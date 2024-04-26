李鄭屋邨法團委員親述捱斬經過　屋邨外無結怨：估唔到惹下殺身禍

李鄭屋邨業主立案法團第十屆管理委員會（第二任）委員彭李達，昨日（25日）在土地審裁處出席與樓下單位業主、前任主席劉貴華相關的滲水案件審訊後，在法院附近遭人斬傷送院。《香港01》今日接觸到仍然留醫的彭李達，他親述昨日遇襲經過，強調自己除了屋邨事務外，沒有與人結怨，「估唔到惹下個殺身之禍」；又指不希望自己健康出問題影響家人，對妻子和兒子感到愧疚。



彭李達4月25日捱斬後浴血倒地，多名途人及警員從旁協助。（讀者陳先生提供）

彭李達在病榻上受訪，他指與前法團主席劉貴華的滲水爭議已糾纏逾年，劉指控是彭的單位有滲漏，但彭指調查後懷疑是公家糞渠滲漏，昨日的審訊則未有結果。彭李達昨日由妻子和反圍標大聯盟發言人莊榮輝陪同應訊，離開法庭後遇襲，他憶述兇徒現身後沒有說話，在「剎那間」施襲，他自己來不及反應已中刀，根本搞不清事發經過，只是在倒地後睜開眼時，見到有途人幫他止血。

李鄭屋邨業主立案法團新任委員彭李達，4月25日在油麻地捱斬，目前仍留醫。（梁偉權攝）

據莊榮輝今日在記者會上透露，彭李達身中3刀，右邊近腋下位置有7吋長刀傷、左前臂有4吋長刀傷，右大腿部內側被刺傷，其中左前臂及右腳傷見骨；另彭倒地時撞傷頭部，事後曾嘔吐，彭李達受訪時亦指自己「後腦凹咗」。莊榮輝引述彭的家屬表示，彭昨日遇襲後未能進食，醫生今日讓他嘗試進食，如經觀察後沒有其他問題，相信他兩三日內可出院。

彭李達4月25日捱斬後浴血倒地，多名途人及警員從旁協助。（讀者陳先生提供）

至於李鄭屋邨連串有關管理問題的爭議，除了舊法團去年被揭就優化升降機，揀選報價大幅超出市建局估計的承辦商外，彭李達稱，前任法團亦在未有徵詢居民同意下，在邨內加裝太陽能板。他指自己擔任法團委員，不是要爭利益，只是認為前任法團做的事不合理，「見你做啲嘢出嚟唔對勁，我哋先企出嚟爭取返我哋邨民嘅利益啫」。

彭李達強調自己除了屋邨事務外，「無同人有仇口，估唔到惹下個殺身之禍」，所做一切亦「完全係為啲邨民」，對發生暴力事件感到極之憤怒，形容是「法理難容」。他稱今次事件後「無話驚唔驚」，亦未決定會否辭任法團委員，往後會「睇住嚟做囉」。

李鄭屋邨業主立案法團管委會委員和居民，聯同反圍標大聯盟發言人莊榮輝（前排右二）舉行記者會，譴責暴力事件。（翁鈺輝攝）

另外，去年李鄭屋邨推翻就「優化升降機」揀選的承辦商，以及選出法團新管委會後，除昨日彭李達被斬案，新法團陳姓司庫亦在今年2月4日出席居民會後，在屋邨平台被兩名男子推撞，並以陳的便攜枱打其頭部。李鄭屋邨法團新管委會委員聯同多名居民及反圍標大聯盟發言人莊榮輝，今日（26日）召開記者會，稱擔心連串暴力事件是與屋邨管理有關，希望藉記者會「話畀不法之徒聽，佢哋係唔可以嚇怕我哋全個李鄭屋邨4,000幾戶人，我哋係唔會怕佢」。

李鄭屋邨業主立案法團管委會委員和居民，聯同反圍標大聯盟發言人莊榮輝（前排右二）舉行記者會，譴責暴力事件，莊榮輝展示今年2月被人用作襲擊法尋團陳姓司庫的便攜枱照片。（翁鈺輝攝）

莊榮輝強調，所有傷人案件的刑事調查仍在進行，暫未有人被捕，故無從得知案件幕後是由誰人引起，但形容案件發生的時間是「瓜田李下」，令人聯想到連串傷人案件是與屋邨管理爭議有關。他強調，若兇徒是希望透過襲擊案阻止業主行使權利，「佢哋行唔通㗎」，因連串暴力事件已令居民更團結、有更多人願意出席居民大會，而且在連串事件後，現在「不止李鄭屋邨居民，房委會又好、民政處又好，一定金睛火眼𥄫實李鄭屋邨法團條帳，不法之徒想繼續透過法團收受利益，我相信係再唔容易做到」。

翻查資料，李鄭屋邨道德樓於去年9月黑雨後𨋢槽水浸，事後就相關優化升降機的議決中，上屆法團被揭發揀選了高價、達5,600萬元的標書，引起居民不滿，5%業主聯署要求召開業主大會，於去年10月成功推翻決定，改選出另一間標價與市建局估計相符、開價約3,000萬元的承辦商。至去年11月3日，業主亦選出新一任法團成員，惟因舊法團入稟提出對改選結果有質疑，新任法團管委會委員一度未能註冊，但土地註冊處已於本月5日成功為新委員註冊。不過，莊榮輝在今日的記者會上稱，舊法團及現有管理公司「完全不與」新法團委員合作，令新法團至今「有名無實」。

李鄭屋邨業主立案法團管委會委員和居民，聯同反圍標大聯盟發言人莊榮輝（前排右二）舉行記者會，譴責暴力事件，新法團管委會的秘書哽咽稱各委員「只係希望搞好條邨」，無想過會發生暴力案件。（翁鈺輝攝）

新法團管委會的秘書亦有出席今日記者會，她哽咽稱新管委會各委員的心「只係希望搞好條邨」、「為咗居民做嘢咋嘛」，無想過會發生連串暴力案件。她又指屋邨歷史悠久，儲起的積蓄的確較多，「但呢啲都是各位業主多年嚟儲返嚟，為咗維修自己條邨，同埋改變自己條邨、生活得更好」，而不是讓人以暴力從中取走金錢。她欣賞今日出席記者會的居民，相信大家都是關注李鄭屋邨未來的日子，希望讓大家可以過安定的生活。