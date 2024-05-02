海寶花園維修風波｜民政：87%工程已完　大判將書面回覆支薪問題

大埔海寶花園日前爆出大維修風波，大判「俊豪建築工程」被指牽涉貪污及圍標案，又被工人追薪，業主擔心工程「爛尾」，前晚（4月30日）召開業主大會商討，民政處派員列席。民政事務總署回覆查詢時指，工程自2022年5月開展至今已完成87%，法團及顧問公司有定期於大堂張貼報告。前晚會上，大埔民政處協調法團和業主之間的溝通；而就工人支薪問題，俊豪建築代表會就法團的相關建議作出書面回覆。



海寶花園業主大會於4月30日晚上召開，大埔區議員胡綽謙及駱小鸞獲邀列席會議。（讀者提供）

民政事務總署回覆查詢時指，就海寶花園大維修事宜，海寶花園於2021年10月的特別業主大會上，通過由俊豪建築進行工程。相關工程自2022年5月開展以來，海寶花園法團及顧問公司一直跟進工程進展，並定期把工程進度報告張貼於大堂告示板，向住戶匯報。據大埔民政處了解，截至4月底大維修工程已完成87%。

大埔海寶花園管理委員會於4月30日晚上召開會議，進一步跟進大維修的事宜。大埔民政處派員列席，於會上積極協調法團和業主之間的溝通，又協助其促使管理公司和顧問公司交代工程進度。俊豪建築代表於會上表示，會完成相關維修工程。而就工人支薪問題，法團提出關注，俊豪建築代表與法團於會上就處理方法作出交流，並表示會就法團的相關建議作出書面回覆。

就俊豪建築的事宜，民政事務總署目前沒有接獲其他屋苑求助。一如既往，署方會繼續為有需要的法團和業主提供適切的支援。署方指，私人大廈由其業主管理，民政事務總署積極為業主提供不同的大廈管理支援服務，例如大廈維修相關的資訊、法律諮詢服務、解決爭議服務等，以協助業主履行大廈管理的責任。

據了解，大埔海寶花園大維修費用達9,000萬元，大判俊豪建築工程有限公司被指牽涉一宗競委會及廉署聯手調查的貪污及圍標案，該案有20人被捕；前日（4月30日）則有工人在屋苑拉橫額追薪，令海寶花園業主擔心工程「爛尾」，前晚召開業主大會商討，業主立案法團、樓宇維修大判「俊豪」、顧問公司、大埔民政事務處代表、大埔區議員胡綽謙及駱小鸞均列席會議。

胡綽謙事後向《香港01》指，會上法團初步提供方案，希望取得俊豪授權，讓法團直接出糧予二判或三判，以確保目前仍在工作的工人可支薪；若不同意授權，法團及顧問公司就需要另謀對策。俊豪代表在會上表示7日後、約下周二（5月7日）作出書面回覆。

不過，大會上未有明確交代大判是否與圍標案有關，且許多問題仍未有處理方案，難釋業主疑慮。其中，有份參與大會的居民代表陳先生向《香港01》表示，在廉署調查的新聞發佈後，業主感到十分恐慌，開群組討論工程漏水等大小問題。俊豪代表只強調其公司是「健康、正常運作嘅大公司」。

▼ 被拖糧工人4月30日在屋苑抗議 ▼



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海寶花園的屋苑大維修工程爭議不絕。（黃偉民攝）

翻查資料，海寶花園業主立案法團於2013年表示，大廈當時已有近30年樓齡，需強制驗樓，其後展開大維修招標程序。有業主其後發現法團聘請的工程顧問公司，初步工程估價9,000萬元，但只收取18萬元顧問費，佔比例少於1%，遠遠低於正常水平的工程費用約一成。法團其後接獲39份標書，當中多達27份最終被篩走。當時有業主質疑此舉是剝削業主的選擇權；又稱雖然顧問公司估計大維修費用約9,000萬，但投標商最高的入標額達1.8億，憂出現「圍標」而導致天價工程。最終中標的大判「俊豪」，其網頁顯示海寶花園維份工程費用約9,120萬元，業主已向該公司支付相關費用，工程已於2022年4月展開。

大維修工程期間，海寶花園外牆一直搭有棚架，過去更曾引來賊人。2022年5月30日，警方接獲海寶花園A座兩個不同樓層單位的住戶報案，均指住所窗戶懷疑遭賊人撬開，屋內有搜掠痕跡，被偷走金飾及現金；警方調查後再發現另一單位亦被拆窗爆竊。最終3個單位合共損失值約12萬元的現金、金器及首飾。