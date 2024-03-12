亞洲電影大獎女星珠寶：她戴逾3000萬鑽飾、梁雍婷39卡鑽鏈奪女配

亞洲電影大獎（AFA）前晚（10日）於西九龍文化區戲曲中心舉行，不僅邀得多位資深前輩及各地知名演員出席，而且是場珠寶的視覺盛宴，眾星所佩戴的鑽飾價值不菲，令人不禁想要一探究竟。以下盤點7位女星的珠寶，當中劉嘉玲戴逾3,000萬的鑽飾，看起來非常閃耀動人！



亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點1. 劉嘉玲

近期每出席活動都引起熱話的梁朝偉及劉嘉玲，今次亦有出席頒獎禮，梁朝偉更入圍「最佳男主角」。當晚劉嘉玲選擇來自英國設計師的品牌Jenny Packham，在黑色抹胸珠點禮裙外，披上一襲綴有珠點的透視薄紗。同時，她亦佩戴Cartier高級珠寶系列，將重點落在手腕的時尚，包括鑲嵌1.18克拉藍鑽的白金鑽石戒指、Pluie de Cartier系列手鐲及Baignoire Allongée鑽石腕錶，價值逾3,000萬，以優雅閃爍感覺艷壓全場。

亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點｜劉嘉玲佩戴逾3,000萬Cartier鑽飾。(Cartier提供)

亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點2. 蔡卓妍（阿SA）

阿SA選擇的造型，同樣以優雅時尚為主，穿上以婚紗設計為主的黎巴嫩品牌Elie Saab，其剪裁貼身顯曲線，同時側面開叉散發性感，而上身的皺褶設計，更能增添層次，提升豐滿的感覺。襯搭優雅禮裙的，則是以求婚戒聞名的Harry Winston珠寶，阿SA以細小精緻的Crossover系列鉑金鑽石戒指及River鉑金鑽石戒指，來修飾雙手，並佩戴簡約而閃爍的Diamond Loop系列單環鑽石鉑金耳環，以共7.3克拉的鑽石，展現高貴氣質。

亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點｜蔡卓妍佩戴共7.3克拉Harry Winston鑽飾。(Harry Winston提供)

亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點3. 梁洛施

近年回歸大眾鏡頭的梁洛施，今次與林家棟一起頒發「最佳女主角」。她穿上本地設計師品牌Barney Cheng的高訂系列，以優雅的芭雷舞高腰紗裙，展示出乖巧甜美的感覺。她亦簡單綴以Chopard高訂系列耳環及戒指，耳環鑲嵌共15.43克拉的梨形紅寶石及共4.66克拉鑽石，戒指則以10.62克拉梨形紅寶石為主石，配搭1.81克拉鑽石，締造高貴大方的魅力。

亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點｜梁洛施穿上本地設計師品牌Barney Cheng的高訂系列，以優雅的芭雷舞高腰紗裙，展示出乖巧甜美的感覺。(Chopard提供)

亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點｜梁洛施佩戴Chopard共26.05克拉紅寶石及共6.47克拉鑽石的珠寶。(Chopard提供)

亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點4. 梁雍婷

憑《白日之下》榮獲「最佳女配角」的梁雍婷，以「Black & Pink」的造型現身。禮裙由本地品牌VICTOR CHAN STUDIO設計，黑色長裙簡約莊重，配搭粉紅裙襬，呈現出甜美的Bowcore魅力。

亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點｜憑《白日之下》榮獲「最佳女配角」的梁雍婷，以「Black & Pink」的造型現身。(Chopard提供)

為添輕熟感覺，她襯搭Chopard的白金鑽飾，包括共39.07克拉的高訂梨形鑽石頸鏈及共3.07克拉的Green Carpet系列欖尖形切割鑽石戒指，並在耳環上添加巧思，以紫色蘭花外形的Red Carpet系列，增添玫麗和趣味感。耳環鑲有共7.3克拉的明亮式切割紫晶、共2.1克拉沙弗來石及黃鑽，每邊亦各有一顆歐泊，締造出蘭花的優型姿態。

亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點｜梁雍婷佩戴Chopard共42.14克拉鑽石、7.3克拉紫晶、2.1克拉沙弗來石、黃鑽及2克拉歐泊的珠寶。(Chopard提供)

亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點5. 許瑋甯

台灣女演員許瑋甯有份擔任頒獎嘉賓。作為CHANEL品牌大使，由彩妝至鑽飾，她都選擇品牌款式，包括2023/24度假系列銀色閃爍薄紗背心，配搭綴以羽毛和珠子的黑色絲質雪紡裙，加上金屬鏈腰帶及鞋子，打造出品牌獨有的優雅活力氣質。配飾選用CHANEL Comète高訂系列的白金鑽石戒指和頸鏈，耳環則為Pluie de Comète系列，款式夢幻細緻。

亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點｜許瑋甯作為CHANEL品牌大使，由彩妝至鑽飾都選擇品牌款式。(CHANEL提供)

亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點6. 余香凝

日前在第30屆香港電影評論學會大獎中獲頒「最佳女演員」的余香凝，以FERRAGAMO黑色禮裙，打造出中性型格的一面，而上身的皮革亦帶光澤，以增添高級奢華感覺。她同時佩戴BOUCHERON的Quatre Radiant系列鑽戒及Jack de Boucheron系列三圈白金密鑲鑽石手鏈，增添層次線條魅力，並選擇帶有玩味的Torque黑瑪瑙白金頸鏈，讓造型更具時尚焦點。

亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點｜余香凝以FERRAGAMO黑色禮裙，打造出中性型格的一面。(IG@jenniferyuuu)

亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點｜余香凝佩戴BOUCHERON珠寶。(IG@jenniferyuuu)

亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點7. 林明禎

「大馬女神」林明禎有份擔任頒獎嘉賓，亦在社交媒體表示「又到了追星時刻」，可見她與梁朝偉、范冰冰及柯煒林開心合照，感覺不亦樂乎。除了D&G帶洛可可風格的玫紅典雅禮裙，展現出美好身材，林明禎身上的Bvlgari珠寶，包括經典Serpenti、Divasdream及Fiorever系列，亦為其增添華麗感覺。

亞洲電影大獎2024女星珠寶盤點｜林明禎於後台變成小迷妹，與梁朝偉和范冰冰等前輩合照。(IG@minchen333)