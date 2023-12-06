Bottega Veneta美拉德風手袋推薦：小方包、迷你水桶袋不能錯過

【美拉德風｜Bottega Veneta】近期掀起了美拉德風熱潮，以百搭易襯的棕色系，在時尚圈迅速爆火，加上其暖色調色彩十分適合秋冬季，使不少女生紛紛跟上熱潮。這次《01女生》為大家集合了多款Bottega Veneta的焦糖棕色的手袋，都是簡約卻富設計感的款式，為穿搭增添亮點。



Bottega Veneta美拉德風手袋推薦1. Mini Sardine Cross-body bag HK$24,900

Bottega Veneta這款Mini Sardine Cross-body bag，設計如名字般以沙丁魚為靈感，外型巧妙細緻。手袋身採用了品牌標誌性的「Intrecciato」編織工藝，配上柔軟的小羊皮製成，而頂部手柄則使用具雕塑感金屬，此外還配有長肩帶，使揹法更多變。這款手袋目前共推出8款顏色，當中就有Taupe grey，是一款偏灰的褐色，很易搭配不同造型。

Bottega Veneta美拉德風手袋推薦1. Mini Sardine Cross-body bag HK$24,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta美拉德風手袋推薦2. Mini Cassette Bucket Bag

水桶袋加上棕色調，使手袋魅力更加的無法擋！Bottega Veneta的這款Mini Cassette Bucket Bag，外型方方正正，選用柔軟的小羊皮製成，並以品牌標誌性的「Intrecciato」編織工藝，精緻細膩。而手袋容量亦是很實用，尺寸為14x9x9厘米，將日常用品通通收納好都沒有問題！

Bottega Veneta美拉德風手袋推薦2. Mini Cassette Bucket Bag（Bottega Veneta）

Bottega Veneta美拉德風手袋推薦2. Mini Cassette Bucket Bag（Bottega Veneta）

Bottega Veneta美拉德風手袋推薦3. Mini Cassette Tote Bag HK$19,900

托特包Tote Bag亦是近年很流行的手袋款式，而Bottega Veneta的Mini Cassette Tote Bag，除了同樣有方方正正的精緻外觀外，它的手袋身採用了品牌標誌性的「Intrecciato」編織工藝，並配以柔軟耐用的小羊皮，讓人愛不釋手！手袋除了有頂部手柄可手提外，還配有可拆卸的長肩帶，在揹法更多變和實用。

Bottega Veneta美拉德風手袋推薦3. Mini Cassette Tote Bag HK$19,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta美拉德風手袋推薦4. Mini Cassette Camera Bag HK$14,000

甜美精緻的「小方包」Mini Cassette Camera Bag，亦有推出美拉德風的色調，有Camel駱駝色和Taupe grey灰褐色，都是百搭易襯的焦糖棕色系。而這圓潤甜美的「小方包」，同樣採用了品牌標誌性的「Intrecciato」編織工藝，並配以柔軟耐用的小羊皮，是很值得入手的一款！

Bottega Veneta美拉德風手袋推薦4. Mini Cassette Camera Bag HK$14,000（Bottega Veneta）

Bottega Veneta美拉德風手袋推薦4. Mini Cassette Camera Bag HK$14,000（Bottega Veneta）

Bottega Veneta美拉德風手袋推薦5. Small Brick Cassette Shoulder bag HK$18,900

想找優雅款式的話，Bottega Veneta的Small Brick Cassette Shoulder bag，是不錯的選擇！這款手袋採用長身型設計，配上品牌標誌性的「Intrecciato」編織工藝，和柔軟的小羊皮，而且容量足夠，很適合上班族女生！手袋的肩帶雖然是作單肩腋下包設計，但也可自行調整長度，變換成不同風格！