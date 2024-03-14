屯元天三宗截車斬人案︱警新界西北大反黑共拘43人　最細16歲

屯門、元朗及天水圍「大西北」地區，昨日（13日）一晚連續發生3宗截車斬人案，釀成3人受傷，其中一人送院時昏迷。消息稱，事源兩日前，屯門「新義安」成員與南邊圍「勝和」成員在酒吧因爭女問題爭執結怨引致後續斬人案。警方於昨日及今日（14日）採取行動，一共拘捕43人。消息指，被捕人包括屯門「新義安」頭目「肥格」。



3宗截車斬人 21人被捕

警方表示高度重視案件，新界北反三合會行動組人員接手跟進，於13日及14日分別在元朗、屯門、青衣及上水進行拘捕行動，共拘捕21名本地男子，年齡介乎16至69歲，涉嫌「傷人」、「串謀傷人」、「刑事毀壞」及「行駛虛假文書」等。警方表示，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警新界北犁庭掃穴 再拘22人

周三（13日）新界北總區反三合會行動組聯同各警區刑事部、機動部隊、衝鋒隊等人員，在新界北各區展開「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡及反三合會行動，以打擊暴力罪案、黑社會相關活動及其收入來源。

行動中，人員共拘捕8男14女，年齡介乎25至51歲，涉嫌「經營非法賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營賣淫場所」、「協助經營賣淫場所」及「違反逗留條件」。人員檢獲六部釣魚機、避孕套及潤滑劑及大量賭博工具。

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、相關三合會活動及其收入來源。

▼警方13日晚在新界北各區展開反罪惡及反黑社會行動▼



13日凌晨，屯元天接連發生3宗截車斬人案。警方於屯門楊小坑村拘捕6名男子，據悉包括屯門「新義安」頭目「肥格」（前）。（林振華攝）

警方表示昨日（13日）凌晨約1時39分接獲報案，指屯門海榮路有一輛私家車被數輛私家車截停，有人從尾隨的私家車下車，並以開山刀襲擊被截停的私家車內的一名18歲男子後逃去。該名男子被送往屯門醫院治理。人員亦發現涉事車輛懷疑使用假車牌。案件列作「傷人」及「行使虛假文書」。

▼屯門傷人案▼



警方其後於凌晨約3時12分接獲報案，指元朗青山公路—青山段有一輛私家車被數輛私家車追截，該輛私家車被追截期間被人以刀毀壞。案件列作「串謀傷人」及「刑事毀壞」。

▼元朗扑車刑毀案▼



警員封鎖現場調查。

同日早上約5時46分，警方再接獲報案，指在天水圍天福路發生交通意外，一輛私家車懷疑撞向一輛的士後，再撞向路邊鐵欄及安全島。私家車車上2名分別24歲男子及17歲男子下車逃去，其後被尾隨兩輛私家車上的數名男子以利器襲擊。

該名24歲男子手、腳受傷，清醒被送往屯門醫院治理；另一名17歲男子，手、腳及後腦受傷，昏迷被送往屯門醫院治理。案件列作「傷人」。

▼天水圍傷人案▼



白色私家車撞毀交通燈柱及路牌，車身盡毀，安全氣袋彈出，車身被濺上血跡。（蔡正邦攝）

消息指，被捕人包括屯門「新義安」頭目「肥格」，同時最少8人有和勝和黑社會背景，9人有新義安黑社會背景。行動仍然繼續，警方料會有更多人被捕。

消息稱，事源南邊圍「勝和」小頭目「阿南」與屯門「新義安」頭目「肥格」，兩批人馬周二（12日）消遣期間疑爭女問題爭執。「新義安」人馬最先到元朗向「勝和」挑機，雖然雙方均沒動手，且新義安人馬亦返回屯門，但事件疑惹來「勝和」不滿，隨後在屯門三聖街伏擊「肥格」的19歲門生，導致他重創昏迷送院。「新義安」隨後分別在元朗和天水圍「覆桌」襲擊「勝和」人馬，再釀兩人受傷。