網片瘋傳｜少年駕電動滑板車載同伴遊屯門　馬路與車同行嚇親網民

繼本月初元朗13歲少年「鐵騎士」載人涉七宗罪被捕後，今日（29日）網上又瘋傳同類影片，可見一名少年駕駛電動滑板車，先後現身屯門海皇路及建盛里馬路，近鏡更清晰可見另一名差不多年紀的少年，神態自若「翹腳」安坐於滑板車上，安全隱憂惹網民熱議。不少人批評危及道路使用者，亦有人戲謔，「元朗嗰兩兄弟有接班人！」



網上近鏡影片可見，少年駕駛電動滑板車至屯門建盛里，同伴則「翹腳」安坐滑板車上，神態自若。（網上影片截圖）

網上流傳兩段相關影片，其中一段可見涉事少年駕駛電動滑板車，載着同伴由沿海皇路右轉入海榮路，兩人均無戴頭盔，同時更有多輛電單車、私家車及的士平排或尾隨行駛，狀甚驚險。另一段13秒的近鏡影片，則可見少年駕駛電動滑板車至建盛里，同伴則「翹腳」安坐滑板車上，神態自若。其後途經行人輔助線燈位時，便駛上行人路。

片段引起網民熱議，不少人擔心此舉會危及道路使用者安全，並促請警方執法，「最慘隨時害到其他司機，一撞就兩條命！」亦人網民戲謔，「元朗嗰兩兄弟有接班人！」

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翻查資料，任何人在行車道，行人路及單車徑上使用未經登記「電動可移動工具」（例如：電動滑板車、電動單輪車、電動平衡車、電動滑板、電動單車等），可能違反《道路交通條例》（香港法例第374章）及其附屬法例及其他相關法例。一經定罪，最高可判罰款港幣1萬元及監禁12個月。

運輸署近年就電動滑板車、電動單車或俗稱「風火輪」的電動單輪車等電動可移動工具，展開立法工作，研究是否可以安全使用。曾一度盛傳去年底合法化或放寬使用，惟至今未有定案。

▼ 早前元朗「綿羊仔」少年載人片段 ▼



本月5日，網上瘋傳兩段車Cam影片，可見一名少年疑無戴頭盔及「踢拖」，駕駛無掛車牌的「綿羊仔」，載着同樣無戴頭盔的同伴，在元朗區的馬路間行駛，其間攝車罅及衝紅燈。警方新界北總區交通調查組於4月8日，在元朗區內拘捕一名13歲少年，他涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「在行人道路上駕駛電單車」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」。該少年獲准保釋候查，5月上旬向警方報到。