2023年6種頸巾綁法教學　保暖又有造型　秒變小顏化身韓劇女主角

在這個冷到不行的天氣裡，除了羽絨外套加身外，頸巾（又稱圍巾）也是一個很重要的保暖必備單品呀！



不過～小編也發現，圍圍巾是一門藝術，每次追著韓劇，女主們各個軟萌又可愛，自己綁起來卻是腫得像肉粽，要打得好看、不顯胖，小紅書上就有網友一口氣分享6種打法，超簡單步驟，你一定能學會～

6種圍巾綁法教學，簡單易上手！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第一種：側搭圍法

先將圍巾繞過頸部一圈，並把下方兩端的圍巾在左或右側打一個小結，稍微整理後就完成啦！

第二種：領帶結打法

同樣先將圍巾繞過頸部一圈，將繞的那端穿過圍巾做固定，之後把橫的圍巾在抓出一個小圓圈，把另一端的圍巾穿過去即可。

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第三種：麻花打法

圍巾以一長一短的交叉掛在脖子上，長的壓在短的下方，拎起長的一端繞過頸部，之後穿過上方的對折處，拉鬆、調整到不卡脖子的鬆緊度。

第四種：前後打法

把圍巾繞過頸部一圈，先穿過橫的圍巾，讓圍巾的尾端擺在肩膀處，看過去就是，圍巾一端在前、一端在後，可愛又保暖。

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第五種：漫畫打法

圍巾繞過頸部一圈後，拿起其中一端，由內穿過圍巾，另外一端也是一樣的穿法，拉鬆、拉寬橫的圍巾，這樣就是漫畫感的圍巾打法了！

第六種：披肩式打法

圍巾披在脖子上後，將尾端兩側打結，讓圍巾成為一個0字型，之後把圍巾中段翻轉成8字型並套過脖子，稍微拉鬆、調整，讓圍巾成為披肩的樣子，就完成囉～

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】