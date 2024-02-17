UNIQLO：C 全新春夏系列：41件女裝服飾、鞋履　將於23日首波開賣

回顧去年下旬，前 Givenchy 和 Chloé 的設計師 Clare Waight Keller，宣布與日本國民品牌 UNIQLO 推出聯名系列「UNIQLO：C」，商品一上架，瞬間秒殺，見證設計師的驚人實力。不久前，官方正式宣佈再次攜手 2024 春夏系列，高達 41 件聯名單品，承襲品牌與設計師的精神，相信將再次造成搶購熱潮。



UNIQLO：C 春夏系列

不同於上一次的秋冬單品，在春夏聯名系列中，展現更多實穿且靈活的穿搭單品。設計師 Clare Waight Keller 以倫敦南部文化為創作靈感，揉入鄉村和城市元素，從上衣、下衣，再到配件上，重新調整出適合現代人可以輕鬆穿搭的單品，在極簡的線條下，仍具備功能性，因應不同場合與氣候，共計 41 件單品。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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承襲設計師脈絡

這回在設計上，依舊充滿 Clare Waight Keller 的風格，在極簡的脈絡上，堆疊出嶄新的視覺氛圍。看似素面的單品，但仔細一看，可以感受到許多設計細節。除了有經典的風衣外套，還增添一件「棉質抽繩外套」，透過腰身的「抽繩」結構，讓穿上去的視覺效果更顯俐落有型，同時具備正式感及防風效果。

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配件是一大重點

這次全新春夏聯名系列中，除了收錄先前熱賣的單品「仿皮弧形肩背包」，也多了精彩的配件新選擇，帽子有兩種：防曬抗 UV 長沿帽防曬、抗 UV 寬沿帽，包包也有兩款：澎軟肩背包，棉質帆布包。不僅如此，這次也推出五款鞋履，包括：樂福鞋、休閒鞋、厚底涼鞋、涼拖鞋，以及綁帶涼鞋，實穿度高。

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開賣時間與地點

UNIQLO：C 春夏系列將採取「兩階段」發售，第一波預計在2月23日登場，第二波預計3月29日旬發售。全系列商品只會在2間門市開賣，包括：UNIQLO 利舞臺旗艦店及海港城店販售。此外，UNIQLO 網路旗艦店也會同步上架。

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