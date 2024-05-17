的士VS白牌車齊表態　的姐：公平競爭　Uber司機：有得揀先係老闆

網約車平台Uber自2014年登陸香港後，衝擊傳統的士業，的士業與白牌車、特別是Uber的明爭暗罵從未停。在政府擬規管網約車平台即將有方案之際，周四凌晨（16日）網傳多段懷疑「放蛇」打擊白牌車片段，有的士業界稱，據其了解是有業界對白牌車忍無可忍，包括警方執法力度弱，故自發「放蛇」。

一場自發「放蛇」除了是意識形態表達，也將的士業與Uber的較勁浮面、白熱化程度更成坐車人與網民的熱話。到底的士司機及Uber司機如何看此場「的爸大戰」，今午我們坐上了5部的士或Uber車，聽聽他們的心底話。



網約車平台Uber自2014年登陸香港後，衝擊傳統的士業，的士業與白牌車、特別是Uber的明爭暗罵從未停。（歐陽德浩攝）

Uber司機A：網約車受遊客歡迎 未驚過

對於有的士司機自發「放蛇」，他表示「未驚過」，因覺得所謂放蛇行動不會持久，加上以往亦有類似事件發生，大多最後都不了了之。他又分享指也曾遭「黑的」亂收車資，當日他帶親戚乘的士上山頂，沿途的士司機不斷在咪錶加附加費，又指多收100元是公價。

他指Uber深受外來遊客歡迎，尤其日本、韓國旅客，因為他們跟的士司機在溝通上有困難，相比之下Uber不需跟司機交談就能抵達目的地。

Uber司機A：網約車受遊客歡迎，未驚過。（香港01記者攝）

Uber司機B：的士服務態度參差等陋習已存在多年

Uber司機B認為，的士業以老一輩司機居多，服務態度參差等陋習已存在多年，心態及思想亦已僵化，若要改善或改革就只能寄望新入行的年輕一代。不過，他認為「一樣米養百樣人」，Uber亦有態度不佳的司機，不過Uber會規管司機，收到投訴時會有相應處理，而的士缺乏監管，自然有恃無恐。

他又認為的士業界討厭Uber是無可厚非，因為香港市場小，Uber與的士可說是正面對抗，但他覺得維持現狀比較好，因為「大家都搵到食」；即使沒有Uber，也不見得會多了人乘坐的士，而且有競爭才會有進步。他續說，現時選擇權在市民手上，「有得揀先係老闆」。

Uber司機B：有得揀先係老闆。（香港01記者攝）

Uber司機C：網約車合法化是大勢所趨

Uber司機C先生（化名）本不清楚近日的士業放蛇行動，但為避免違法被捕，考慮暫停接客一段時間，並相信會影響其他全職Uber司機。「接每一單都要諗諗。」

C先生認為，網約車合法化已是大勢所趨，例如內地由最初規定為違法，再逐漸接受網約車，現在每個機場及口岸均設有網約車載客點，內地居民亦習慣網約車的出行模式：「如果香港政府覺得呢樣嘢唔得，香港唔認同全世界嘅方向，真係一定要係網約車違法。咁佢係應該封咗Uber嘅平台，而唔係應該搵我哋司機嚟搞⋯⋯即係點解搵蝦兵蟹將呢？你搵我哋嚟搞做乜呢？我真係唔明囉。」

的哥燁哥：放蛇盞搞 進一步影響業界聲譽

指有的士司機私下「放蛇」並報警舉報Uber司機。駕駛十多年的士的燁哥（化名）認為，今次事件「盞攞嚟搞」，甚至進一步影響業界聲譽；因為即使Uber對生意有影響，但整體仍要靠政府與業界解決。

至於外界一直歸咎部分的士司機態度惡劣而拒搭的士，華哥就指相信隨著陸續推出車隊管理、引入扣分制等，可以改善市民對業界的印象。「有啲車隊就好啲嘅，有個規範喺到吖嘛，車隊有人管理、真係有人投訴，咁你上面都有人處理」。

的姐阿鳳：的士與Uber可共存 唔能夠逃避（網約車）

至於同樣駕駛的士超過十年的阿鳳（化名）就直言，「覺得呢啲人（放蛇司機）多餘，其實你現今社會科技化，唔能夠去逃避㗎呢啲（網約車）」，而Uber合法性雖有待商榷，但網約車是必然存在，甚至可能很多官員都有坐Uber 。

他認為的士與Uber是可以共存，因為即使禁止Uber，但香港仍有其他網約車服務，要禁絕並不可能。「作為一個的士司機，我都覺得佢應該要合法化，大家公平競爭吖嘛」。