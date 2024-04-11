華豐大廈火｜救人地盤工謙稱小市民　盼幫輕消防﹕佢哋先係大英雄

油麻地佐敦道華豐大廈昨日（10日）發生三級火，造成5死40傷，其中8人危殆留醫。由於毗鄰大廈地盤與起火大廈平台相連，火警期間，數名地盤工人見狀，挺身而出開喉射水、用燒焊工具剪開鐵絲網及出動吊機，擔安全梯協助居民逃生，成功救出十多人。

有份參與救援的地盤工人文先生今日（11日）憶述當時救人情況，形容「啲煙喺樓梯口，一層一層咁跑出嚟」，工友其時各司其職，期間亦冒險進入大廈，帶領居民逃生。事後坦言，只是盡量幫手「 幫輕吓消防員，他們才是大英雄，我們是小市民」。



文先生憶述，居民逃生平台位置危險沒設欄，形容當時 「啲煙喺樓梯口，一層一層咁跑出嚟」。 （梁偉權攝）

居民逃生位置危險 工友迅速擔梯「等佢哋慢慢爬落嚟」

有份救人的地盤燒焊工人文先生，憶述事發時早上8時，地盤剛剛開工，未幾即發現毗鄰大廈起火冒出濃煙，居民從大廈後側近一樓平台湧出，每個人都掩著面，逃生者包括長者及嬰兒，過程驚險，文先生指「（平台）嗰個位好危險，又無欄，見住啲煙喺樓梯口，一層一層咁跑出嚟」。

當時有7至8名工友見狀參與拯救，工友各司其職，有「叻㗎」（ 金屬模板裝嵌工）、鑽機、燒焊，「大家平時一齊做嘢，自己用返自己嘅專長，做唔同崗位」，工友面對火警表現淡定，第一時間取出地盤的安全梯，「下面地盤搭一張，上邊再搭一張，等佢哋慢慢爬落嚟」。

地盤工人即擔兩條長梯到簷篷位置供居民逃生。（讀者提供）

工友展現鐵漢柔情 救人間亦不忘安撫

倉皇逃生的市民均被突如其來的火警嚇倒，地盤工人亦連忙安撫，「我同佢哋講消防嚟緊，消防喺前面，我哋嗰邊屬於後邊」，而受訪的文先生則剪開鐵絲網，讓逃生街坊穿過圍欄，到地盤內暫避。

文先生曾一度進入大廈，「我踎低身，慢慢行入去裝，入咗去幾廿秒，望兩望見到有人帶佢出去」，當時有一名男子孭住黑色柴犬，並詢問可否跟從文先生離開，文遂帶領他離開。其中，工友亦出動吊籠救出高層一名行動不便，撐着拐杖的伯伯。他解釋當時情況危急，「我哋幾個人都唔夠膽扶佢落嚟，驚有咩差錯，所以我哋用個籠吊佢落嚟」。

工友謙虛指「消防員才是大英雄，自己是小市民」

事隔一日沉澱後，地盤已復工。文先生感到難過，「冇諗過咁多傷者，諗住得幾個人受傷」，結果有5人離世，更有高達40人受傷。他本以為大廈後方的火熄滅，應沒有太大問題，而且消防員半小時內已迅速救熄火勢，怎料意外比洪水橋地盤火災更嚴重 。

火警中，一眾工友成功救出十多人，受訪期間，有路過市民向文先生致敬，他坦言他們只是在消防只未抵達前，「盡量幫手，幫輕吓消防員」，認為與消防員相比，他們才是大英雄，自己是小市民。被問到下次若不幸遇到同樣情況，會否再出手幫人，文先生毫不猶豫回答﹕「 我都係會盡力去幫，如果太危險就唔會試。免得麻煩到消防員，又要佢冒着危險去救你。」

至今早，警員曾到場地盤拍攝，登記工友資料，記錄居民逃生的位置。重案組探員亦繼續在華豐大廈搜證，並於各層走廊位置撿走個人物品，懷疑居民火警倉皇逃生時遺下，包括手袋及身份證。而大廈亦陸續解封，居民有序地在警員陪同下，到單位執拾個人物品。

華豐大廈居民黃先生昨日目擊吊臂移動救人，大讚地盤工：「值得讚，呢班真係真英雄！」（鄭嘉惠攝）

當時華豐大廈持續有火花及濃煙冒出，情況危急。（讀者提供）

期間有一名老翁被困，工人亦用吊機將老翁由高處吊回地面。（讀者提供）

有份救人的地盤工人。（黃偉民攝）

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