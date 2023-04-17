金像獎2023｜盤點女星珠寶：鄭秀文選入門級款、她戴逾1000萬鑽飾

金像獎2023｜第41屆香港電影金像獎（HKFA）昨晚舉行，場面星光熠熠。作為年度其中一項盛事，除了獲獎名單，女星們配戴的珠寶，亦是焦點，款款價值不菲。以下盤點9位女星的珠寶，影后得主鄭秀文竟走親民路線，而獲提名「最佳女配角」的林明禎，以及曾獲提名影后的蔡思韵，身上珠寶總值逾150萬，也未算最高？



金像獎2023｜鄭秀文終奪影后！患抑鬱遭背叛後明白人生盡力就好

金像獎2023｜鄭秀文黑色禮服配法式珠寶現性感優雅

金像獎2023｜鄭秀文今次造型大走親民路線。(01娛樂/陳順禎攝)

鄭秀文從影多年來，曾獲金像獎提名7次（連其他獎項共入圍10次），但一直慘食白果，因此這次奪獎意義重大，是她入行33年的一個肯定。鄭秀文今次的「戰衣」，不是來自高級品牌，而是連鎖服飾集團H&M聯乘法國品牌Mugler的系列新品，價錢相對較親民。

而她選用的珠寶，則來自法國品牌Boucheron的Quatre Black系列耳夾及Vendôme Liseré系列耳環，價錢分別約為2.64萬及10.8萬，加上Quatre Radiant系列戒指，展現出性感優雅、同時不失型格的氣場。即使整個造型價值不及其他女星，但卻能完全出自己的氣質，盡顯高雅感覺。

金像獎2023｜蘇玉華黑色單肩禮裙配閃鑽顯知性美

金像獎2023｜蘇玉華選擇Harry Winston珠寶出席金像獎。(蘇玉華Facebook)

憑電影《正義迴廊》角逐影后的蘇玉華，整體以簡潔優雅為主，穿品牌Roland Mouret黑色單肩禮裙，透過流線形線條，展露出鎖骨，再配搭Harry Winston的珠寶，締造出知性甜美氛圍。從照片看來，她選擇Diamon Links系列戒指及Winston Cluster系列鑽石手鏈，增添閃耀魅力，加上Lariat鑽石項鏈突顯鎖骨，看來優雅大方。Harry Winston擁過90年歷史，會據每顆鑽石的特徵，雕琢出耀眼光芒，而且也有著不同的價錢。

金像獎2023｜蔡思韵羽毛裙配蛇型圖案鑽飾展神秘感

金像獎2023｜蔡思韵選擇Bvlgari總值逾150萬的珠寶出席金像獎。(IG@ceciliachoii)

有份演出《燈火闌珊》的蔡思韵（Cecilia），曾憑《幻愛》獲提名影后。她昨晚以Valentino的羽毛裙，捕獲不少攝影師目光，展現出隨性和輕盈的知性魅力。為營造出高級性感氛圍，她選擇Bvlgari的Serpenti系列，透過蛇型圖案，打造出神秘優雅的一面。這個系列走高級路線，如她手上所戴的Serpenti Viper手環（約$108.3萬）、Serpenti 耳環（約$21.7萬）、Serpenti戒指（約$17.7萬）及兩款Serpanti Vipper戒指（約$6.83萬及$12.45萬)，未計項鏈總價值已逾150萬！

金像獎2023｜梁詠琪平口拖尾禮服配《天鵝湖》珠寶夠高貴大方

金像獎2023｜梁詠琪選擇De Beers總值逾1,000萬的珠寶出席金像獎。(De Beers提供)

梁詠琪昨晚也有獲邀出席頒獎禮。她以簡約的Ralph Lauren格紋平口禮服，展現出型格的氛圍，而拖尾的設計亦不會莊重感，看來非常高雅。她配戴的珠寶都價值不菲，算是當晚數一數二高，其中由24.49克拉鑽石鑲嵌而成的De Beers Swan Lake高級珠寶白金鑽石項鏈，以芭蕾舞劇《天鵝湖》為靈感，展現出婀娜多姿的舞蹈家舞步，價值291萬。其手上如鵝卵石般斗大的1888 Masterpiece Diamonds系列DB Classic高級珠寶鉑金橢圓形切割鑽石戒指，更值705萬，中央主鑽為18.18克拉波札那白鑽。此外，她亦戴上Ellesmere Treasure白金鑽石耳環（$35.4萬），看來優雅大方。

金像獎2023｜周秀娜黑色斗蓬低胸禮裙以粗大珠寶點綴超加分

金像獎2023｜周秀娜選擇De Beers總值逾330萬的珠寶出席金像獎。(De Beers提供)

周秀娜昨晚以Valentino早秋系列的黑色斗蓬低胸禮裙出席頒獎禮，並以較粗大的珠寶作點綴，增添強勢的一面。她身上的珠寶同樣來自De Beers，耳環選擇Ellesmere Treasure高級珠寶白金鑽石耳環（$94.5萬），以原始冰雪為靈感，展現出優雅感覺，而手鐲則是Phenomena Glacier白金鑽石手鐲，由300顆明亮式切割鑽石精製，呈現出冰河層的美態，價錢為115.5萬。她還戴上共重6.27克拉的Lotus be De Beers系列鑽戒，價值132萬。

金像獎2023｜彭秀慧低胸連身裙配金鑽及黃鑽極搶眼

金像獎2023｜彭秀慧選擇De Beers總值逾265萬的珠寶出席金像獎。(De Beers提供)

電影《阿媽有咗第二個》導演彭秀慧，昨晚以一襲超低胸連身裙，展現出性感的一面。她身上的珠寶簡而精，選擇De Beers的耳環，由金鑽及黃鑽鑲嵌而成，值60.5萬。至於戒指則較搶眼，使用4.01克拉的梨形切割白鑽為主石，價值204.5萬；另一隻則為10.26克拉圓鑽，價值496萬。

金像獎2023｜林明禎裸色公主禮服配四葉草圖案鑽飾甜美度提升

金像獎2023｜林明禎選擇Bvlgari總值逾157萬的珠寶出席金像獎。(01娛樂/陳順禎、梁碧玲、莫匡堯攝)

有份角逐「最佳女配角」的林明禎，特別以長髮公主頭造型示人。為增添高雅和甜美的感覺，她選擇Bvlgari的Fiorever系列，以象徵幸運的四葉草圖案，締造出可愛活力的氛圍。四葉草圖案以堆疊方式連繫一起，看來複雜但整齊，她整個造型首飾包括項鏈（約$81.4萬）、戒指（約$8.45萬）、耳環（約$30.5萬）及手鐲（約$36.4萬），總值約157萬。

金像獎2023｜謝安琪黑色長裙配簡約鑽飾顯高雅

金像獎2023｜謝安琪選擇Fred Jewelry珠寶出席金像獎。(IG@kaytse)

陪同老公張繼聰出席金像獎的謝安琪，穿Giorgio Armani黑色長裙，搭以辮子頭髮髻，盡顯高貴典雅感覺。兩人均選擇Fred Jewelry的珠寶，包括Force 10系列項鏈，以幼細但閃耀和精緻的線條，提升整體氣質。

金像獎2023｜楊紫瓊金色荷葉邊領皺褶長裙配Cartier珠寶增添氣場

金像獎2023｜楊紫瓊選擇Cartier珠寶搭Dior金色禮裙出席金像獎。(Dior提供)

奧斯卡影后楊紫瓊昨晚也有出席金像獎頒獎禮，以Dior金色荷葉邊領皺褶長裙，展現出優雅一面，看來高貴大方之餘，也不會奪去提名候選者的風頭。她亦選擇Cartier的珠寶，營造出強勢氣場，整體散發出知性氣質。