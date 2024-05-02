西九龍中心腐液案｜專家：清水洗傷口可稀釋　但遇強酸或灼傷皮膚

深水埗西九龍中心一名時裝店分區女經理，昨早（5月1日）上班期間突被淋潑腐蝕性液體，腳部二級燒傷，其同事形容「啲皮就嚟甩咁滯！」皮膚科醫生陳俊彥表示，以清水清洗皮膚為一般做法，若皮膚上的腐液已經揮發或抹走，在沒有波及其他正常皮膚的情況下，可用清水清洗及輕輕用棉花棒在被淋潑的皮膚用作稀釋，但此舉亦存在隱憂，若液體為強酸或部份化學物質，接觸水後會產生高熱，灼傷皮膚。



深水埗西九龍中心一名時裝店職員上班途中，在扶手梯被人淋「強力膠水」，導致雙腳小腿二級燒傷，一名36歲男廚工被捕。（黃學潤攝）

陳俊彥表示，極端酸鹼值物質對皮膚會造成化學性燒傷，輕則皮膚紅腫、針刺般疼痛；重則起水泡，代表物質濃度較高、接觸皮膚的時間較長；最嚴重者是皮膚壞死，大多發生在物質濃度及劑量高，且接觸時間長的情況下，因此並不常見。

至於事主在被淋腐液後10多分鐘始出現症狀，陳相信有關物質濃度及刺激性相對較低，故接觸時間較長才出現症狀。傷者自身的皮膚質地，亦會影響症狀出現的時間。例如傷者本身有濕疹或傷口，皮膚較為乾燥，短時間就會出現症狀；反之，皮膚較好者，如被淋潑的腐液物質不強，症狀便會較遲出現。

昨日事發後，事主感到痛楚及脫皮，並以清水清洗傷口。陳指，清水能夠稀釋物質，但也存在隱憂。因為清水有可能令腐液流至無受影響的皮膚，若液體為強酸，接觸水後更會產生高熱，灼傷皮膚。不過一般而言，用清水清洗屬較常見做法，傷者確保皮膚上的腐液已經揮發或抹走，在不會波及其他正常皮膚的情況下，可用清水清洗及輕輕用棉花棒在被淋潑的皮膚用作稀釋，但若皮膚上仍殘留大量腐液，就未必適合。另外，用乾淨毛巾包裹受傷皮膚，在此之上加冰墊也能舒緩痛楚。陳俊彥強調，如遇同類事件，應儘快求醫。

事發於昨日早上約9時27分，44歲女事主在西九龍中心乘搭扶手電梯時，突感腳部不適，懷疑被人以腐蝕性液體淋潑腳部及手袋，於是報案求助。救援人員趕抵，將姓彭傷者送往明愛醫院治理。警方經初步調查，迅速鎖定涉案疑人身份，並於兩小時後在深水埗區內拘捕一名36歲姓曾男子，他涉嫌意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體，現正被扣留調查。案件現交由深水埗警區刑事調查隊第十隊跟進。

據悉被捕男子承認因「貪玩」而向女事主淋潑「強力膠水」，警方亦於現場附近一個垃圾桶，檢獲涉案膠水樽，液體成分則有待檢驗。女事主雙腳小腿有多處水滴形的灼傷，範圍如手掌般大，經醫生診斷後為二級燒傷、傷勢嚴重。據了解，被捕男子無案底或精神病紀錄，警方正在調查案件，包括被捕男子事前有否尾隨女事主等。