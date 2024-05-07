海防道珠寶店劫案｜警20秒內入舖制服劫匪　名人站職員：感激警方

尖沙咀海防道近漢口道的鐘錶珠寶店「名人站」，今日（7日）中午遭匪徒闖入行劫，但警方早已接獲情報在附近埋伏監視，當場拘捕5名非華裔男疑犯，年齡介乎23至35歲。名人站職員張先生今日傍晚返回店舖協助善後，並棄置被打碎的強化玻璃。他接受《香港01》訪問時表示，劫匪闖入店舖後，警員在20秒內已趕到及制服劫匪，「無同事講話有驚險，因為啲阿sir好快出現」，他對此表示「感激警方啦梗係！」



尖沙咀海防道鐘錶珠寶店「名人站」於5月7日中午遇劫，警方調查後，職員在場善後。（梁偉權攝）

遇劫的名人站內飾櫃兩塊強化玻璃被打碎，張先生稱，該兩個飾櫃內展示的錶都較貴重。他表示，案發時店內有15名職員，他自己則不在場，但其同事表示，全部劫匪均操廣東話，入店後有表示要「打劫」，但警員在20秒內已趕到，迅速制服劫匪，故事件中無職員受傷。

尖沙咀海防道鐘錶珠寶店「名人站」於5月7日中午遇劫，警方調查後，職員在場善後。（梁偉權攝）

警方交代案情時表示，因接獲情報而在店舖附近埋伏監視，張先生被問到警方在案發前，有否知會店方可能將有劫案，他回應說：「當然無啦！」至於同一店舖在6年前亦曾被劫去總值2,310萬元的名錶，張先生則表示，也不能說其店舖是「多次被劫」，因為「一年尖沙咀都劫咗好多次啦，唔係淨係我地吖嘛」，但今次案件中店舖幸保不失，對此感謝警方。

名人站職員張先生表示，店舖在案件中幸保不失，有賴警方行動迅速，「感激警方」。（梁偉權攝）

案發於今日中午約11時55分，5名匪徒闖入尖沙咀海防道「名人站」企圖行劫，途人見狀報警。本身接獲情報提早在場埋伏的探員，亦發現匪徒駕乘私家車到達珠寶店外，停留8至10秒，然後蒙着面落車，探員隨即現身採取拘捕行動。據知，當時店內有多名店員，他們驚見匪徒闖入時受驚，未敢上前制止，而匪徒隨即以鐵錘敲打飾櫃，當探員入店內時，他們仍未得手。探員一度拔槍戒備，最終徒手制服劫匪。店內兩個分別1.5米乘0.5米及1米乘1米的玻璃展櫃損毀。5名被捕非華裔疑犯年齡介乎23至35歲，涉嫌行劫被捕，正被扣查，案件交由西九龍總區重案組第三組跟進。

一名男子被黑布蒙頭、反鎖及戴上手套離開。（翁鈺輝攝）

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▼5月7日尖沙咀海防道鐘錶珠寶店劫案現場▼



珠寶店內地下遺有一個鐵錘。（翁鈺輝攝）