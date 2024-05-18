荔枝角可疑車．車CAM直擊｜警敲打車窗、擎槍指背　3分鐘制服5人

警方今日（18日）接獲通報，指有一輛懷疑套假牌可疑車輛，遂派員展開追截，最終在荔枝角長荔街前後包抄，擎槍制服車上5漢。網上流傳事發時警方追截可疑車輛的車CAM影片，可見可疑車沿長義街而行，後方有一輛比亞迪私家車尾隨。當可疑車右轉入長荔街後，已有一輛閃燈衝鋒車打橫攔路，有持盾軍裝警立即下車，衝前打開可疑車的車門，嘗試將車內人士制服，亦有警員敲打車窗、擎槍指向疑犯背部，並將他壓向牆邊。



其間，有人疑企圖落車逃走，立即遭多名警員按在行人路上，一直尾隨可疑車後方的比亞迪同時駛前攔住去路。比亞迪其後徐徐後退，懷疑是休班警員的司機停車後，立即下車支援及協助制服疑犯，並將疑犯雙手反鎖身後，該名疑犯數度有掙扎的動作，但仍被警員控制。場面其後受控，再有多名警員增援，過程歷時3分多鐘。



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警方截查一輛可疑私家車，並制服5名男子。（網上圖片）

據悉，案件現列作「危險駕駛」、「行使偽造文件」、「未獲授權取用車輛」、「藏有攻擊性武器」、「藏有工具可作非法用途」、「駕駛未獲牌照車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」。被捕5人年齡介乎23至31歲，全部人有黑社會背景，為尖沙咀新義安「家樂」線的人馬。

探員搜查可疑車。（王譯揚攝）

據了解，今午一名休班警員於九龍城區一處僻靜街邊，目睹有人為一輛車輛套換車牌，認為有可疑，遂在對方開車後，駕車尾隨其後，同時上報事件，警方立即採取行動及掃蕩。下午4時許，西九龍總區衝鋒隊衝鋒車在長荔街近長義街，發現該輛可疑私家車，車上一共有5名男子，警方立即上前截查，私家車司機企圖駕車逃逸，惟被警車前後包抄攔路。警員下車擎槍，多次口頭警告，並以警棍打碎私家車的前座乘客位車窗，車上5名男子被按地制服及拘捕。警方搜車後，在車上搜出一批鐵筆、鎅刀、亞加力長膠尺，相信用作收數等不法用途。據知，5人當時正準備前往收數，涉款約10萬元。案件仍在調查當中，由深水埗警區重案組第一隊跟進。

疑犯黑布蒙頭、鎖上手銬，由警員押上警車。（王譯揚攝）