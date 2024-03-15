屯門虐兒｜9月大女嬰開腦減壓命懸一線　母泣道：將永久傷殘失明

今年1月尾，屯門一名9個月大女嬰在社區保母照顧期間懷疑遭虐待，昏迷送院，警方調查後拘捕該名33歲保母。女嬰留院至今近兩個月，因為腦部被血塊壓住，早前頭骨被揭開施手術搶救，但目前情況相當不樂觀。女嬰父母接受教育界KOL呂校長訪問時直言，女兒「肯定永久傷殘，而且很大機會失明」如今只能盼望有奇蹟出現，既痛心又無助。



女嬰父母接受呂校長訪問。（Facebook「夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l」截圖）

事發於今年1月25日，9個大女嬰「小雪兒」在社區保區保母照顧期間昏迷，送往屯門醫院搶救。醫院職員其後發現她傷勢不尋常而致電報警，警方經調查後，相信女嬰由鍾姓33歲女子照顧期間，曾被鍾女不恰當對待，兩日後（27日）以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略將她拘捕。

小雪兒一直留院治理，其父母接受教育界KOL呂校長訪問，片段今日上載到社交媒體。雪兒父親稱，事發當日他們趕到急症室，醫生表示女兒腦部有瘀血，要做緊急開腦手術：「醫生話BB全身得700毫升血，個腦有100毫升。佢話『無得諗，否則今晚都過唔到』。」他們只得簽名同意。

手術後醫生也解釋不到傷勢是如何造成，雪兒父親說：「因為沒有表面傷，一般腦出血90%是撞親，例如撞車或者跌倒。」但女兒當時是在單位內由保母照顧。

腦出血情況嚴重 取出部分頭骨

在旁的雪兒母親早已泣不成聲，她哭說：「（那一刻）即時崩潰，應該唔係我個女嚟嘅，搞錯咗啫！明明朝早同佢玩緊，點會突然間要死呀依家?」 她形容腦出血的情況非常嚴重：「整個左邊腦全部覆蓋住，連帶右邊腦都係，腦部壓埋一邊，因為血（量）太誇張，還有腦缺氧。」

手術後雪兒性命暫時得保，而手術期間取出了頭骨，現時雪兒的腦部只是用皮包住，「打針槍圍住，無骨，拋晒出嚟，變晒型，個頭突起，唔係我個女個樣，完全未理解到咩事」。而且因為嚴重出血，範圍好廣，醫生坦言情況不樂觀不理想，現在她吸收到的只是光和影，好大機會失明。「醫生話佢行醫幾十年，未做過呢類手術，唔敢去落刀，叫我哋多啲祈禱，相信有奇蹟出現，依家只能等奇蹟咋…」

他們至今也不敢將小雪兒的實際情況，告訴家中長輩，「我哋瞞住，扮冇事，唔敢畀老人家知，佢哋年紀咁大。佢哋好傷心，咁多年未見過佢哋喊。」

小雪兒腦癱、失明 醫生估計將永久傷殘

身為父母更是錐心刺痛和無奈：「我哋24小時都喺（醫院）嗰度，唔敢行開。好內疚，唔知點幫佢，佢咩都未做過、未試過，醫生話佢好肯定永久傷殘，好大機失明，個腦搞到咁，所有能力…」

小雪兒的右邊腳出事後不能郁動，狀態如中風，「醫生話永久傷殘和癱瘓，腦癱的狀態」家人找來中醫針炙，舒緩腳掌的張力，令情況稍為緩和。可是最令人擔心，是小雪兒還要接受大手術：「計劃檢查好晒啲野，放返自己真正的頭骨，但係會有生命危險，要重新開個腦，個頭骨會溶，會自我吸收；溶咗，要再開腦放人工物料， 全身麻醉要落好重的藥，要控制得好好。呢關阿B都未必捱到，都未講落刀嗰下。」雪兒母親哭得肝腸寸斷。

她指女兒「每日每刻都在行刑，不斷畀人折磨，我唔敢望佢，每日畀人折磨。每次望住喺床邊，想佢快啲返屋企，快啲好返，不停求醫生醫返好個女。」但醫生已着家人要有心理準備。

她痛心之餘，更因為事件的成因不明，而感到懊惱和內疚：「原本佢（女兒）冇嘢，嗰日仲好開心，我抱完佢話：『你乖呀！媽咪返工，今晚返嚟煮嘢畀你食呀！』點知嗰一晚就咁樣，（醫生）同我講『你唔做呢個手術會死嗰喎！』」

呂校長接受《香港01》查詢時稱，涉事保母所屬的仁愛堂，至今沒有向女嬰父母有任何回覆或交代，直斥是不合理。父母在無助和痛心的情況下情緒也不穩定。呂校長希望成立「小雪兒關注組」，盼外界有支援可給予家人。