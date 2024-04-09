今日必看8分鐘｜洪水橋地盤三級火｜泳灘發現8磚懷疑可卡因

洪水橋地盤三級火｜濃煙沖天200人疏散 消防撲救

今日（9日）下午1時20分，洪水橋洪雅路近瑞豐華庭附近一個地盤發生火警，冒出大量濃煙，火勢猛烈，消防於下午2時44分將火警升為三級，並在現場設立事故指揮站，派出煙火特遣隊，動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救 。火警中，初步200人疏散，幸無人受傷。現場消息稱，起火位置為地底，疑有人燒焊導致火警；為安全起見，中電已對現場暫停供電。由於起火地盤涉及天秤，警方一度擴大封鎖範圍。據了解，現場為居屋地盤，由保華建業承辦。

東涌道私家車落斜失控 打轉撼逆線車釀兩傷 女司機昏迷送院危殆

大嶼山發生嚴重交通意外。今日（9日）清晨6時37分，警方接報東涌道往東涌方向有兩部私家車相撞，兩名司機受傷，其中一名女司機昏迷送瑪嘉烈醫院搶救，男司機則心口痛送往北大嶼山醫院。現場消息稱，女子駕駛銀色私家車沿路落斜，過一個右彎時疑失控打「白鴿轉」，越過對面線與藍色私家車相撞。兩車車頭均告損毀，其中銀色車左邊車身凹陷，車頭撞落藍色車的左邊車頭燈位置；而藍色私家車車頭冚亦摺曲，右邊車頭燈位置損毀，一地碎片。

元朗男童無戴頭盔揸綿羊仔載客 警拘13歲男涉無牌駕駛等七項罪名

本月5日（上周五），社交平台上廣傳兩段車Cam片段，拍攝到一名年約10多歲的男童，疑無戴頭盔及踢拖，駕駛一輛無掛車牌的「綿羊仔」電單車，載着同樣無佩戴頭盔的同伴，在元朗區的馬路間行駛，期間攝車罅及衝紅燈，未有遵守交通規則。據了解，警方交通部人員於8日晚上時份，在元朗區內拘捕一名13歲男童，涉嫌無牌駕駛等7項罪名，正調查事件。

上水劍橋廣場女子遭搶劫 掠去行李箱內有約值300萬元金粉

今日（9日）上午7時25分，一名女子報案稱，在上水劍橋廣場外、卓運街與新運路交界處被人搶劫。兩名男子搶去兩個行李箱後，跳上私家車逃去無蹤。女事主報稱行李箱內有金粉總值300萬元。據悉事主被偷去6包金粉，各重1公斤，分兩個行李箱承載，每個行李箱放3包。正當兩名女事主準備登上老闆七人車時，被兩名男子截劫。

荃灣麗都灣泳灘現8磚可疑包裹 疑是可卡因值$800萬 警封灘調查

今日（9日）上午9時許，荃灣汀九麗都灣泳灘有男泳客發現一個綠色膠桶在岸邊載浮載沉，打開發現內藏8個磚狀物體，其中一磚的包裹有破損，赫見白色可疑粉末，懷疑是毒品，於是通知救生員。救生員用膠帶圍封現場，並致電報警。警員接報到場封灘調查，現場消息指，每磚包裹約重1公斤，懷疑是可卡因。警方相信檢獲的懷疑可卡因共重約8公斤，總市值約800萬元，案件暫列「發現可疑物品」，交由毒品調查科跟進。

垃圾徵費｜會否擱置？李家超：徵費已成法律 總結試行計劃再部署

全國僑聯前副主席盧文端昨日（8日）促請政府擱置垃圾徵費，否則擔心影響香港聚焦經濟發展。特首李家超今早（9日）出席行會前被問到會否擱置徵費，他說垃圾徵費已是香港法律，現階段應先讓「先行先試」計劃認真推行，待政府總結及分析數據後再作下一步部署，強調法律牽涉廣大市民，政府必定會小心行事。

DSE筆試2024｜首科開考 考生讚「報到易」方便 逾半戴口罩應考

中學文憑試DSE首科筆試今日（9日）開考，今屆考生需要使用考評局新推出的「報到易」應用程式自行簽到。有考生表示，「報到易」應用程式容易使用。不過亦有考生指，有數次打開應用程式後均要重新登入，因此擔心在考場簽到時需重新登入。今屆亦是疫後首次不設任何防疫措施，不過在長沙灣一個試場，仍有逾半考生戴口罩應考，有考生表示已習慣了戴口罩，亦擔心因生病影響到之後的考試。

巴黎奧運｜李家超：政府低價購入轉播權 惟承認兩地時差不易推廣

行政長官李家超今早（9日）行政會議開會前宣布，政府已購入7月巴黎奧運轉播權，他不透露費用，只形容價錢低過以往奧運轉播權、物有所值，強調並非要改變商業競爭模式，今次繼東京奧運後再購入轉播權，是考慮到市場不足以支撐投資播映權，希望提升運動氛圍，凝聚團結，不過承認巴黎與香港有時差，「無東京奧運咁易推廣。」