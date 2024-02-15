精品Logo手鍊Top 9　CELINE、PRADA極精緻　DIOR、FENDI小資首選

撰文：Niusnews妞新聞
出版：更新：

手鍊不僅是可以妝點日常造型的配件，當作入職、升遷或是節慶送禮也很有意義！

想要嘗試入門款的精品手鍊，小編推薦可以從精緻的「LOGO」系列著手，簡約低調的設計百搭又耐看，近期想物色精品手鍊的姊妹可以參考以下小編整理的9款「精品LOGO」手鍊推薦，上班或是日常出遊戴上都能增添氣質！

2023精品Logo手鍊、手鐲推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+4

1. DIOR CD NAVY 手鏈 HK$ 3,400

每個女生的心中都住了一個DIOR小公主，DIOR的飾品主打貴氣浪漫，這款「CD NAVY 手鏈」以粉紅色飾面金屬精製而成，並綴以立體的 CD 標誌，鑲有兩顆精緻的粉紅色水晶瀰漫著少女氣息，適合平日喜歡較甜美、知性打扮的姊妹。

2. CELINE 金色飾面黃銅及樹脂珍珠TRIOMPHE PEARL雙圈手鐲 HK$ 5,400

CELINE的手鍊在中性簡約的設計中增添了些許優雅細節，這款TRIOMPHE PEARL雙圈手鐲富有層次感，黃銅色凱旋門和樹脂珍珠的搭配讓人愛不釋手，搭配條紋毛衣和日常的牛仔褲穿搭就是妥妥的「CELINE GIRL」！

3. PRADA 金屬手鍊 HK$ 5,900

PRADA重新演繹品牌經典三角形標誌，替這款金屬手鏈增添風情魅力。經典幾何輪廓綴有典雅的玫瑰造型細節，幹練時髦的手鐲造性締造嶄新美感。因自帶造型感的設計，小編推薦配戴時服裝可以選擇帶有紋理的單品如螺紋、針織等，襯托手鍊的金屬線條 。

同場加映：12生肖龍年開運小物　屬龍著紅色服飾迎新年、童趣小物為鼠招好運（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+26

4. MIU MIU 搪瓷金屬手鍊 HK$ 4,300

MIUMIU這款搪瓷金屬手鍊採用金屬及染色搪瓷，顯眼卻不張揚的金屬LOGO並排展現優雅美學，夏天可以搭配洋裝單一配戴，冬天則可以搭在針織衫的外面，營造特殊的知性感！

5. SAINT LAURENT OPYUM心形吊飾金屬手鏈 HK$ 3,500

YSL這條手鍊看似簡約，但每個手鍊上的配件都是重點！YSL MONOGRAM、OPYUM心形、水鑽裝飾和SAINT LAURENT PARIS鐫刻金屬飾牌都展現了聖羅蘭結合中性和女人味的品牌風格，仿舊黃銅金色戴上更增添復古風情。

6. LOEWE Single Anagram bracelet in sterling silver HK$6,450

LOEWE這款24克拉鍍金紋銀的Anagram立方體手鍊高級沈穩 ，金屬質地在深色的服裝下更閃耀動人，鏈條戴上會自然垂墜，搭配寬鬆的單品輕鬆營造鬆弛感穿搭。

同場加映：12星座上半年銀包幸運色　火象走正財運選鮮艷色　風象用這利儲蓄（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+21

7. LOUIS VUITTON LV Gram 手鏈HK$ 4,950

這款LV Gram手鏈清新時尚，兩道交錯的金色細緻鏈帶綴有多個吊飾，包括LV Initials標誌並配襯四個Monogram花卉圖案，鑲嵌閃爍的鋯石。手鏈設有LV Circle標誌及LV Circle吊飾，點綴品牌標誌元素的細節，讓這款手鍊滿足姊妹們日常的每一套穿搭造型。

8. GUCCI GUCCI BLONDIE手鍊 HK$ 4,100

品牌的標誌性圓形「Interlocking G」元素注入GUCCI BLONDIE手鍊中，金色的款式和設計吸睛度滿分，鏤空的LOGO透過觀察的視角不同而產生變化性，鎖扣上飾有精巧的雕刻，出眾的外型搭配個性的標誌，職場穿搭想要增添氣勢必入！

9. FENDI F Is Fendi 手環 HK$ 2,890

搭配多件新款Fendi標誌造型裝飾的「F Is Fendi 手環」運用對稱排列的技巧呈現，天然水晶鑲嵌上的細節華麗，戴上有一定存在感又不會太過繁瑣，從白天的日常造型到夜晚出席正式場合戴上它都能從容自信！

一款精緻的手鍊在手腕上能在不經意間散發出優雅感，小巧的LOGO標誌更是精品手鍊的入門首選，姊妹們也替自己選擇一條合適的手鍊戴上吧！

戒指開運戴法：招桃花、旺財運！加碼5款精選戒指助你2024行好運Hermès春夏手袋｜彩繪Birkin VIP搶崩頭，Kelly、Constance添新款格雷系穿搭｜高級灰3大韓星知性搭配公式　耐看萬用新手也能學懂8款精品特色卡片套　LV、LOEWE、YSL經典不敗　TORY BURCH CP值高瑪莉珍鞋6大推薦　CHANEL、VERSACE、MARNI　ZARA、小CK鞋櫃必收精品圍巾嚴選11款　LV、Gucci老花Logo最百搭　大地色Loewe最抵買5款最保值精品手袋　Hermès Birkin 25穩賺　CHANEL這款升近50倍LV老花牛仔手袋8款推薦　歐陽娜娜同款子母腋下包、OnTheGo超實用

延伸閱讀：

New Jeans接棒全智賢代言！韓國飾品品牌「STONEHENgE」韓韶禧也愛

《長相思》楊紫6個「同款精品包」！古裝女神也深陷香奈兒22、LOEWE的魅力中

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】

首飾
Louis Vuitton
Gucci
Dior
Celine
Prada
Fendi
saint laurent
Miu Miu
Loewe
旅遊穿搭
女士配飾
亞洲潮流
美妝穿搭
職場穿搭
穿搭時尚
聖誕禮物推介
Niusnews妞新聞