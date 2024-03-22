好人好事．有片｜拐杖婦追燈過馬路困車陣　暖男扶返行人路獲激讚

老婦過路困車陣，鐵漢攙扶真男人！今日（22日）網上流傳一段影片，可見一名拐杖婆婆步履蹣跚在旺角追燈過馬路，不消一刻「綠公仔」變「紅公仔」，車來車往，老婦呆站馬路中央進退兩難，險象環生。幸一名熱心送貨男立即伸手施援，搭膊攙扶將老婦帶返行人路，化危為安。暖男事後上載片段至社交平台，呼籲社會多關心行動不便的老人家，「竟然冇一個人走去幫手勸退！所以我睇唔過眼就走過去！」鐵漢柔情一面盡獲網民激讚。



老婦於馬路中央進退兩難，幸得一名男子攙扶返回行人路。（Penny Ho／車cam L 香港群組）

相關片段長約54秒，可見現場為旺角上海街近弼街燈位行人過路處，時間為今早11時許。一名滿頭白髮、持拐杖的老婦，步履蹣跚地橫過馬路。過了三分之一路程時，行車燈號已轉為綠色，一輛電單車首先在老婦前面絕塵而去，數條行車線亦相繼車來車往，其中一輛客貨車緩緩避過老婦，在其後方駛走。老婦進退不得，只能呆站馬路中央，險象環生。

此時，鏡頭傳出車輛關門聲，隨即可見一名男子上前，向一輛駛至的灰色客貨車打手勢示意；客貨車隨即停下。該名男子繼而走到老婦身旁，手搭其肩膊，攙扶她帶回行人路後，然後才折返登車。影片就此結束。

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該名暖男事後將影片上載至facebook群組，並在帖文交代事件始末，「我送完貨諗住上車走，點知見到一個婆婆追唔切燈位， 竟然冇一個人走去幫手勸退！所以我睇唔過眼就走過去！」他強調自己並非「呃like」，而是希望大家多關心行動不便的老人家。

驚險一刻化危為安，大批網民留言激讚，「就算呃like，起碼都有實事做過，希望個個都呃」、「重新行過都好過有意外！」、「多謝你好人有好報」、「好人好事要讚，又救了一位前賽跑冠軍」；亦有人順道呼籲其他司機亦應注意路面安全：「香港愛心嘅人越嚟越少，如果呢度係日本駕駛者會停曬，等婆婆慢慢行唔會嚇親佢。」