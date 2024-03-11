奧斯卡2024｜8大矚目造型：影帝戴香港品牌！她美得像人魚公主？

第96屆奧斯卡頒獎典禮完滿結束，除了一睹各獎項花落誰家，紅地毯上的爭艷鬥麗，亦是關注點之一。每逢頒獎禮，有的明星會性感示人，有的亦以優雅姿態現身，吸引大批目光。到底哪位巨星造型美艷？哪位時尚型格？以下盤點8大受關注造型，不知大家最喜歡哪個風格？



奧斯卡最受關注造型1. John Cena

整個奧斯卡最熱門的造型話題，並非圍繞在女星們身上，而是作為頒發「最佳服裝設計」的John Cena，於台上還原1947年有裸男出現在奧斯卡頒獎典禮舞台上的一幕。他其後在短時間內，披上Toga長袍，並公布和頒發獎項。這個造型為古羅馬的服飾，配襯涼鞋打造出經典氛圍，加上John Cena的闊膊和胸肌，為造型增添男子霸氣。

奧斯卡最受關注造型1. John Cena(YouTube@Jimmy Kimmel Live)

奧斯卡最受關注造型2. Emma Stone

榮獲奧斯卡影后的Emma Stone，全身LV造型傾向典雅華麗，上身以堅挺的魚尾衣襬，綴以古典壓花，感覺莊重穩健，而黃鑽頸鏈亦添閃耀魅力。至於下半身則以窄身為主，讓焦點落在腰間的皺褶設計，裙襬亦結合魚尾設計，增添整體和諧感，同時分散視線，減輕累贅感覺。

Emma Stone再封奧斯卡影后！裙子爆呔搞笑應對 靠演戲克服焦慮

奧斯卡最受關注造型2. Emma Stone選擇LV的禮裙。(IG@louisvuitton)

奧斯卡最受關注造型3. Anya Taylor-Joy

被喻作「人間精靈」的Anya Taylor-Joy，同樣以人魚造型示人，不過相較Emma Stone的，她更顯高調和夢幻感覺。她所穿的絲製長裙，為Dior的高訂系列，下身縫有一片片的灰色刺繡花瓣，看來就像人魚公主的魚鱗，充滿夢幻的氛圍。她的珠寶則是來自Tiffany & Co.的Blue Book 2023: Out of the Blue系列，以海洋為主題，耳環和頸鏈加起來逾10卡鑽石，高雅得來帶有小清新的魅力。

奧斯卡最受關注造型3. Anya Taylor-Joy所穿的絲製長裙，為Dior的高訂系列。(Dior提供)

Anya Taylor-Joy的珠寶則是來自Tiffany & Co.的Blue Book 2023: Out of the Blue系列。(IG@tiffanyandco)

奧斯卡最受關注造型4. Ryan Gosling

在《芭比Barbie》中飾演Ken的Ryan Gosling，於奧斯卡舞台上表演〈I’m Just Ken〉，炒熱全場氣氛，連Emma Stone也不禁於台上表示，相信是看過這個熱鬧舞台後，令自己的裙子不慎爆呔。

在《芭比Barbie》中飾演Ken的Ryan Gosling，於奧斯卡舞台上表演〈I’m Just Ken〉，炒熱全場氣氛。(Gucci提供)

Ryan Gosling當晚共換上兩個造型，先在紅地毯上，穿上Gucci的黑色羊毛西裝，領邊綴以金屬珠子手工刺繡，搭以黑色恤衫、西褲和皮褲，盡顯quiet luxury的氣場。而在表演舞台上，他則換上Gucci的芭比粉色西裝，綴以密集的水滴形水間，以及同色調的皮革手套，向全場展現出芭比世界的魅力。而黑色眼鏡、腕錶和皮鞋等配飾，則以黑色為主，以平衡甜美和男性型格的感覺。

Ryan Gosling先在紅地毯上，穿上Gucci的黑色羊毛西裝，領邊綴以金屬珠子手工刺繡，搭以黑色恤衫、西褲和皮褲，盡顯quiet luxury的氣場。(Gucci提供)

奧斯卡最受關注造型5. Jennifer Lawrence

相信不少人都知道，Jennifer Lawrence的優雅外表下，內裡卻是充滿豪邁的個性，因此經典的Dior波點禮裙再合襯不過，既帶優雅氛圍，同時不失俏皮感和趣味，連她本人也曾在訪問中表示，在2024春夏高訂時裝秀時，已經一看愛上。禮裙耗時1,500小時製作，以平口和收腰設計，襯搭同款小披肩，以一邊落肩的方式，呈現出不規則的活力感。

奧斯卡最受關注造型5. Jennifer Lawrence選擇經典的Dior波點禮裙。(Dior提供)

Jennifer Lawrence佩戴Swarovski頸鏈。(Swarovski提供)

奧斯卡最受關注造型6. 楊紫瓊

去年於奧斯卡封后的楊紫瓊，以耀眼的銀色閃片禮裙現身。作為Balenciaga品牌大使的她，以銀色單肩魚尾禮裙，襯搭黑色長手套，締造雍容華貴的氣場，當然不少得手上的幸運Richard Mille腕錶，再綴以CINDY CHAO The Art Jewel經典耳環，以共重27.3卡的鑽石及寶石，透過玫瑰式切割打造輕盈通透的葉片，配搭粉色藍寶石、橙色藍寶石及鑽石製作出葉脈，充滿細緻及華麗感覺。

奧斯卡最受關注造型6. 楊紫瓊以Balenciaga銀色單肩魚尾禮裙，襯搭黑色長手套，締造雍容華貴的氣場。(Balenciaga IG Story)

楊紫瓊選擇CINDY CHAO The Art Jewel經典耳環，以共重27.3卡的鑽石及寶石製作。(CINDY CHAO提供)

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奧斯卡最受關注造型7. Lily Gladstone

憑《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）入圍奧斯卡影后的Lily Gladstone，當晚以玫麗造型展現美態。她選擇Gucci與Ironhorse Quillwork創辦人Joe Big Mountain合作的禮裙，以午夜藍色絲絨，襯搭porcupine quills的縫紉方式，製出一朵朵整齊的小花，為裙襬增添甜美優雅氛圍，而胸前的平口邊沿，亦以古典的藍色線條圖案，與頸鏈和耳環相呼應，提升整體的一致和諧感。

奧斯卡最受關注造型7. Lily Gladstone以玫麗的Gucci造型展現美態。(Gucci提供)

奧斯卡最受關注造型8. 席連墨菲（Cillian Murphy）

憑《奧本海默》榮獲奧斯卡影帝的Cillian Murphy，其造型傾向莊重保守，以黑色西裝襯搭煲呔，展現紳士風度。其心口上的胸針，為整體造型增添活力精緻感，同時亦將香港珠寶品牌，帶上奧斯卡的舞台。這為SAUVEREIGN的高級訂製「HS14」黃金胸針，由品牌創辦人麥柏靈（Bertrand Mak），特別為席連墨菲而構思設計，靈感源自《奧本海默》的《曼哈頓計劃》中，對世界產生影響的裝置結構，並由8個18K純黃金的同心梯形構成，造工甚為藝術細緻。

奧斯卡最受關注造型8. 席連墨菲（Cillian Murphy）的胸針為香港品牌？(SAUVEREIGN提供)