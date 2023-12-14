新聞女王｜手袋擬人論職場引熱話！盤點9款手袋：Man姐最愛這品牌

TVB台慶劇《新聞女王》由開播就一直話題不斷，由眾演技派演員到劇情對白，都成功引起一波又一波的熱潮。其中由龔慈恩飾演的方太對上由佘詩曼飾演的Man姐，以「手袋論」擬人分享職場管理的心得，字字珠璣，引起不少討論，亦讓大家的視線投向一眾角色於劇集中所使用的手袋。由佘詩曼、何依婷到龔慈恩，這3位女主演於劇集中所揹的手袋，都有著不同的小心思設計，一起來看看吧！



《新聞女王》手袋盤點1. Salad 粉藍手提袋

何依婷在劇集《新聞女王》中，飾演主播徐曉薇，作為新加入的她所選用的手袋，正正是許多小資女愛用的品牌Salad。該品牌的手袋大多是價格相宜，設計大方得體，難怪深受初入職場的女生喜愛。而何依婷劇中所用的手袋，是一款走粉藍的手袋，容量尺寸大實用性極高，不僅可以收納整齊各種常用物品，就連手提電腦都放得下，很適合上班族。

《新聞女王》手袋盤點1. Salad 粉藍手提袋（左圖：小紅書@momo，右圖：Youtube@TVB USA Official）

《新聞女王》手袋盤點2. Hermès Birkin 30 Bag

龔慈恩在劇集《新聞女王》中，飾演新聞台SNK的老闆娘，在與佘詩曼以「手袋論」擬人分享職場管理的心得時，所選用的手袋很不簡單，是Hermès Birkin 30 Bag，非常能突顯她作為上司的氣勢。Hermès Birkin 30 Bag不僅品牌的三大保值款之一，她所拿著的更是經典黑色款配銀扣，不是簡單配貨就能拿到的手袋，從各種手袋小細節中更襯托出她作為管理層的派頭。

《新聞女王》手袋盤點2. Hermès Birkin 30 Bag（左圖：Hermès ，右圖：Youtube@TVB USA Official）

《新聞女王》手袋盤點3. Delvaux Brillant Mini

佘詩曼在劇集《新聞女王》中飾演首席女主播Man姐，所選用的手袋是較低調的奢侈品牌Delvaux 的Brillant Mini Bag，是比利時皇室御用品牌，歷史更是比Hermès、CHANEL、Louis Vuitton等知名品牌更悠久，但其手袋精緻奢華度相差無幾。佘詩曼所使用的這款手袋是品牌經典款，配上白色，更知性大氣，非常符合她劇中角色。

《新聞女王》手袋盤點3. Delvaux Brillant Mini （左圖：Delvaux ，右圖：Youtube@TVB USA Official）

《新聞女王》手袋盤點4. Jacquemus Le Bambino Long leather shoulder bag

Jacquemus 的Le Bambino Long leather shoulder bag，是出現於龔慈恩和佘詩曼的「手袋論」對手戲中，龔慈恩以這款手袋暗喻佘詩曼在行業和公司的地位，是屹立不倒如長青樹般。也的確如此，Jacquemus的這款手袋，是品牌的人氣經典款，是大眾提到品牌時能𣊬間想起的，也是即使已推出多年依然是備受歡迎的款式。

《新聞女王》手袋盤點4. Jacquemus Le Bambino Long leather shoulder bag（左圖：Jacquemus ，右圖：Youtube@TVB USA Official）

《新聞女王》手袋盤點5. Simone Rocha Off-White Micro Star

在同一場「手袋論」對手戲中，龔慈恩還以Simone Rocha 的Off-White Micro Star 比喻另一位由高海寧飾演的女主播許詩晴，新聞台需要保持新鮮感，但同時要管理好這類人才。這個品牌所推出的手袋，許多都是以獨特的外型設計吸引女生們的視線，像是這款手袋採用Perspex® 硬質材質製成的亮眼外型，配上人造珍珠肩帶，是一款人群中所能第一時間注重到的手袋。

《新聞女王》手袋盤點5. Simone Rocha Off-White Micro Star （左圖：Simone Rocha ，右圖：Youtube@TVB USA Official）

《新聞女王》手袋盤點6. Bottega Veneta Arco 29 bag

佘詩曼在劇集《新聞女王》中，時常需要穿著較正式的套裝，也會因應場合換上不同手袋。其中一場佘詩曼身穿全白色套裝，手挽著Bottega Veneta 的Arco 29 bag，選用墨綠色，更能突顯她在工作上嚴謹和性格沉穩，也與她全白的穿著形成對比，讓人一眼注意到她。

《新聞女王》手袋盤點6. Bottega Veneta Arco 29 bag（左圖：Bottega Veneta ，右圖：Youtube@TVB USA Official）

▼▼▼【按圖看】《新聞女王》手袋盤點｜佘詩曼飾演的Man姐竟是Bottega Veneta粉絲，她在劇中還使用品牌這兩款手袋，此外還有Balenciaga、Jil Sander Mini等手袋，一起來看看吧！【按圖看】▼▼▼