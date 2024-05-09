東涌18歲少年揸電動「綿羊仔」路上穿插　涉無牌駕駛等五宗罪被捕

警方表示，早前接獲投訴，指一名男子於東涌駕駛貌似「綿羊仔」的電動單車，在逸東邨及滿東邨內的馬路及行人路上穿插。大嶼山警區展開調查後，今（9日）午3時40分，大嶼山北分區軍裝巡邏小隊及大嶼山警區特遣隊展開行動，在東涌拘捕一名18歲本地男子，他涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「在行人道路上駕駛電單車」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」，正被扣查。警方未有檢獲市民所拍到的電動車，但檢獲另一輛與案有關的電動車，會送往車輛扣留中心作進一步檢查。



警方檢獲另一輛與案有關的電動車。（警方提供）

警方指出，道路安全是大嶼山警區的首要行動項目，日後亦會繼續採取相關的執法行動，並會派出軍裝及便裝隊員以打擊相關違例事項。警方呼籲市民遵守交通規例，切勿使用任何未經運輸署發牌的電動車，否則可能違反《道路交通條例》第374章及其他相關法例。

上月在屯門及元朗亦發生兩宗少年駕駛電動車案件。上月5日，元朗一名13歲男童無戴頭盔及踢拖，駕駛一輛無掛車牌的「綿羊仔」電單車，載着同樣無佩戴頭盔的同伴，在元朗區的馬路間行駛，其間攝車罅及衝紅燈，未有遵守交通規則，涉七宗罪被捕；上月29日，一名少年亦無佩戴頭盔駕駛電動滑板車，載着同伴遊走屯門馬路，同伴「翹腳」安坐滑板車上，狀甚驚險。

▼ 上月屯門及元朗分別有少年駕駛電動車接載同伴 ▼



上月29日，一名少年亦無佩戴頭盔駕駛電動滑板車，載着同伴遊走屯門馬路，同伴「翹腳」安坐滑板車上，狀甚驚險。（網上影片截圖）