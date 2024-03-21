銅鑼灣錶行劫案｜增至9人落網起獲13隻名錶　1隻另涉名錶世家劫案

上月28日銅鑼灣富明街錶行劫案，警方早前已拘捕6名「印尼黨」，分涉扮顧客開門、落手打劫及幕後支援等，部份人已被落案起訴；惟案中25隻、總值612萬元名錶贓物一直下落不明。警方表示，昨日（20日）以涉嫌「處理贓物」再拘3人，包括兩名巴基斯坦籍男子（24及27歲）及一名19歲泰國籍女子，並於被捕女子住所起獲12隻、總值約200萬元本案失物；另檢獲一隻百達翡麗（Patek Philippe）名錶，懷疑與去年12月尖沙咀名錶世家劫案有關，價值有待點算。



警方起獲13隻名錶贓物，當中一隻百達翡麗（Patek Philippe）涉去年12月尖沙咀名錶世家劫案。（陳浩然攝）

港島總區重案組高級督察吳金聰指，警方日以繼夜分析數百小時閉路電視片段後，鎖定接贓人、行劫案策劃人的身份及住所。昨日（20日）分別於黃大仙、九龍城、深水埗區，以涉嫌「處理贓物」拘捕3名非華裔人士，分別為19歲泰籍女子、 24及27歲巴基斯坦籍男子 ，全部均持有香港身分證，相信他們分別從劫匪手上，取得並處理贓物 。

行動中，人員於涉案19歲泰籍女子位於九龍城的住所內，起獲13隻錶，其中12隻屬本案贓物，約值錢200萬元；剩下一隻百達翡麗（Patek Philippe）手錶，疑為去年12月尖沙咀錶舖劫案的贓物，價值有待點算。據悉，涉案泰籍女協助處理贓物 ，銷售予不同買家獲取利潤。

據了解，去年一共有7宗錶行打劫案，警方已全數偵破 ，相信各宗案件背後牽涉犯罪團伙，團伙中有不同角色，分別為刀手、接贓 、「睇水 」。而被捕人利用其不同國籍、脈落，在海外平台網絡銷贓。

警方呼籲市民購買手錶時，應光顧信譽良好商店或平台，檢查出產證書 ，核實來源。若以遠低於市價購買來歷不明手錶，有機會干犯「處理贓物罪」。任何人士如有與案相關消息可以提供，請致電2860-7834或9886-0043與港島總區重案組第二隊聯絡。

警方於本案案發後翌日（2月29日），在大圍銅鑼灣山路尋獲涉案賊車。（警方提供）

案發於2月28日下午約2時，銅鑼灣富明街錶行被多名蒙面男持刀錘行劫，掠走25隻、總值612萬元名錶，匪徒得手後，乘搭接應私家逃去。警方於案發後翌日晚上，於大圍銅鑼灣山路尋獲賊車；其後3月13日至14日，拘捕6名印尼籍男女，據悉其中3人已被落案起訴。

而去年12月12日，尖沙咀加連威老道25號「名錶世家」遇劫，被持刀錘匪徒掠走約24隻、總值約3,900萬元手錶，當中包括百達翡麗（Patek Phillippe）。事後7人落網。

警方早前拘捕6名印尼籍男女。（梁偉權攝）

▼ 2月28日銅鑼灣錶行劫案現場 ▼



大批警員在錶行調查。（翁鈺輝攝）

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▼ 2023年12月12日尖沙咀錶行劫案現場 ▼



尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」，去年12月12日遭多名匪徒持刀錘闖入，掠走約24隻、總值約3,900萬元手錶，當中包括百達翡麗（Patek Phillippe）。（警方提供）