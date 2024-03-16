深水埗車禍｜肇事司機終落網　疑無牌駕駛　昏迷女途人證實不治

深水埗前日（14日）發生奪命車禍。前晚約7時28分，一輛私家車在青山道60號近嘉頓廠房對開一帶，連環撞到一名女途人及多架車輛。女傷者頭部浴血重創，其後陷入昏迷，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救，惜在昨（15日）日下午4時58分證實不治。警方同日（15日）拘捕姓潘的車主（32歲）後，調查後終將在逃的肇事司機拘捕，案件仍在調查中。



+ 7

事發當日西警方九龍警區衝鋒隊晚上7時許在長沙灣青山道60號巡邏期間，發現肇事私家車於上址懷疑違例泊車，遂上前調查。期間私家車突然駛前，懷疑先後撞向一輛私家車、在行人路上的女途人及另一輛私家車。他繼續行駛，在元州街近欽州街、元州街近九江街懷疑再分別撞向一輛的士及私家車，肇事司機之後棄車逃去。

案件中一名司機受傷，清醒被送往明愛醫院治理。而受重創的女途人昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理，延至昨（15日）日下午4時58分證實不治。

警方在肇事車輛內檢獲約30克懷疑霹靂可卡因及約20克懷疑「冰」毒，市值約52,000元。警方發現肇事司機懷疑沒有有效駕駛執照。警方經進一步調查後，昨日（15日）於上水區拘捕潘的車主（32歲），涉嫌販毒，他現正被扣留調查。案件列作狂亂駕駛、販毒及無牌駕駛，其後再拘捕在逃的肇事司機，由深水埗警區重案組跟進。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

+ 8