打鼓嶺木行意外｜家屬路祭傷心拭淚　胞姊稱賠償仍有待兩公司協商

打鼓嶺文錦渡路一間木行周四（14日）發生奪命工業意外，43歲姓梁貨車男司機卸運木材時，一批約150條、重1.7噸的木材從3至4米高處倒塌，擊中梁男頭部當場身亡。今日（16日）下午1時許，死者父母、胞姊、胞弟連同死者女友重返木行進行路祭。儀式進行期間眾人難掩悲痛，不時用紙巾擦淚。



意外當日，死者胞弟曾斥木行及聘請兄長的運輸公司互相推卸責任，經傳媒報導及勞工處發出「暫時停工通知書」後，運輸公司終在昨日（15日）與家屬商討賠償及恩恤金一事。胞姊今日透露，木行的閉路電視拍攝不到事發位置，只能拍到木行門口及擺木條的位置，而運輸公司則向他們表示，賠償及恩恤金一事仍有待與木行商討，但指木行態度消極並表示一切交予律師處理。



死者父母、胞姊、胞弟連同死者女友重返木行進行路祭。（林澤鋒攝）

昨日（15日）早上10時許親友到殮房認屍，死者的女友向傳媒透露，男友經常需要加班至凌晨4、5時，未有足夠休息翌日又要如常開工；又指男友曾向她抱怨老闆安排大量工作給他，而其他司機則坐在一旁休憩，形容公司「當人條命唔係人咁睇」。

親友均聽過死者曾超載、亦運送過超長、超高的貨物，其女友說：「佢有時話佢部車超貨、超載、超長，佢話遲早一日會死，係睇下邊日。」死者胞姊憶述時亦不禁痛哭：「佢話會做到死，點知真係死咗……」

死者父母、胞姊及胞弟，連同死者女友等一眾親友到沙田富山公眾殮房認屍，眾人離開時神情哀傷，稍後會到殯儀館處理死者身後事。（翁鈺輝攝）

案發於周四（14日）中午12時許，一名姓梁（43歲）重型貨車男司機，在打鼓嶺文錦渡路一間木行搬運木材時，被墮下木材擊中頭部，當場不治。據了解，該批木材共150條，警方表示接獲上址職員報案，指事主在上址搬運木材期間，一紮共4米長、105厘米闊、70.4厘米高、重約1.7噸的木方從貨車拖架上塌下，梁男被擊中，頭部受傷，消防員趕抵證實他已死亡。案件列作「工業意外」處理，稍後會驗屍確定死因。

▼意外現場▼



警方封鎖現場調查。（蔡正邦攝）

勞工處表示高度關注事件，並對意外中有工友身故感十分難過，對其家屬致以深切慰問。處方得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關東主及僱主發出「暫時停工通知書」，停止其在貨車上進行裝卸木材的工作，直至勞工處信納有關東主及僱主已採取措施消除有關危害，才可復工。處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施；若調查發現有違例事項，定會依法處理。

死者遺體由仵工舁送殮房。（羅日昇攝）

▼親友到場認屍▼

