Hermès 2024春夏焦點手袋：Birkin添童趣玩味、Constance迎新成員

Hermès 每一季，總讓人期待又會帶怎樣的新品，在2024年春夏品牌不負眾望，除了為經典手袋Birkin、Kelly、Constance帶來新成員，亦推出多款令人眼前一亮的新款手袋，再次為品牌的創意折服。這次一起來跟著《01女生》看看Hermès 2024春夏的新款手袋。



Hermès 2024春夏焦點1. Hermès Birkin Sellier Faubourg en fête

Hermès Birkin Bags 是品牌的三大經典手袋之一，幾乎每季都會帶有融入新元素的手袋。這次Hermès 法國巴黎聖特娜福寶大道總店，以粉筆畫效果繪畫在手袋身上，再將標誌性的鎖釦換成迷你Disco球，使優雅大氣的手袋頓時多了幾分童趣和玩味。

Hermès 2024春夏焦點1. Hermès Birkin Sellier Faubourg en fête （Hermès）

Hermès 2024春夏焦點2. Hermès Haut à Courroies Coup de soleil

Hermès 另一款充滿玩味的手袋，以Birkin Bags為外型延伸出來的Haut à Courroies Coup de soleil，在細節上就讓上工匠以獨特的工藝製作出「曬痕」效果，使原本就是焦點的手袋，變得更引人注目。

Hermès 2024春夏焦點2. Hermès Haut à Courroies Coup de soleil （Hermès）

Hermès 2024春夏焦點3. Hermès Constance Élan

Hermès另一經典手袋Constance Bags，亦推出了變奏被，這款Constance Élan 是將手袋以為纖長的造型呈現，但容量和經典元素仍保留，相當值得入手收藏。這次的改變定必讓原本就喜歡Constance Bags俐落感的女生，更加無法抗拒。

Hermès 2024春夏焦點3. Hermès Constance Élan （Hermès）

Hermès 2024春夏焦點4. Hermès Cordage

在春夏季時，編織手袋的清新感總讓女生們愛不釋手。Hermès 亦推出了這款Cordage 編織手袋，同時融入品牌的經典元素-馬術，以韁繩相近的物料做編織，並配上耐用的牛皮製作而成，造型充滿夏日海邊度假氣息，假如內裡綁上大絲巾又是另一造型，非常實用。

Hermès 2024春夏焦點4. Hermès Cordage （Hermès）

Hermès 2024春夏焦點5. Hermès Mousqueton

水桶袋的實用和時尚造型，備愛女生們愛戴，簡直是人手一個！Hermès 2024春夏亦有新推出Mousqueton，採用柔軟實用的 Evercalf 小牛皮，並融入品牌的經典元素-馬術，以鉤環和牽繩作為手袋扣，同時亦成為手袋的亮點所在。假如在觀望水桶袋的話，Hermès的Mousqueton 是不錯的選擇。

Hermès 2024春夏焦點5. Hermès Mousqueton（Hermès）

Hermès 2024春夏焦點6. Hermès Arçon

Hermès Arçon自推出即備受追棒，於這次Hermès 2024春夏中，再次看到它的身影，不過被縮小成小尺寸。雖然是小尺寸的Arçon，但它外型和重點元素依舊保留了，而容量同樣可收納手機、錢包、補妝產品等常用物品，加上它時尚的外型，可為日常造型添加亮點。