李鄭屋邨法團委員捱斬　前法團主席劉貴華拒覆：唔方便、瞓緊覺

油麻地茂林街日前（28日）發生的斬人案，遇襲男子為李鄭屋邨業主立案法團第十屆管理委員會（第二任）委員彭李達（66歲），他手、胸中刀，浴血倒地送院。據悉現任及前任法團，正就新舊管委會糾紛訴諸法律。彭男則正就另一滲水案件，與前任主席劉貴華對簿公堂，早前在土地審裁處答辯，同日中午在一街之隔外捱斬。



《香港01》訪問李鄭屋邨現任法團主席楊國堅，他認為審訊日期只有涉事人士知悉，懷疑事件早有預謀，直斥兇手泯滅人性。他又質疑舊法團管理不合程序，質疑有人利用權力謀取利潤。記者今（28日）造訪劉貴華，劉表示：「唔方便，瞓緊覺」，面對任何指控均閉門不作回應。



《香港01》訪問李鄭屋邨現任法團主席楊國堅，他認為審訊日期只有涉事人士知悉，懷疑事件早有預謀，直斥兇手泯滅人性。（吳詠瑩攝）

李鄭屋邨現任法團主席楊國堅指出，有其他現任法團成員曾遇襲，相信委員彭李達捱斬，與其私人事務無關，懷疑事件涉及新舊法團糾紛。他懷疑事件早有預謀，因為彭到土地審裁處的時間，只有涉事人士知情，不解刀手如何捕捉到彭李達去向。他又指彭李達無與人結怨：「66歲老人家都無仇口，佢根本係個好人，你都要咁樣做」，直斥對方泯滅人性。

楊亦提到舊法團對屋邨管理的不少隱憂，例如舊法團聘請的物業管理公司，費用遠高上一屆公司近一半，但保安員經常熟睡及玩手機，而且人手不足「中秋節全邨保安唔夠10人」，質疑舊法團擔任「中間人」角色，從中抽取利潤。另外，以往的升降機大約一年壞6次、每次維修毋須半日，但改用由舊法團選擇的維修商後，試過一棟樓「4部升降機一齊壞、每次整幾星期」，由於規定超過20萬元的支出需要開業主大會，而維修商的月費正正約20萬元，前法團就透過內部會議通過。楊指舊法團所簽訂的工程合約或服務合約偏貴很多，懷疑前主席劉貴華利用權力謀取利潤，直指不希望整條邨變成某種提款機。

李鄭屋邨業主立案法團新任委員彭李達，4月25日在油麻地捱斬，目前仍留醫。（梁偉權攝）

新法團在邨內貼出通告，指新法團4月5日已在土地註冊處註冊，代表舊法團已除名，指名道姓舉報劉貴華4月15日仍以法團名義行事，實不恰當。楊續指前主席有很多案例不按程序，包括選新法團時前主席未經到業主的同意取消會議，楊指「除非狂風暴雨或打風，才可以取消會議」；又稱在選新法團後，前主席失去權限，但仍用法團地方開會，質疑對方盜用法團名義行事。

警方重案組仍正追查血案因由。《香港01》記者今早（28日）訪問前主席劉貴華，劉開門後只回應：「唔方便，瞓緊覺」，便閉上門，記者提問有關斬人事件及是否需要澄清等，期間數分鐘劉閉門不作回應。

彭李達4月25日捱斬後浴血倒地，多名途人及警員從旁協助。（讀者陳先生提供）