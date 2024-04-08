上水奪命車禍｜單車婦疑捱撞伏屍坑渠　家屬哭求車Cam片還原真相

上水一名69歲老婦「娟姐」，疑踩單車時被私家車撞倒昏迷，徹夜倒臥坑渠，惜告不治。肇事39歲姓陳男司機不顧而去，其後被捕。今早（8日）死者家屬到富山公眾殮房認屍及辦理手續，神情哀傷。死者劉姓女兒眼泛淚光受訪，指母親為人友善，人緣甚佳，事故後屢接其友人致電慰問，眾人均難以接受。劉女亦難以接受母親遭遇不測，質疑司機明知撞人但無落車查看，事發後不顧而去導致母親徹夜倒臥戶外，呼籲有心人士提供事發片段，還原真相。



死者女兒劉小姐與親友到富山殮房認屍，受訪憶述母親「娟姐」往事，形容她十分有愛心，每晚都會去食店拿剩菜，再踩單車經過事發地點去餵羊、狗等動物，強調她只會「好慢咁踩」。

劉小姐提起母親眼泛淚光，直言難以接受母親的離去，未帶母親好好享福，只想事件從來無發生，「唔係憎唔憎個兇手，我憎唔落，（事發後）全部人都幫我搵兇手，（現在）搵到喇，但個人（母親）唔會翻生。」其他子女亦提到母親為人友善，人緣極佳，不少友人得知事件後亦十分難受，慰問家屬，「打嚟問娟姐呢？唔肯接受呢個事實。冇諗過媽咪嘅好令咁多人安慰我哋」。

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家屬認為事件中有許多疑團，質疑司機「冇可能將個人撞咁遠唔知，中間有樹幹，（母親）個鼻流哂血」，指正常人落車後必須落車查看，「就算撞到隻狗，都要知隻狗係咪死咗」，又認為他的行徑心虛：「知道一定有嘢發生，唔係點解要換燈」。死者契哥指娟姐背後有傷口，估計從後方被撞，私家車的頭燈破爛，單車亦被撞爛，相信曾受非常大衝擊力，指村落常有單車出入，相當常見，批評肇事司機「點解要揸咁快」。

家屬現階段希望了解事發經過，「（司機）有冇落車去睇一睇，有冇移動、搞過個屍體」，呼籲有心人若有拍下經過，可提供車cam片段予警方。「真係想知嗰刻點撞到佢，點跌落條渠到，知唔知咁樣過一晚夜好慘」。

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事發於上周五（5日）早上8時13分，一名剪草工人報案，指發現一名69歲老婦，倒卧在上水松柏塱通往青山公路的一條村路坑渠，頭部受傷流血，昏迷不醒，路面有一部單車，後腦有一處5至8厘米長、深可見骨的傷口。警方翻查閉路電視鎖定可疑的深色私家車，於同曰晚上在上水虎地拗道尋獲懷疑肇事深藍色豐田私家車，並在粉嶺祥華邨拘捕一名39歲姓陳男司機，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」、「意外後沒有停車」、「意外後沒有報案」及「更改嚴重意外的證據」。據了解，被捕男子任職汽車維修員。