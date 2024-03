奧斯卡2024｜8大矚目造型：影帝戴香港品牌！她美得像人魚公主？

第96屆奧斯卡頒獎典禮完滿結束,除了一睹各獎項花落誰家,紅地毯上的爭艷鬥麗,亦是關注點之一。每逢頒獎禮,有的明星會性感示人,有的亦以優雅姿態現身,吸引大批目光。到底哪位巨星造型美艷?哪位時尚型格?以下盤點8大受關注造型,不知大家最喜歡哪個風格?



奧斯卡最受關注造型1. John Cena

整個奧斯卡最熱門的造型話題,並非圍繞在女星們身上,而是作為頒發「最佳服裝設計」的John Cena,於台上還原1947年有裸男出現在奧斯卡頒獎典禮舞台上的一幕。他其後在短時間內,披上Toga長袍,並公布和頒發獎項。這個造型為古羅馬的服飾,配襯涼鞋打造出經典氛圍,加上John Cena的闊膊和胸肌,為造型增添男子霸氣。

奧斯卡最受關注造型1. John Cena(YouTube@Jimmy Kimmel Live)

奧斯卡最受關注造型2. Emma Stone

榮獲奧斯卡影后的Emma Stone,全身LV造型傾向典雅華麗,上身以堅挺的魚尾衣襬,綴以古典壓花,感覺莊重穩健,而黃鑽頸鏈亦添閃耀魅力。至於下半身則以窄身為主,讓焦點落在腰間的皺褶設計,裙襬亦結合魚尾設計,增添整體和諧感,同時分散視線,減輕累贅感覺。

奧斯卡最受關注造型2. Emma Stone選擇LV的禮裙。(IG@louisvuitton)

奧斯卡最受關注造型3. Anya Taylor-Joy

被喻作「人間精靈」的Anya Taylor-Joy,同樣以人魚造型示人,不過相較Emma Stone的,她更顯高調和夢幻感覺。她所穿的絲製長裙,為Dior的高訂系列,下身縫有一片片的灰色刺繡花瓣,看來就像人魚公主的魚鱗,充滿夢幻的氛圍。她的珠寶則是來自Tiffany & Co.的Blue Book 2023: Out of the Blue系列,以海洋為主題,耳環和頸鏈加起來逾10卡鑽石,高雅得來帶有小清新的魅力。

奧斯卡最受關注造型3. Anya Taylor-Joy所穿的絲製長裙,為Dior的高訂系列。(Dior提供)

Anya Taylor-Joy的珠寶則是來自Tiffany & Co.的Blue Book 2023: Out of the Blue系列。(IG@tiffanyandco)

奧斯卡最受關注造型4. Ryan Gosling

在《芭比Barbie》中飾演Ken的Ryan Gosling,於奧斯卡舞台上表演〈I’m Just Ken〉,炒熱全場氣氛,連Emma Stone也不禁於台上表示,相信是看過這個熱鬧舞台後,令自己的裙子不慎爆呔。

在《芭比Barbie》中飾演Ken的Ryan Gosling,於奧斯卡舞台上表演〈I’m Just Ken〉,炒熱全場氣氛。(Gucci提供)

Ryan Gosling當晚共換上兩個造型,先在紅地毯上,穿上Gucci的黑色羊毛西裝,領邊綴以金屬珠子手工刺繡,搭以黑色恤衫、西褲和皮褲,盡顯quiet luxury的氣場。而在表演舞台上,他則換上Gucci的芭比粉色西裝,綴以密集的水滴形水間,以及同色調的皮革手套,向全場展現出芭比世界的魅力。而黑色眼鏡、腕錶和皮鞋等配飾,則以黑色為主,以平衡甜美和男性型格的感覺。

Ryan Gosling先在紅地毯上,穿上Gucci的黑色羊毛西裝,領邊綴以金屬珠子手工刺繡,搭以黑色恤衫、西褲和皮褲,盡顯quiet luxury的氣場。(Gucci提供)

奧斯卡最受關注造型5. Jennifer Lawrence

相信不少人都知道,Jennifer Lawrence的優雅外表下,內裡卻是充滿豪邁的個性,因此經典的Dior波點禮裙再合襯不過,既帶優雅氛圍,同時不失俏皮感和趣味,連她本人也曾在訪問中表示,在2024春夏高訂時裝秀時,已經一看愛上。禮裙耗時1,500小時製作,以平口和收腰設計,襯搭同款小披肩,以一邊落肩的方式,呈現出不規則的活力感。

奧斯卡最受關注造型5. Jennifer Lawrence選擇經典的Dior波點禮裙。(Dior提供)

Jennifer Lawrence佩戴Swarovski頸鏈。(Swarovski提供)

奧斯卡最受關注造型6. 楊紫瓊

去年於奧斯卡封后的楊紫瓊,以耀眼的銀色閃片禮裙現身。作為Balenciaga品牌大使的她,以銀色單肩魚尾禮裙,襯搭黑色長手套,締造雍容華貴的氣場,當然不少得手上的幸運Richard Mille腕錶,再綴以CINDY CHAO The Art Jewel經典耳環,以共重27.3卡的鑽石及寶石,透過玫瑰式切割打造輕盈通透的葉片,配搭粉色藍寶石、橙色藍寶石及鑽石製作出葉脈,充滿細緻及華麗感覺。

奧斯卡最受關注造型6. 楊紫瓊以Balenciaga銀色單肩魚尾禮裙,襯搭黑色長手套,締造雍容華貴的氣場。(Balenciaga IG Story)

楊紫瓊選擇CINDY CHAO The Art Jewel經典耳環,以共重27.3卡的鑽石及寶石製作。(CINDY CHAO提供)

奧斯卡最受關注造型7. Lily Gladstone

憑《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)入圍奧斯卡影后的Lily Gladstone,當晚以玫麗造型展現美態。她選擇Gucci與Ironhorse Quillwork創辦人Joe Big Mountain合作的禮裙,以午夜藍色絲絨,襯搭porcupine quills的縫紉方式,製出一朵朵整齊的小花,為裙襬增添甜美優雅氛圍,而胸前的平口邊沿,亦以古典的藍色線條圖案,與頸鏈和耳環相呼應,提升整體的一致和諧感。

奧斯卡最受關注造型7. Lily Gladstone以玫麗的Gucci造型展現美態。(Gucci提供)

奧斯卡最受關注造型8. 席連墨菲(Cillian Murphy)

憑《奧本海默》榮獲奧斯卡影帝的Cillian Murphy,其造型傾向莊重保守,以黑色西裝襯搭煲呔,展現紳士風度。其心口上的胸針,為整體造型增添活力精緻感,同時亦將香港珠寶品牌,帶上奧斯卡的舞台。這為SAUVEREIGN的高級訂製「HS14」黃金胸針,由品牌創辦人麥柏靈(Bertrand Mak),特別為席連墨菲而構思設計,靈感源自《奧本海默》的《曼哈頓計劃》中,對世界產生影響的裝置結構,並由8個18K純黃金的同心梯形構成,造工甚為藝術細緻。

奧斯卡最受關注造型8. 席連墨菲(Cillian Murphy)的胸針為香港品牌?(SAUVEREIGN提供)