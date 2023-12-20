頸巾推薦｜LV、Gucci、Loewe等保暖舒適款！Hermès短版僅售$3400

頸巾推薦｜近日天氣轉冷，記得要做好保暖工夫！每到冷鋒或寒冷天氣，不少人都穿厚身衣物，趁機佩戴不同綁法的頸巾，以免之後氣溫變暖，便沒機會展示頸巾時尚。以下為大家推薦6款保暖易搭的頸巾款式，包括LV、Burberry、Gucci及Loewe，設計亦非常受歡迎！



頸巾推薦1. LV All About MNG Scarf HK$4,900

最受歡迎的頸巾圖案，相信便是Monogram，帶有經典復古感覺，而且搭襯淨色服飾，可顯出活力和層次。這款頸巾以灰底白字設計，看來低調優雅，加上保暖的羊毛，感覺柔軟和溫暖，非常適合今季的Quiet Luxury趨勢。

頸巾推薦1. LV All About MNG Scarf (Louis Vuitton官網)

頸巾推薦2. Burberry Fringed Wool-Jacquard Scarf HK$3,300 (NET-A-PORTER)

購買方法：NET-A-PORTER

若然喜歡簡潔而有設計的話，這款Burberry頸巾是個不錯的選擇。以簡單的英文文字印在頸巾上，配襯品牌標誌性杏色，加上短流蘇設計，展現出優雅的英倫風格。頸巾以羊毛製作，觸感柔軟，佩戴後不會有刺刺感覺。

頸巾推薦2. Burberry Fringed Wool-Jacquard Scarf (NET-A-PORTER官網)

頸巾推薦3. Gucci GG Jacquard Knitted Scarf HK$3,300

購買方法：GUCCI

Gucci的GG Jacquard圖案亦十分經典，以標誌和菱形線條，打造復古典雅時尚，再配搭灰色調，感覺低調和諧，展現出tone on tone的層次魅力。頸巾同樣以羊毛製作，感覺保暖舒適，而且長度可以弄出不同的綁法。

頸巾推薦3. Gucci GG Jacquard Knitted Scarf (Gucci官網)

頸巾推薦4. Loewe Scarf in Wool and Cashmere HK$4,250

購買方法：NET-A-PORTER

深受年輕人喜愛的Loewe，這款頸巾非常受歡迎，以不同色調的格仔，配搭大型標誌圖案，充滿活力的層次玩味。頸巾由羊毛和羊絨混紡製成，觸感柔滑，不太有刺刺的感覺，佩戴半天都不會有不適感。

頸巾推薦4. Loewe Scarf in Wool and Cashmere (Loewe官網)

頸巾推薦5. Loewe Appliquéd Fringed Mohair-blend Scarf HK$2,950

購買方法：NET-A-PORTER($2,750)

若然喜歡冬日的毛茸茸風格，這款或是個選擇，以羊毛和馬海毛混紡，編織成毛茸茸的頸巾，加上小熊般的啡色，看來簡約可愛，而且易襯。頸巾上亦縫上標誌Anagram皮革，低調得來，亦帶高級精緻感覺。

頸巾推薦5. Loewe Appliquéd Fringed Mohair-blend Scarf (NET-A-PORTER官網)

頸巾推薦6. Hermès Casaque Love Story Muffler HK$3,400

最意想不到的是，Hermès也有價錢較親民的頸巾款式。雖然長度偏短，但頸巾以羊絨製作，觸感會更軟滑舒適，而且更保暖。頸巾以紅色和米色調，平衡出活力和柔和感覺，加上標誌性的馬頭圖案，散發高級優雅的氣場。