誕倒數月曆2023盤點27. The Body Shop限量版倒數月曆

The Body Shop今年一共推出3款限量版聖誕倒數月曆，分別為The Advent of Change 聖誕限量版倒數月曆、The Big Advent of Change 聖誕限量版尊貴倒數月曆及The Ultimate Advent of Change 聖誕限量版奢華倒數月曆。每個月曆都藏有24件或以上的皇牌產品，如：花香果味沐浴露、修護潤手霜、乳木果身體潤膚霜及蘆薈鎮靜面膜等。另外，亦貫徹環保理念，每件產品是可回收包裝及採購自社群公平貿易天然原材料成分，十分有意義。

The Body Shop限量版倒數月曆

倒數月曆產品數量：24-25

倒數月曆售價：799-1599港元



《01女生》記者開箱The Body Shop倒數月曆更多細節內容 ►The Body Shop La Mer聖誕倒數月曆開箱 齊集皇牌護膚品值得入手

聖誕倒數月曆2023盤點27. The Body Shop限量版倒數月曆 (The Body Shop) (張懿慧 攝)

聖誕倒數月曆2023盤點27. The Body Shop限量版倒數月曆 (The Body Shop) (張懿慧 攝)

聖誕倒數月曆2023盤點28. BORGHESE 佳節幸福之門聖誕倒數月曆

首度推出倒數月曆的BORGHESE，包裝以充滿節日喜慶的紅色為主，搭以幾何圖案拼成的聖誕樹，締造出立體感覺，而吊飾則為可愛的5色小型泥漿，以象徵意大利獨特的「慢活幸福法」。倒數月曆包括不少皇牌產品，如泥漿面膜、皇室活水精華、膠原緊緻眼膜及再生精華水等，讓自己在家也能體驗spa的紓壓養膚效果。

BORGHESE官網價：985港元

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆產品總值：3,125港元



聖誕倒數月曆2023盤點28. BORGHESE 佳節幸福之門聖誕倒數月曆 (BORGHESE提供)

倒數月曆包括不少皇牌產品，如泥漿面膜、皇室活水精華、膠原緊緻眼膜及再生精華水等。(BORGHESE提供)

聖誕倒數月曆2023盤點29. Lane Crawford 倒數月曆

今年Lane Crawford的倒數月曆，以藍白色線條為包裝，予人寧靜的雪景氛圍。裡面則印有雪山、叢林和大屋的圖案，感覺舒適療癒。最特別的一點，為倒數月曆內的禮物，大部分都為貨裝，看來更為超值。

Lane Crawford官網價：尚未公布

倒數月曆產品數量：/



聖誕倒數月曆2023盤點29. Lane Crawford 倒數月曆 (Lane Crawford提供)

聖誕倒數月曆2023盤點30. Swarovski x Disney100聖誕倒數日曆

為慶祝迪士尼100周年，Swarovski聯乘Disney100推出聖誕倒數日曆，以鮮明的綠色為主調，並印有鬼馬的米奇圖案，燙有兩大聯乘品牌的金字，意義感十足。裡面設有25份米奇擺件、項鏈和貼紙，結合聖誕元素，每每打開時充滿驚喜。

Swarovski官網價：12,000港元

倒數月曆產品數量：25



聖誕倒數月曆2023盤點30. Swarovski x Disney100聖誕倒數日曆 (Swarovski提供)

Disney100｜聯乘Swarovski推4萬顆水晶鑲嵌擺設率先看7款首飾系列

聖誕倒數月曆2023盤點31. Valmont 倒數月曆

重視療癒美學的Valmont，今年特別邀請新生代藝術家Pomme Chan合作，以瑞士自然仙境為靈感，締造華麗夢幻的感覺。倒數月曆的裡面包裝，以金色圖案和底色為主，並以燙金方式印上圖案，展示出奢侈閃爍的魅力。裡面的禮品包括不少皇牌產品，l’Elixir des Glaciers冰凝系列，以打造貴婦級的享受。

Valmont官網價：2,980港元

倒數月曆產品數量：12

倒數月曆產品總值：8,075港元



聖誕倒數月曆2023盤點31. Valmont 倒數月曆 (Valmont提供)

聖誕倒數月曆2023盤點32. Paul & Joe 倒數月曆

以貓貓等可愛動物圖案為彩妝主打的Paul & Joe，今次特意將倒數月曆打造成貓形，上印有品牌設計師Sophie的兩隻愛貓大頭模樣，非常吸睛。倒數月曆包括底妝產品、限量彩妝、化妝袋和托特袋等，禮物充滿療癒氛圍。

Paul & Joe官網價：尚未公布

倒數月曆產品數量：24



聖誕倒數月曆2023盤點32. Paul & Joe 倒數月曆 (Paul & Joe官網)

聖誕倒數月曆2023盤點33. Maison Francis Kurkdjian The Countdown Calendar

香氛深得不少女生喜愛的Maison Francis Kurkdjian，倒數月曆以立方體設計，綴以金色時鐘圖案，看來經典神秘。相較於25天的倒數，這款則是由聖誕節開始，向著除夕倒數，裡面包括標誌性的香氣，包括Baccarat Rouge 540香水、724香水及香氛蠟燭等，充斥甜蜜醉人的氣味。

Maison Francis Kurkdjian官網價：9,350港元

倒數月曆產品數量：7

