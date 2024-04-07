RabbitNRadish失聯｜消委會至今接19宗投訴　如用信用卡可申退款

代購公司「Rabbit N Radish （Rabbit & Radish /大根兔）」被爆自今年2月中失聯，不少顧客稱網購後遲遲未收貨，苦等無期。消費者委員會回覆查詢時稱，今年3月至今共接獲19宗與其相關的投訴，涉款逾1.5萬元，最高一宗為2,838元；呼籲以信用卡訂購貨品的消費者，如商戶未能提供貨品，盡快向信用卡發卡公司申請退款。

而大批苦主於網上開設群組，據悉已逾500人加入，包括供應商及零售顧客，估計損失由數十元至數十萬元不等。與Rabbit N Radish長期合作的供應商則向《香港01》聲稱被拖欠50多萬元，估計若加上其他供應商及零售客，「可能有近300萬數未找」。



消費者委員會證實，由今年3月至今共接獲19宗與Rabbit N Radish相關的投訴，涉及金額合共15,707元，每宗個案平均涉款827元，最高一宗的金額為2,838元。

消委會續指，如商戶在接收消費者訂單時已知悉不會提供貨品予消費者，可能觸犯《商品說明條例》中之不當地接受付款之罪行，但須視乎實際情況而定，例如訂貨日期及商戶結業日期等。

消委會亦建議，如有疑問，消費者可向香港海關查詢。如消費者是以設有退款機制之付款方式訂購貨品 (例如信用卡) 而商戶未能提供貨品，消費者應盡快向信用卡發卡公司申請退款，但最終能否取得退款視乎多種因素，例如簽賬日期。

售賣不同種類生活用品及代購時尚衣物的公司「Rabbit N Radish （大根兔）」，被指自去年底開始推出大量限時折扣，但今年2月中起失聯，不少顧客稱網購後遲遲未收貨，苦等無期。本網今（7日）到該店位於葵涌的辦公室無人應門。（蔡正邦攝）

去年年尾推優惠 至2月停止出貨

根據「Rabbit N Radish兔仔網店苦主群」指該店在去年12月尾不停推出88折優惠，近2月農曆新年開始一直無「出貨」，亦停止更新，網站內貨物亦全部顯示售罄，但無提及結業及出貨安排等。有苦主稱：「已幫襯多年，一向都攞到貨，最近一次是1月攞到。真係估唔到佢會呃錢」，群組內有不少苦主已循警方、海關、小額錢債審裁處及消委會等方向追討損失。

本網今（7日）到該店位於葵涌的辦公室無人應門，記者嘗試致電查詢無果；至於官網列出的旺角分店已經關閉，由賣行李箱的品牌進駐；銅鑼灣分店亦人去樓空。

據了解，Rabbit N Radish成立近8年，於3年前轉手經營。其中一名「被走數」的供應商Vicky接受訪問指，她於約3年前與Rabbit N Radish開始合作，長期供應淋浴露、洗頭水等生活百貨，惟在最近一年，對方「清數」十分緩慢。2月7日，她向自稱「冼生」的負責人追討，對方當時表露誠意，向其發出一疊期票保証，Vicky期間仍有供貨。惟最終對方在2月中旬表示會結業，並指會賣公司及賣物業償還，後來又曾稱「錢我就冇，命就得一條」。豈料對方最後失聯，期票亦無法兌現，共拖欠50多萬元。Vicky估計光供應商的苦主便超過8人，連同零售顧客，Rabbit N Radish「可能有近300萬數未找」，他們考慮循法律途徑追討。

《香港01》向海關查詢，海關已接獲相關舉報，現正作出積極跟進，如發現違反《條例》的情況，會採取適當的執法行動。海關在處理懷疑涉及違反《條例》的個案時，需要考慮個別事件的實際情況及相關證據，才能判斷該個案是否有抵觸《條例》。惟每一宗個案的情況皆有其獨特性，不能一概而論。