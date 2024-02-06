格雷系穿搭｜高級灰3大韓星知性搭配公式　耐看萬用新手也能學懂

秋冬美拉德穿搭風潮尚未退去，冬季最新「格雷系」穿搭又緊接著登場！



「格雷」由灰色的英文單字「grey」音譯而來，顧名思義指的是以黑、白、灰等基礎色調和出的知性穿搭風格。

小編整理了如何成為「格雷系女子」的穿衣要點和搭配介紹，一起時髦升級！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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什麼是「格雷系」穿搭？

進入時尚精品2023年的秋冬秀場，不難發現簡約、耐看、優雅又實穿的LOOK已成為趨勢，「格雷系穿搭」以大面積的灰色作為主角，再用各種不同深淺、面料的基本色堆疊出層次感，灰色作為介在黑色和白色之間的過渡色，可以很好地和任何色彩呼應，並且適合各種膚色、性別、身份以及穿搭風格的人駕馭。

「格雷系」穿搭重點

給人沈穩、內斂又有著優雅的氛圍的「格雷系穿搭」的精華在於營造毫不費力的時尚態度，妥善分配色彩的比例就能將高級感不言而喻。MIUMIU 2023秋冬秀場上的時髦知識份子穿搭將正式結合玩味風格，用灰色的針織衫和半透明的白色半身裙做出對比，「50%主色＋50%輔色」的比例最不會出錯；LOEWE運用全身同色調的深灰色套裝看似基礎，但在大衣外套的版型上做收腰的剪裁，搭配輕盈的米色系配件，讓整體看起來隨性又俐落；PRADA以「80%主色＋10%輔色＋10%輔色」的搭配將重點放在有設計感的裙子上，用黑色和白色點綴出層次感。

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韓星「格雷系」穿搭示範

1. ROSÉ

ROSÉ是韓國女星中少數以簡約穿搭著稱的偶像，但由於她一頭金髮加上黑白灰穿搭的風格實在太具有辨識度且很日常好駕馭，也因此讓她的穿搭風格漸漸成了女性們嚮往的範本！她選擇單穿深灰色的寬鬆毛衣和黑色寬褲就很適合當作上班族日常的穿搭參考，深色下身可以幫助修飾臀型，帶有光澤的黑色的包包和皮鞋都增添了穿搭的高級感。

2. 秀英

由少女時代成員轉型至演員身份後的秀英更多了一絲成熟的氛圍，她的這套格雷系穿搭配色可以推薦給走溫柔氣質風的姊妹們參考。在冬季穿上淺灰色的大衣可以將膚色襯托得更柔和，內搭全身白色系的上身和褲裝來平衡視覺色彩，整體也看起來更輕盈俐落，平日和男友約會或是和姐妹來場文青之旅都很適合出街！

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3. 車靜媛

韓國女生公認的「穿搭教科書」車靜媛的格雷系穿搭輕鬆休閒，將基礎款的單品層層堆疊營造出很用心打扮的感覺！身高168公分的她選擇深灰色的毛呢大衣外套當作重點，穿上淺色系的牛仔褲製造減齡效果（秋冬不想要看起來太沈重選用淺色系單品很重要！），淺灰色的帽子和運動鞋也和外套相呼應，出遊穿搭也可以穿得舒適又好看！

姊妹們衣櫥必備的灰色系單品都能滿足所有「格雷系」穿搭的提案，無需趕流行或是擔心太晚才跟上，因為格雷系穿搭耐看的色彩和萬用的搭配公式會成為永恆的經典！

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