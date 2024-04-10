佐敦華豐大廈火警｜休班民安隊與地盤工合作　擔梯用吊機救十多人

油麻地佐敦道華豐大廈三級火，造成4死多人被困受傷。現場所見，多名被困住戶在窗邊揮毛巾，亦有住戶上天台等候救援。危急之際，一名休班民安隊成員與7名地盤工人挺身而出開喉射水、又燒開鐵絲網及出動吊機，成功救出十多名居民。《香港01》接觸到救人的民安隊成員及地盤工人講述事件經過。



當時華豐大廈持續有火花及濃煙冒出，情況危急。（讀者提供）

《香港01》接觸到有份救人的休班民安隊成員周先生，他指今早收工後，行經華豐大廈附近的南京街時，聽到有人大聲呼救，他循聲走到華豐大廈後面的一個地盤，見到有5名成人手抱2名小童站在華豐大廈後巷簷篷求救，並有人陸續從大廈逃出來，但大廈與地盤之間有一道鐵絲網，有礙逃生。當時華豐大廈持續有火花及濃煙冒出，情況危急。周先生心急想救人，奈何始終隔着鐵絲網，此時有約7名地盤工人上前協助。

周先生立即叫地盤工人用燒焊工具燒開鐵絲網，他則手持水喉隔着鐵絲網射水支援。影片所見，他與工人多次叫道：「等多陣呀，頂多陣呀，救援嚟緊！」隨後工人終成功打開鐵絲網，眾人又擔兩條長梯到簷篷位置供居民逃生，期間有一名老翁行動不便被困，工人亦出動吊機將老翁由高處吊回地面，最後救出十多人。

有份救人的地盤工人文先生表示，今早8時開工時見到華豐大廈冒出濃煙，並聽到有人呼救，隨後有十多人從華豐大廈行出來站在簷篷求救。他指當時所有地盤工友與一名民安隊成員協助救人，並擔扶手梯供居民逃生，其中一名老翁行動不便，遂用吊機將他救下來。他指約救出十多名居民，全部清醒，但顯得驚慌，亦有人哭泣。被問到為何會出手救人，文先生坦言：「人命關天，第一時間出去幫吓手，幫到手就幫，盡量啦，我哋無理咁多。」

地盤工人即擔兩條長梯到簷篷位置供居民逃生。（讀者提供）

期間有一名老翁被困，工人亦用吊機將老翁由高處吊回地面。（讀者提供）