精品Logo手鍊Top 9　CELINE、PRADA極精緻　DIOR、FENDI小資首選

手鍊不僅是可以妝點日常造型的配件，當作入職、升遷或是節慶送禮也很有意義！



想要嘗試入門款的精品手鍊，小編推薦可以從精緻的「LOGO」系列著手，簡約低調的設計百搭又耐看，近期想物色精品手鍊的姊妹可以參考以下小編整理的9款「精品LOGO」手鍊推薦，上班或是日常出遊戴上都能增添氣質！

2023精品Logo手鍊、手鐲推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. DIOR CD NAVY 手鏈 HK$ 3,400

每個女生的心中都住了一個DIOR小公主，DIOR的飾品主打貴氣浪漫，這款「CD NAVY 手鏈」以粉紅色飾面金屬精製而成，並綴以立體的 CD 標誌，鑲有兩顆精緻的粉紅色水晶瀰漫著少女氣息，適合平日喜歡較甜美、知性打扮的姊妹。

2. CELINE 金色飾面黃銅及樹脂珍珠TRIOMPHE PEARL雙圈手鐲 HK$ 5,400

CELINE的手鍊在中性簡約的設計中增添了些許優雅細節，這款TRIOMPHE PEARL雙圈手鐲富有層次感，黃銅色凱旋門和樹脂珍珠的搭配讓人愛不釋手，搭配條紋毛衣和日常的牛仔褲穿搭就是妥妥的「CELINE GIRL」！

3. PRADA 金屬手鍊 HK$ 5,900

PRADA重新演繹品牌經典三角形標誌，替這款金屬手鏈增添風情魅力。經典幾何輪廓綴有典雅的玫瑰造型細節，幹練時髦的手鐲造性締造嶄新美感。因自帶造型感的設計，小編推薦配戴時服裝可以選擇帶有紋理的單品如螺紋、針織等，襯托手鍊的金屬線條 。

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4. MIU MIU 搪瓷金屬手鍊 HK$ 4,300

MIUMIU這款搪瓷金屬手鍊採用金屬及染色搪瓷，顯眼卻不張揚的金屬LOGO並排展現優雅美學，夏天可以搭配洋裝單一配戴，冬天則可以搭在針織衫的外面，營造特殊的知性感！

5. SAINT LAURENT OPYUM心形吊飾金屬手鏈 HK$ 3,500

YSL這條手鍊看似簡約，但每個手鍊上的配件都是重點！YSL MONOGRAM、OPYUM心形、水鑽裝飾和SAINT LAURENT PARIS鐫刻金屬飾牌都展現了聖羅蘭結合中性和女人味的品牌風格，仿舊黃銅金色戴上更增添復古風情。

6. LOEWE Single Anagram bracelet in sterling silver HK$6,450

LOEWE這款24克拉鍍金紋銀的Anagram立方體手鍊高級沈穩 ，金屬質地在深色的服裝下更閃耀動人，鏈條戴上會自然垂墜，搭配寬鬆的單品輕鬆營造鬆弛感穿搭。

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7. LOUIS VUITTON LV Gram 手鏈HK$ 4,950

這款LV Gram手鏈清新時尚，兩道交錯的金色細緻鏈帶綴有多個吊飾，包括LV Initials標誌並配襯四個Monogram花卉圖案，鑲嵌閃爍的鋯石。手鏈設有LV Circle標誌及LV Circle吊飾，點綴品牌標誌元素的細節，讓這款手鍊滿足姊妹們日常的每一套穿搭造型。

8. GUCCI GUCCI BLONDIE手鍊 HK$ 4,100

品牌的標誌性圓形「Interlocking G」元素注入GUCCI BLONDIE手鍊中，金色的款式和設計吸睛度滿分，鏤空的LOGO透過觀察的視角不同而產生變化性，鎖扣上飾有精巧的雕刻，出眾的外型搭配個性的標誌，職場穿搭想要增添氣勢必入！

9. FENDI F Is Fendi 手環 HK$ 2,890

搭配多件新款Fendi標誌造型裝飾的「F Is Fendi 手環」運用對稱排列的技巧呈現，天然水晶鑲嵌上的細節華麗，戴上有一定存在感又不會太過繁瑣，從白天的日常造型到夜晚出席正式場合戴上它都能從容自信！

一款精緻的手鍊在手腕上能在不經意間散發出優雅感，小巧的LOGO標誌更是精品手鍊的入門首選，姊妹們也替自己選擇一條合適的手鍊戴上吧！

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