佐敦華豐大廈火警｜地盤工擔梯用吊機救老幼　居民大讚：真英雄

油麻地佐敦道華豐大廈三級火，造成5死40傷，其中8人危殆留醫。火警期間一名休班民安隊成員與7名地盤工人挺身而出開喉射水、又燒開鐵絲網及出動吊機，成功救出十多名居民，包括長者和小童。華豐大廈居民黃先生，昨日目擊吊臂移動救人，豎起姆指大讚地盤工：「值得讚，呢班真係真英雄！」



今早不少華豐大廈的居民返回現場視察情況，了解何時可以回家。其中周先生昨日目擊民安隊成員和地盤工人合力救人，並用即場工具，包括梯和吊機，認為他們非常抵讚，不禁豎起姆指表揚。

華豐大廈居民黃先生昨日目擊吊臂移動救人，大讚地盤工：「值得讚，呢班真係真英雄！」（鄭嘉惠攝）

當時華豐大廈持續有火花及濃煙冒出，情況危急。（讀者提供）

《香港01》昨日接觸到有份救人的休班民安隊成員周先生，他指收工後行經華豐大廈附近的南京街，聽到有人大聲呼救。他循聲走到華豐大廈後面的一個地盤，見到5名成人手抱2名小童站在大廈後巷簷篷求救，並有人陸續從大廈逃出來，但大廈與地盤之間有一道鐵絲網，有礙逃生。當時華豐大廈持續有火花及濃煙冒出，情況非常危急。周先生心急想救人，奈何始終隔着鐵絲網，此時有約7名地盤工人上前協助。

周先生立即叫地盤工人用燒焊工具燒開鐵絲網，他則手持水喉隔着鐵絲網射水支援。影片所見，他與工人多次安慰大叫：「等多陣呀，頂多陣呀，救援嚟緊！」隨後工人成功打開鐵絲網，眾人又擔兩條長梯到簷篷位置供居民逃生，期間有一名老翁行動不便被困，工人亦出動吊機將老翁由高處吊回地面，最後救出十多人。

有份救人的地盤工人文先生表示，早上8時開工時見到華豐大廈冒出濃煙，並聽到有人呼救，隨後有十多人從華豐大廈行出來站在簷篷求救。他指當時所有地盤工友與一名民安隊成員協助救人，並擔扶手梯供居民逃生，其中一名老翁行動不便，遂用吊機將他救下來。他指約救出十多名居民，全部清醒，但顯得驚慌，亦有人哭泣。被問到為何會出手救人，文先生坦言：「人命關天，第一時間出去幫吓手，幫到手就幫，盡量啦，我哋無理咁多。」

地盤工人即擔兩條長梯到簷篷位置供居民逃生。（讀者提供）

期間有一名老翁被困，工人亦用吊機將老翁由高處吊回地面。（讀者提供）

有份救人的地盤工人。（黃偉民攝）

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