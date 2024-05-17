「放蛇」捉白牌　的士業消息稱屬忍無可忍自發行動　周國強籲克制

網傳多段懷疑「放蛇」打擊白牌車片段，見有人租用私家車抵達啟德郵輪碼頭時，隨即表示交警方行動，而警方回覆指相關事件並非警方行動。消息指，事件涉及的士團體成員，他們一同展開針對Uber的放蛇行動，有人於7個不同地點上車，並將終點設在啟德郵輪碼頭，到埗後報警，案件交由東九龍交通調查隊跟進。

有的士業界稱，據其了解是有業界對白牌車忍無可忍，包括警方執法力度弱，故自發「放蛇」及聯絡警方，冀將違法人士繩之於法。的士小巴商總會理事長周國強表示，據其所知有的士司機對警方執法力度不滿，未能達到業界期望，但他呼籲相關同業聯絡商會及能克制，商會會盡快約見警方及運輸署商討。



警方在場調查。（網上影片截圖）

社交平台周四（16日）流傳影片，其中一段片可見乘客稱：「喺架Benz尾落，你等等，阿sir過嚟招呼你㗎喇！」另一片段則指，「你中咗㗎喇，揸Uber瀨嘢㗎喇！」司機一臉錯愕，茫然稱：「下！哦…‥」從網上圖片及影片可見，多輛私家車被警員截停，涉案司機落車助查。

消息指「放蛇」市民屬的士團體成員 案件交由東九龍交通調查隊跟進

警方回覆查詢時表示，相關事件並不是警方行動。據了解，事件涉及7架車輛，警方登記涉事司機資料後，並沒有作出拘捕或發出告票。警方現正調查事件。消息指，事件涉及的士團體成員，他們一同展開針對Uber的放蛇行動，有人於7個不同地點上車，並將終點設在啟德郵輪碼頭，到埗後報警，案件交由東九龍交通調查隊跟進。

的士業議會指行動非由議會發動

的士業議會主席黃卓邦就指，議會未有主導及參與今次行動，但之前會議上，確有會員建議自行放蛇捉白牌車，討論完後未有決議，因認為法庭未必接納非執法人員取證，「討論結果就話睇定啲先，都考慮到警民合作可做到咩地步呢？」他再強調，白牌車屬犯法行為，過去9年一直蠶蝕的士業界，希望政府可協助，亦希望年中政府立法框架能加強相關監管工作。

的士小巴商總會理事長周國強。（資料圖片/林靄怡攝）

周國強籲業界聯絡商會及保持克制

的士小巴商總會理事長周國強表示，據其所知有司機對警方執法力度不滿，未能達到業界期望，但他呼籲該些業界可聯絡商會及保持克制，商會會盡快約見警方及運輸署商討。

自行放蛇是否踩界留待公眾判斷 周國強稱的士業遭不平對待有目共睹

至於自行放蛇是否「踩界」，周則稱有待大家判斷，強調業界近十年被搶生意、被不平對待有目共睹，警方作為執決者，必須大力執法：「大家都知啦，警方上年拉白牌車得50幾單，每年幾十次大型打擊黑的行動，當然我絕對同意，但應該要有相同警力，將非法嘅白牌車繩之於法。」

周國強：呢幾年比網民點唔理性鬧，要點做先啱？

事件發生後，網民對的士業反應較大，呼籲市民自發捉的士司機違法。周國強回應指，相信若警方能有效打擊不法行為，業界與市民衝突會減少，「近呢幾年比網民點唔理性鬧、加兩蚊鬧半年，（業界）受到咁欺凌，要點做先啱？」

香港的士商會主席黃保強稱，據其了解是有業界對白牌車忍無可忍，警方執法力度弱，故自發「放蛇」並聯絡警方，將違法人士繩之於法。他稱包括uber在內的網約白牌車太猖獗，無牌營業搶業界生意，要求警方執法。