沙田硫化氫奪命工傷｜涉事公司拒回應　柯士甸工傷判頭涉誤殺還柙

沙田源禾遊樂場發生奪命工業意外，26歲姓郭及34歲姓李男工人懷疑吸入沼氣，暈倒沙井內，送院後不治。《香港01》今早向工人所屬分判商「偉迅渠務工程有限公司」查詢，對方直稱「你打去渠務署問啦，我哋依家唔方便答」。



翻查資料，港鐵旗下圓方商場地底管道去年發生過同類型意外，兩名男工人懷疑吸入硫化氫中毒死亡。大判工程經理及二判負責人分別被控誤殺罪，案件押後至6月12日再訊，兩人繼續還押。至於涉事工程大判及二判公司，事後分別被建造業議會吊銷註冊資格，及暫停註冊15個月。勞工及福利局局長孫玉菡上月表示，勞工處會根據以往調查密閉空間工作意外所得經驗，正修訂密閉空間工作相關工作守則，加強保障相關工作人員的安全和健康，預期今年上半年完成修訂。



+ 9

西九龍柯士甸道的「圓方」冷氣系統海水冷卻喉管更換工程，去年9月24日發生奪命工業意外，兩名男工人劉浩祥（63歲）及郭伙記（61歲）懷疑在地下冷卻管道內工作期間，吸入硫化氫中毒死亡。經調查後，警方先後拘捕大判商「帥建機電工程」工程經理葉禮彬（40歲）及二判「沈氏創建」負責人沈玉權（62歲），他們均被控一項誤殺罪。

控罪指，兩人被控於2023年9月23至24日之間，在油麻地柯士甸道西1 號圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部分L2 內，非法殺死男子劉浩祥及男子郭伙記。目前聆訊仍在進行，控方早前反對兩人擔保，辯方保釋亦申請被拒，兩人須繼續還押，案件6月12日再提訊。

另一方面，建造業議會早前宣布，轄下的註冊專門行業承造商制度專責委員會，已按「註冊專門行業承造商制度」的規管機制召開規管聆訊，吊銷涉事工程二判沈氏創建有限公司註冊資格，而大判帥建機電工程則被暫停註冊15個月，至2025年2月5日。

勞工及福利局局長孫玉菡上月以書面回覆立法會提問表示，勞工處根據以往調查密閉空間工作意外所得經驗，正修訂密閉空間工作相關工作守則，加強保障相關工作人員的安全和健康。預期今年上半年完成修訂，並給予適當時間讓業界準備並盡快實施。

勞工及福利局局長孫玉菡稱正修訂密閉空間工作相關工作守則，加強保障相關工作人員的安全和健康，預期今年上半年完成修訂。（資料圖片/歐嘉樂攝）

沙田源禾遊樂場渠務奪命工傷，造成2名工人死亡。（翁鈺輝攝）

至於今次意外，警方表示，4名男事主分別姓郭（26歲）、姓李（34歲）、姓黃（23歲）及姓葉（35歲）。警方於昨日（22日）晚上11時59分，接獲事主的同事報案，指姓郭及姓李兩名男事主，在沙田源禾路16號源禾遊樂場一沙井內懷疑暈倒。救援人員接報到場，發現郭及李兩人倒臥在約4米深的沙井內。經初步調查，相信4名事主在上址一沙井進行工程期間，吸入硫化氫並感不適，郭及李其後暈倒，黃及葉則自行爬出沙井。消防其後將郭李兩人救出，昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確認。黃葉兩人則清醒，被送往威爾斯親王醫院治理。案件列作「工業意外」處理。

救護員為其中一名昏迷傷者進行心外壓。(李家傑攝)

救護員為其中一名昏迷傷者進行心外壓。(李家傑攝)

渠務署署長莫永昌表示，兩名死者由負責沙田區維修及建造工程定期合約的分判商所聘用，4名工人於沙田源禾遊樂場進行污水渠清洗工程，按擬定的工作程序，工人會從沙井外引入高壓水喉進行清洗，而無需進入沙井內工作。

渠務署正在調查肇事的原因，同時正全力配合勞工處及警方調查。本署一向非常注重工地安全，嚴格要求承建商及分判商遵守相關的安全指引，並於意外發生後已即時要求該承建商及分判商停止有關工作及進行安全檢查，亦已立刻暫停本署轄下所有同類工程，至署方確認所有同類工程的承建商和工作人員已採取所需措施確保工地安全。