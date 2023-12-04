12月香港購物攻略：美妝護膚2折起、 $59HEATTECH、聖誕禮物靈感

踏入12月，不僅是即將迎來聖誕節，還開始逐漸變得寒冷！所以除了要選購聖誕家居裝飾和禮物外，還有肌膚換上新的合適護膚品，和為衣櫃增置新衣服，細數下來真的有不少東西要買。《01女生》就為大家整理了一份12月購物攻略，由美妝護膚品優惠、聖誕禮物靈感、保健食品、服飾優惠、下午茶等，都一應俱全，讓大家以最快的速度和最抵價錢，入手心儀物品！



12月購物攻略1：網購聖誕禮物！精選產品低至2折：美妝護膚品、香水

安在家中，同樣可以為家人和閨密選購聖誕禮物！01mall 特地推出了聖誕優惠，精選產品更是低至2折，此次優惠活動品項涵蓋廣泛，包括彩妝、護膚品、香水、身體護理產品等，與大家一起分享聖誕喜悅。【優惠詳情即將公布】

12月購物攻略2：實用高質派對交換禮物：$90起情侶/朋友都適用

聖誕節作為一年中最讓人期待的節日，許多人都早早開始計劃一連串的聖誕派對及聚會，其中為家人、另一半、朋友等準備一份精緻的聖誕禮物，更是一個幸福滿溢的過程！《01女生》就為大家準備了2023年聖誕禮物提案，從不同價位精選出最實用、高質感的禮物，一起為身邊最重要的人選出一份最窩心的禮物！

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12月購物攻略3：聖誕倒數月曆2023｜Sabon、Dior、Diptyque等34款必買

聖誕倒數月曆2023陸續推出，《01女生》與讀者一起持續更新Sabon、Dior Beauty及Diptyque等各大品牌的最新消息！每逢聖誕，不少人都會關注倒數月曆，不論送禮、交換禮物或給辛勞整年的自己，倒數月曆都帶來滿足驚喜，讓人能享受體驗各款產品。以下持續整理不同品牌的倒數月曆，不知哪個是你的心水之選？

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12月購物攻略4：$500以下高質交換禮物：個人化/香水/甜食

聖誕節最讓人期待的原因之一，是可以約上三五知己辦派對，一起歡度節日！而提到聖誕派對，除了可與好友聊天和享用聖誕大餐外，當然不能少了交換聖誕禮物環節，而往往大家都會事先訂下預算限制，要在預算中挑選實用又得體的禮物相當傷腦筋。《01女生》就為大家搜羅了多款$500以下的禮物提案，不論你是送給好友還是公司同事，都能送出大方得體的禮物！

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12月購物攻略5：聖誕禮物男朋友2023！推薦15份實用禮物$158起 皮帶/耳機/卡片套

聖誕節快到了！除了忙於和家人、朋友及同事交換禮物之外，作為體貼的你，當然要為男朋友/老公準備一份適合他又能盡顯心思的禮物！《01女生》為女士們出謀劃策，精選以下各種for him聖誕禮物提案，當中包括香水、皮帶、耳機、卡片套等。今個聖誕，一於為重要的「他」送上一份精緻、實用又高CP值的禮物！

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12月購物攻略6：UNIQLO秋冬感謝節第2周優惠低至$59起！羽絨減$200、HEATTECH抵買

每到年末UNIQLO都會推出的秋冬感謝節已經開始，今日來到第2周，不僅有溫暖易搭的HEATTECH T恤優惠，羽絨外套亦大減200港元，非常值得趁秋冬入手！以下為大家整理10大熱門優惠單品，不知會否列入你的購物清單內呢？

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12月購物攻略7：聖誕下午茶推薦2023！12大必去酒店High Tea 人均$223起/海景打卡

聖誕節將至，和閨蜜、情人來一場充滿聖誕氣氛的下午茶約會更是指定慶祝活動。《01女生》為大家精選以下性價比高、環境舒適、打卡一流的酒店下午茶推薦，當中包括麗思卡爾頓酒店(The Ritz Carlton)、香港文華東方酒店、半島酒店、唯港薈（Hotel ICON）、海洋公園萬豪酒店等Afternoon Tea打卡熱點。大家快點Bookmarked，相約親朋好友品嚐精緻美食，好好感受濃厚節日氣氛！

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12月購物攻略8：聖誕禮物推薦！節日限定香氛套裝率先看：Byredo療癒、SABON精緻

每年聖誕節，作為美妝控筆者最期待的就是各大品牌，所推出的節日限量彩妝及護膚品，產品包裝都會換上充滿節日氣氛的設計，讓人忍不住入手通通入手。今年就為大家搜羅了多個品牌的節日限量產品，這次先開箱讓人舒心療癒的香氛套裝，在為身邊閨密好友或自已挑選聖誕禮物時，都可以參考一下！

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12月購物攻略9：聖誕禮物推薦！率先看限定彩妝：CharlotteTilbury、Nars寵愛閨密

每年聖誕節最期待的就是各大品牌，所推出的節日限量彩妝、護膚品、香氛等，看到它們通通換上充滿節日氣氛的包裝，就想一一都入手。早前筆者先開箱了節日限定香氛套裝，這次就搜羅了多個彩妝品牌的節日限量商品，率先開箱一系列由包裝到內容物都美得不可方物的彩妝品，還在苦惱今個聖誕要為閨密送上甚麼聖誕禮物的話，不妨可以參考一下！

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12月購物攻略10：聖誕禮物推薦！最夢幻節日限定美妝：魚姬眼影、光映粉勿錯過

每到聖誕節身邊所有事物，都好像變得夢幻起來，作為美妝控的筆者，最無法抗拒的定必是，各大品牌的彩妝、護膚品及香水，所推出的聖誕限定商品。

而提到今年最特別的，Clé de Peau Beauté絕對是其中一員，品牌以追逐光芒的魚姬啓程故事為聖誕節主軸，推出了節日限定Toward the Horizon粼光姬影系列，齊集品牌多款皇牌護膚品及彩妝，通通換上全新精美包裝。這次亦率先開箱Clé de Peau Beauté的節日限定系列，很適合作為今年寵愛閨密或自己的禮物，一起來看看這讓人愛不釋手的美妝。

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12月購物攻略11：9大情侶/親子/閨密必去！附獨家推廣碼享折上9折

將要聖誕節，周圍逐漸感受到節日氣息，除了在聖誕好去處打卡，也可與情侶、親子或好姊妹，一起參與工作坊，將製成品互送對方，為節日增添浪漫的意義。若不知聖誕節如何度過，以下推薦9大聖誕工作坊，讓大家能夠體驗療癒的一刻。

此外，現時於《01空間》訂購工作坊，可享有優惠，即日起至12月25日，只要輸入推廣碼【XMASDIY23】，指定工作坊更享折上9折，而11月23日更開放1折快閃套票，絕不容錯過！

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12月購物攻略12：iHerb必買保健食品Top22附優惠碼

iHerb 保健食品向來以高性價比著稱，價格相宜、產品高效。但對於不少初次入手保健品，可能對著網站上這麼多選擇，都會有點無從下手，這次《01女生》為大家集合了iHerb「膳食補充劑」22大暢銷產品，包括了益生菌、魚油、近期大熱的NMN逆齡產品等，在選購時不妨可以參考一下！內文還有限時獨家優惠碼，千萬不要錯過！

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