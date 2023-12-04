解構BLACKPINK Jennie 3日常造型：尋穿搭靈感、牛角包手袋成新寵

BLACKPINK 四位成員們的穿搭，一直都是時下潮流指標，被她們私下穿戴過的服裝首飾，都會被追棒。近日BLACKPINK Jennie在個人社交平台Instagram上，接連分享兩位日常生活的帖文，都不約而同揹上了一個黑色「牛角包」手袋，外型可愛又實用，讓大家都在尋找它是屬於哪個品牌。不僅手袋，Jennie甜美又型格的秋冬造型，也成熱議，一起來看看Jennie今個秋冬造型，尋找穿搭靈感。



BLACKPINK Jennie新寵「牛角包」手袋（IG@jennierubyjane）

BLACKPINK Jennie新寵「牛角包」手袋

近日引起話題的「牛角包」手袋，起因是超人氣韓國女團BLACKPINK 成員Jennie，在接連2個Instagram帖文照片上，連換3個造型，但不變的是都揹著這款手袋，可見最近成了Jennie的新寵。而這款「牛角包」手袋是來自法國品牌Lemaire，該品牌是由前Hermès設計師和妻子Sarah Linh Tran 一起創辦，產品風格以簡單卻富設計感，同時採用品質優秀的布料，成功在一眾設計師品牌中脫穎而出。

Lemaire「牛角包」手袋成大熱單品 （IG@jennierubyjane）

Lemaire「牛角包」手袋成大熱單品

而這款Jennie所揹的半月形手袋，設計線條簡約俐落，但手袋上有數條衍縫車線，以及選用了柔軟細膩的Nappa小羊皮製成，使得手袋外型如牛角包般甜美。而手袋的肩帶採用寬身設計，單肩揹時有隨性的感覺，難怪Jennie在連換幾個造型，都依然如此愛不釋手的揹著它。

BLACKPINK Jennie秋冬造型重點1. CHANEL 2023/24 秋冬前導系列外套（IG@jennierubyjane）

BLACKPINK Jennie秋冬造型重點1. CHANEL 2023/24 秋冬前導系列外套

Jennie這款除了「牛角包」手袋被大家注意到外，她身上的穿搭亦大家關注。被譽為「人間香奈兒」的Jennie，在帖文的第一張照片就穿著CHANEL 2023/24 秋冬前導系列中的一款中長皮革外套，外套面料採用羊皮並飾有紅棕色絨毛，寬鬆的廓形使穿著時富有休閒氣息，而且深色系的外套也十分容易搭配！

CKPINK Jennie秋冬造型重點2. Jacquemus黑色外套（IG@jennierubyjane）

BLACKPINK Jennie秋冬造型重點2. Jacquemus黑色外套

充滿法式風情的品牌Jacquemus，一直備有時尚達人們喜愛，Jennie同樣也是，她曾多次出席品牌的時裝秀，與品牌關係良好。Jennie這次就穿上品牌的黑色外套，設計選用厚身棉質工裝面料，使外套有挺身及寬鬆的效果，設計採用襯衫式，有著乖巧又型格的感覺。而且外套胸口前位置還飾有一條帶有「Jacquemus」的白色刺繡布條，與黑色外套形成明顯對比，使外套頓時多了街頭率性風的氣息。

BLACKPINK Jennie秋冬造型重點3. Loewe短版皮革外套

除了這兩個造型外，Jennie在另一篇帖文中，同樣揹著Lemaire的「牛角包」手袋配上黑色外套，簡約俐落。不過這次選擇了來自Loewe的短版皮革外套，設計隨性型格。外套選用了柔軟的皮革，配上寬鬆的廓形，加上落肩的設計，簡單配上寬鬆的長褲或牛仔褲，已經很好看了！