半月包9大推介！$1,995起入手！實用水滴型手袋：Hermès LV掀熱潮

半月包獨特時尚的外型，備受許多女生的喜愛。不少時尚品牌所推出的半月包，都添加了新元素，其中版型更長，猶如水滴型的半月包最為引人注目。水滴型的半月包體積更大，同時滿足了大眾對手袋實用性和時尚的要求，其中Louis Vuitton（LV)、Hermès、Bottega Veneta（BV）等品牌，所推出的半月包更是備受矚目。



名牌童裝手袋$2,700起入手！9款大人也可用推介：DIOR經典易搭

1. VALENTINO GARAVANI VLOGO Hobo small textured-leather shoulder bag HK$22,500

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Valentino的這款手袋採用義大利皮革製成，有著小巧的弧形手袋廓形，設計時尚精緻。手袋容量非常充足﹐可放置手機、化妝品、太陽眼鏡等日常所需小物，並設有卡片位可存放身分證件和常用卡片，設計非常貼心。手袋另一亮眼之處，飾有「VLOGO」金色鏈條，可當作頂部手柄手提之用，或連接肩帶後作作為單肩或斜揹。

2. VERSACE Metallic leather-trimmed chainmail shoulder bag HK$33,100

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VERSACE的這款半月手袋，充滿90年代的復古氣息。手袋採用銀色金屬製成，飾有同色系皮革邊飾，加上獨特廓形，使整個設計充滿個性。手袋內襯選用緞面斜紋布，內部空間充足，可輕鬆收納各種物品。

2. VERSACE Metallic leather-trimmed chainmail shoulder bag HK$33,100（NET-A-PORTER）

3. Bottega Veneta（BV）Foulard Shoulder Bag HK$38,800

Bottega Veneta（BV）的Intrecciato編織手袋，一直是備受女生們追棒，其中今年重新推出的半月包正正是不能錯過的一款。Foulard Shoulder Bag設計非常特別，外型大氣隨性，手袋以柔軟的小羊皮，配上金屬手提位，選材上具衝擊性，容量非常充足，相對實用。

水滴型半月包推介3. Bottega Veneta（BV）Foulard Shoulder Bag HK$38,800（Bottega Veneta）

4. Coperni curved leather tote bag HK$3,274

Coperni的curved leather tote bag，以圓潤俐落的線條，吸引著不少人目光。手袋採用質感柔軟耐用的皮革製成，配上硬挺的設計，時尚又優雅。此外，手袋內部容量大小剛好，日常出外所需物品，都能收納其中。此外，備有兩色供選擇，分別是黑色和紅色，都是點綴日常簡約的造型。

水滴型半月包推介4. Coperni curved leather tote bag HK$3,274（Farfetch）

5. Hermès Buddypocket bag £5,230（約HK$52,041）

Hermès的Buddypocket bag，是品牌今年春夏新推出的半月形手袋，同樣是走大容量實用路線，尺寸為16 x 34 厘米。手袋採用了雙面設計，正面是小牛皮及背面則是帆布，碰撞新穎時尚的風格，而手感都是柔軟細膩。外型如水滴型，正面飾有兩個大小不一的外部口袋，更添獨特性。

6. ANTEPRIMA/WIREBAG Standard Mini Teardrop Wirebag HK$1,995

ANTEPRIMA/WIREBAG是將經典的STANDARD WIREBAG，換上糖果般的甜蜜色彩，加手袋原本的閃爍設計，定必是這個炎夏耀眼的存在。而這款MINI STANDARD 6T1 WIREBAG備有5款色調，手袋雖是迷你尺寸，但水滴形的設計，同樣有一定的容量。

7. Chloé SMALL BRACELET HOBO BAG 19,900

Chloé的SMALL BRACELET HOBO BAG採用閃亮粒紋小牛皮製作而成，配上雙色金屬裝飾，在柔軟皮革與金屬光澤的碰撞之下形成鮮明對比，展現出品牌經典設計美學-鬆弛、流暢與自然。手袋目前共推出了4色供選擇，分別是黑色、深卡其色、木玫瑰色以及黏土棕色，均是自然鞣製的皮革色調，會隨著歲月變得愈發迷人。

8. Louis Vuitton（LV) Loop Hobo Bag HK$22,700

Louis Vuitton的Loop Hobo Bag，是很值得入手的一款。手袋採用了品牌標誌性的Monogram帆布及其工藝，配上可拆卸鏈條及一條皮革肩帶，輕鬆變換不同風格的造型。此外，Loop Hobo Bag的實用性是不容小覷，備有寬敞的收納空間，以及一個可分開使用的拉鍊袋，可擺放常用卡片或小量化妝品，設計貼心。

9. VALENTINO GRAVINA HK$10,500

Valentino Garavani是品牌人氣手袋之一，採用粒面紋路皮革，大大提高耐用力及不易沾污。手袋是以半月形配上纖巧的身型，不僅時尚，容量也相當足夠。此外手袋除了有皮革製的弧形手提外，還備用一條可拆卸的金色鏈飾，便於搭配不同風格的造型。