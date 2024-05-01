澄碧邨命案｜多人食飯醉酒爆酒樽　路邊聚集起爭執　翌日揭命案

大嶼山澄碧邨今日（5月1日）驚傳命案，37歲內地漢在碼頭一張床褥上昏迷，送院後不治，新界南總區重案組接手調查，暫列作屍體發現案，但案件至今仍有許多疑團未解。據了解，昨晚至清晨屋苑一直不太平靜，先後發生兩宗爆竊案之餘，其中一個遇竊單位昨晚較早時間曾有一宗有人受傷案件發生，據報4名男子在單位內飲飽食醉後，打爛酒樽導致受傷，全部人到長洲求醫及報警。亦有居民在昨晚9時左右，目睹有大量內地外勞在街頭聚集並曾發生爭執。警方正調查各件事件與今次命案是否有關係。



有業主立案法團委員今日受訪時，指有單位被當作內地外勞宿舍，大量陌生人出入屋苑，以致屋苑治安受影響，促有關當局正視情況。



昨晚9時許，有澄碧邨居民發現十多名內地外勞於澄碧邨9座對開行人路發生爭執，有人指手劃腳及叫囂，該名居民遂舉機拍下事發情況，其間有人提醒他小心被對方發現，他並未擔心，「見到又點啫，驚佢有牙咩，佢哋鬧交又唔係我鬧交。」

據了解，4名男子（32至54歲）昨晚（4月30日）在澄碧邨8座一個單位內飲酒用膳，據悉上址是外勞的中央廚房。其間有人懷疑飲醉後，打破酒樽導致受傷，各人受輕傷，並自行前往長洲，於晚上近10時報警。起初有人報案指發生襲擊事件，及後警方調查後改列「有人意外受傷」，而傷者自行前往長洲醫院求診。

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而在今日清晨5時39分，警方接獲報案，指在澄碧邨碼頭一張床褥上，發現一名頭部受傷的37歲龍姓內地男子，他昏迷不醒，送院後不治。據知，床褥本身被棄於垃圾站。

警方接報後，隨即到澄碧邨調查，很快便再先後接獲兩宗爆竊案件報案。上午7時16分，前一晚發生爆樽事件的單位，竟再捲入案件，警方接報指屋內有搜掠痕跡，有現金及一個袋不翼而飛，但確實金額未明。及至7時36分，另一個3座地下單位的女住戶亦報警，指單位窗戶被撬開，數千元現金及一張信用卡被人偷走。

澄碧邨3座地下單位的女住戶報警，指單位窗戶被撬開，數千元現金、一張信用卡被人偷走。（羅日昇攝）

究竟各宗案件是否有關連，據知新界南總區重案組仍在調查中。然而，澄碧邨變成外勞宿宿，的確為居民的生活帶來困擾，據一名不願具名的業主立案法團委員指，目前有逾25個單位被用作外勞宿舍，估計有逾200名外勞居住，令屋苑治安受影響，法團曾與外勞所屬工程公司交涉不果，只可向政府部門反映，促當局處理有關問題。