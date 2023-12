Pantone 2024代表色Peach Fuzz 手袋推薦：Chloé、DIOR易襯百搭

Pantone|每年最讓人期待的Pantone 年度代表色,近日公布了!2024年年度代表色是Pantone 13-1023「Peach Fuzz柔和桃」,是一種很柔和偏粉的橙色,讓人感到舒適放鬆、療癒,也是包容度極高的顏色。在即將來到的新一年不妨換上這款「Peach Fuzz柔和桃」色調的手袋,將這一份療癒隨身攜帶著。



Pantone 2024年年度代表色是Pantone 13-1023「Peach Fuzz柔和桃」(IG@pantone)

Peach Fuzz柔和桃色手袋推薦1. DIOR 30 MONTAIGNE 微型手袋 HK$21,300

DIOR 30 MONTAIGNE 微型手袋,外型方方正正,手袋採用Rose des Vents 拋光小牛皮製作,翻蓋綴以復古金色飾面金屬CD 鎖扣,設計靈感是取自Christian Dior 香水瓶的別致封口,充滿復古經典氣息。此款式配備可調整長短的皮革肩帶,可肩背或斜孭,在穿搭造型上更多變。

Peach Fuzz柔和桃色手袋推薦2. CELINE 亮面牛皮革CLASSIQUE TRIOMPHE手袋 HK$32,000

CELINE的經典CLASSIQUE TRIOMPHE手袋,外型方正配上圓滑的四角﹐款式知性優雅﹐手袋選用亮面小牛皮製成,別具質感又耐用。此外,手袋採用金色飾面的TRIOMPHE開關,具辨識度,而顏色這款會是偏裸色,會更柔和,是一款百搭易襯的手袋。

Peach Fuzz柔和桃色手袋推薦3. Saint Laurent LE 5 À 7 IN SMOOTH LEATHER HK$18,800

Saint Laurent的HOBO BAG,款式大方知性優雅,又是近年備受歡迎的腋下包,而且肩帶是可調節長度,方便因應服裝作不同搭配。手袋選用具質感又耐用的小牛皮製成,內裡則是麂皮,再配上淺古銅色黃銅五金,而手袋看似小巧,但其實容量是很足夠,日常外出或是上班使用都沒問題。

Peach Fuzz柔和桃色手袋推薦4. Chloé Penelope Micro Flap Bag HK$13,800

Chloé Penelope Micro Flap Bag,外型設計採用箱形,以小牛皮製成,頂部提手位置,是將線條與手袋結構輪廓融為一體,別具時尚美感。手袋是以品牌標誌性的圓形作為開合,容量也可是很可觀,除了頂部手提外,還配有金屬鏈帶作單肩或斜揹,造型更多變。

Peach Fuzz柔和桃色手袋推薦5. See By Chloé Mara Evening Bag HK$ 5,400

See By Chloé Mara Evening Bag,外型圓潤,選用漆皮製成,正面採用優雅大膽的金屬框架,並帶有See by Chloé 標誌性的金屬環。手袋以磁性按扣開合,尺寸為17.5x14.5x7.5cm,容量很足夠﹐配有金屬鏈帶可作單肩或斜揹,而顏色柔和舒適,是一款很百搭易襯的手袋。

Peach Fuzz柔和桃色手袋推薦6. ANTEPRIMA/WIREBAG Standard Miniatura Wirebag (Pesca Arancio Orobordo) HK$1,995

ANTEPRIMA/WIREBAG 的Standard Miniatura Wirebag,是由品標誌性的 STANDARD WIREBAG系列延伸,而這款Pesca Arancio Orobordo色調則是今年的全新聖誕別注限量顏色,別具節日氣氛。這款手袋除了可以頂部手柄作手提外,還配有金屬鏈帶可作單肩或斜揹,更顯年輕有活力。