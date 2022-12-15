日女4個保暖顯瘦穿搭　毛絨外套遮肉不臃腫　大頸巾秒變小顏神器

天氣一涼，按耐不住貪吃的小手手，回頭才發現不知不覺多了幾公斤，進入冬天，為了保暖又會不小心把自己穿成跟米芝蓮一樣臃腫。



即將到來的聖誕佳節，一定要漂亮登場才行，一起來看看愛美又耐寒的日本女生們，在冬天時有什麼小心機，可以既維持穿搭完整性，又能顯瘦藏肉！

日本女生保暖又遮肉的4個穿搭小心機（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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TIP 1：毛毛單品局部點綴

大家衣櫃裡都少不了毛茸茸的小熊外套，不只看起來可愛，穿起來也保暖，但也因為大面積的毛料，很容易造成膨脹的視覺感，可愛的小熊當不成，反而成為魁武的大熊。

若是比較豐滿的女孩，又想嘗試這類的毛絨單品的話，推薦可以穿搭背心版本的小熊毛料外套，保留毛絨絨的冬日氛圍感，又能保暖，更重要的是可以展現出纖細的四肢！除了經典的駝色外，黑色更加顯瘦俐落，若要顯得更溫柔，燕麥色不失為一個好選擇。

TIP 2：V領露出鎖骨

不少人一到秋冬便會換上毛衣、針織衫等布料厚重的衣服，這類衣服雖然保暖，但寬鬆的版型一不小心看起來就會像厚片。

比起圓領的設計，V領領口可以製造小臉錯覺，纖細的鎖骨小露性感，搭配項鍊就可以完成簡約又時尚的穿搭。天氣轉涼時也可以在裡面搭配T shirt，或是高領打底衫，是一件可以從秋天穿到冬天的百搭單品。

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TIP 3：垂墜感長洋裝

要說到冬日最佳的顯瘦單品，非連衣長裙莫屬，不用動腦想搭配，一件就可以出門，完美遮住多餘肉肉。

根據今天的出門場合決定整身的搭配，約會時搭配質地柔軟的針織材質，穿上粗跟短靴，馬上打造甜美柔和的look。若是朋友出遊踏青這種輕鬆的行程，大學Tee便是最好的朋友，看起來更青春又休閒！

TIP 4：大圍巾小臉術

比起短薄的圍巾，又大又長的圍巾增加分量感，相較對比之下臉就會顯得更小巧，而且在冷冷的天氣裡，可以把臉給好好地藏起來呀。

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輕巧又保暖的過冬天吧！

誰說冬天就要把自己包成米芝蓮才是真正的保暖？掌握這些顯瘦小訣竅，別在冬季穿搭又踩雷，一起美美的過聖誕吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】