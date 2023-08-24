Hermès2023秋冬10重點手袋 Kelly、Birkin新元素 水桶袋備受矚目

Hermès手袋總是讓人心動，在即將來到的2023秋冬之中，就有不少使人眼前一亮的設計。創意總監 Nadege Vanhee-Cybulski除了為3大經典手袋Kelly、Constance、Birkin手袋添上新元素，還推出了全新Haut à Courroies、「扯鈴」造型的水桶袋Mini Médor、圓桶袋So Médor等，都被預測為將成人氣王。這次《01女生》為大家集合10款Hermès2023秋冬重點手袋，在考慮入手時不妨看看。



Hermès2023秋冬重點手袋1. Mini Médor Crin Bag in Horsehair and Barénia Calfskin HK$97,500

Hermès2023秋冬重點手袋1. Mini Médor Crin Bag in Horsehair and Barénia Calfskin HK$97,500（Hermès）

在剛結婚的巴黎時裝週上，Hermès以多個設計感十足的手袋及時裝，備受矚目。尤其是全新的手袋系列「Médor」中的Mini Médor，第一次現身不少品牌粉絲就被它的外型吸引，手袋外觀像極小時候的「扯鈴」玩具，以品牌專業且獨有的皮革工藝呈現出來，再配上高雅的馬毛作裝飾，手袋中間再仿佛繫上小牛皮腰帶，並綴滿鍍鈀金屬鉚釘或半圓形金屬裝飾，更添型格感覺。

Hermès2023秋冬重點手袋2. Mini Médor Bag in Box Calfskin HK$67,200

Hermès2023秋冬重點手袋2. Mini Médor Bag in Box Calfskin HK$67,200（Hermès）

除了飾有馬毛的款式外，還有小牛皮製作而成的Mini Médor Bag in Box Calfskin，中間同樣有小牛皮腰帶，及綴有典雅的方錐飾釘，喜歡皮革觸感的女生可以考慮這款。這款手袋無論是手提還是手挽，都能使整體造型添上時尚感。

Hermès2023秋冬重點手袋3. So Médor Bag in Togo Calfskin

Hermès2023秋冬重點手袋3. So Médor Bag in Togo Calfskin（Hermès）

水桶袋在眾多袋款中，一直是歷久不衰的款式，而Hermès的全新So Médor Bag in Togo Calfski，在此次時裝秀上亦是重點手袋之一。這款手袋其實是重新演繹於2000年代初現身的Mangeoire手袋，具它的精髓，但添上了不新元素，像是在袋身飾有項圈形束帶，飾上金屬配件作點綴。而且這款手袋附有彈簧鉤扣的肩帶，可自行長度，在變換揹法上就有了更多選擇。

Hermès2023秋冬重點手袋4. Haut à Courroies Multipockets Bag in Barénia Faubourg Calfskin HK$388,900

Hermès2023秋冬重點手袋4. Haut à Courroies Multipockets Bag in Barénia Faubourg Calfskin HK$388,900（Hermès）

在Hermès2023秋冬手袋中，一大亮點是這款Haut à Courroies Multipockets手提包，誕生于20世紀初，是品牌所推出的第一個手袋系列，於這季亦帶來了新驚喜。在這款Haut à Courroies Multipockets Bag in Barénia Faubourg Calfskin袋身上，有著兩個逐漸變小的外袋，營造出如袋中袋的感覺。而這兩個小外袋，採用了縮小旋釦及掛鎖開闔設計，配上品牌的經典的拋光手縫包蓋，盡顯Hermès的精湛皮革工藝。

Hermès2023秋冬重點手袋5. Birkin Sellier Anate Bag in Evergrain Calfskin HK$205,800

Hermès2023秋冬重點手袋5. Birkin Sellier Anate Bag in Evergrain Calfskin HK$205,800（Hermès）

在Hermès2023秋冬手袋中，可見不少型格元素，除了金屬裝飾外，流蘇造型亦出現在眾多手袋袋身。其中品牌的經典手袋之一Birkin Bag，就向aucho 夾克與寬版長褲的Anate系列擷取靈感，將瀟灑的長流蘇添加在手袋兩側，當手提著這款Birkin Bag，充滿民族風的流蘇也會隨之飄逸。

Hermès2023秋冬重點手袋6. Kelly Danse Anate Bag in Swift Calfskin HK$97,500

Hermès2023秋冬重點手袋6. Kelly Danse Anate Bag in Swift Calfskin HK$97,500（Hermès）

在Hermès2023秋冬手袋中，除了Birkin Bag融入了長流蘇元素外，還有這款Kelly Danse Anate Bag in Swift Calfskin，在手袋底部添加上流蘇，配上卡其色的皮革，充滿西部牛仔的復古感，別具質感！

▼▼▼【按圖看】更多Hermès2023秋冬季重點手袋｜包括Kelly II Sellier Clouté Bag、 Constance III Miroir Clouté Bag、Kelly To Go等等，都是品牌的經典款手袋再添上了不同亮眼元素，大家都可以參考下！【按圖看】▼▼▼