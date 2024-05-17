「放蛇」捉白牌車｜大律師：難作證據　如涉利益衝突可信性成疑

昨日（16日）網上瘋傳多段懷疑「放蛇」打擊白牌車的影片，最後證實並非警方行動；據悉放蛇人士涉及的士團體，事件引起全城熱議。執業大律師陸偉雄稱，一般放蛇行動須由執法人員根據程序進行，雖然市民自行「放蛇」並無違法，但相關影片及相片，難以作為拘捕證據或呈堂證供。如相關人士涉及利益衝突，更會令人質疑早有預謀，可信性成疑，法官很大機會不會採納。



警方在場調查。（網上影片截圖）

陸偉雄表示，一般放蛇行動均由執法人員負責，事前必須獲得授權；放蛇過程亦有嚴格規定，例如誰人可以接觸攝影器材等。如市民自行「放蛇」，拍低影片後再通知警方跟進，相關影片或相片難以當作證據使用，因為放蛇過程不但未獲授權，且未能確定涉事司機有否曾經受到干擾、片段其後有否被修改等。

陸偉雄續稱，除了警方難以採用有關影片或相片作為證據，將來亦難以作為呈堂證供，因為法官除會衡量片段的真確性，亦會衡量多種因素，例如涉及利益衝突的話，可信性成疑，法官不會採納。陸強調，法例列明「載客取酬」的白牌車違法，但市民循正常程序搭車或自行「放蛇」並無違法，除非過程中有犯法行為，例如明知某些地方禁止攜帶攻擊性武器，卻為測試而帶刀，同類行為便會違法。

網上昨日（16日）瘋傳多段懷疑「放蛇」打擊白牌車的片段，可見有人租用私家車，抵達啟德郵輪碼頭時，即表示轉交警方採取行動。其中一片段乘客稱：「喺架Benz尾落，你等等，阿sir過嚟招呼你㗎喇！」另一片段則指，「你中咗㗎喇，揸Uber瀨嘢㗎喇！」司機一臉錯愕，茫然稱：「下！哦…‥」

警方回覆查詢時表示，相關事件不是警方行動；事件涉及7架車輛，警方登記涉事司機資料後，並沒有作出拘捕或發出告票。消息稱，有人於7個不同地點上車，並將終點設在啟德郵輪碼頭，到埗後報警，案件交由東九龍交通調查隊跟進。

的士小巴商總會理事長周國強。（資料圖片/林靄怡攝）

據了解，事件涉及的士團體成員。的士小巴商總會理事長周國強今日受訪時指，據悉有司機對警方執法力度不滿，未能達到業界期望，但他呼籲業界可聯絡商會及保持克制，商會會盡快約見警方及運輸署商討。至於自行放蛇是否「踩界」，周稱有待大家判斷，並強調業界近十年被搶生意、被不平對待有目共睹；警方作為執決者，必須大力執法。

香港的士商會主席黃保強則稱，是有業界對白牌車忍無可忍，而警方執法力度弱，故自發「放蛇」並聯絡警方。的士業議會主席黃卓邦稱，議會未有主導及參與今次行動，但之前會議上，確有會員建議自行「放蛇」捉白牌車，但討論完後未有決議，因認為法庭未必接納非執法人員取證。

根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5,000元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬元及監禁6個月。

另外，根據《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，而相關涉案車輛會被吊銷牌照及被扣押。