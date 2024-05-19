黃家駒墳墓刑毀｜白布蓋墓碑　四川女歌迷跪地泣不成聲：太心痛了

樂隊Beyond已故主音黃家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墳墓被毀，兩名15及23歲男子落網。多年來對樂壇具有深遠影響的家駒深受愛載，有內地女歌迷首次來港探望，卻撞正偶像長眠之地被毀，一度跪地痛哭，聲淚俱下稱：「太心痛了！」黃家駒友人兼黃家強助手聞訊後亦趕抵了解，他對事件感到憤怒，促警方和相關部門嚴肅跟進。



由四川來港的阿英，驚悉偶像填墓被毀，手持鮮花，泣不成聲。（馬耀文攝）

家駒墳墓被毀消息傳出，有人員趕抵以白布遮蓋墓碑保護；不少歌迷得知事件冒雨致祭。來自四川涼山彜族的女歌迷阿英泣不成聲，她指小學開始便喜歡黃家駒，「他就是唯一的男神！以後結婚了，也一定要放黃家駒的歌！家駒我永遠愛你！」她稱，今日特意提前來港探望家駒，結果第一次來便驚悉偶像墳墓被毀，她手持鮮花跪地致祭，聲淚俱下稱：「來到這裡就看到這個樣子‥‥‥太心痛了！我不知道為什麽會有那麽惡的人！黃家駒那麽好的人‥‥‥」她又指犯案者會有報應，「善有善報、惡有惡報、不是不報、時候未到！」

來自安徽的儲先生亦是第一次來港拜祭黃家駒，他指中學時已喜歡家駒，至今逾20年，認為其音樂影響了他的人生，包括創業至今的種種挑戰，「是一種傳遞、一種永不放棄的精神、也可能是一種獅子山精神。」他抵埗後才知發生刑毀案，對事件感到莫名奇妙，「有一點遺憾，就是有點不理解，有些氣憤。」如有機會，將來他會再來香港致祭。

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黃家駒的友人、黃家強的助手劉先生亦趕抵了解，他指家強不在香港，仍未知事件，他是收到粉絲傳來片段才驚悉事件。他認為犯案者不正常、不理性，「好激憤，其實家駒一直都係好受到大家愛戴，我覺得好激氣，好唔應該，我相信每一個愛beyond愛家駒嘅朋友，都會好憤怒！」他指，家駒一直宣揚「和平與愛」，已成為香港以至中華地區的文化象徵，是「香港人的驕傲」，促警方和相關部門嚴肅跟進。

有人員以白布遮蓋家駒墳墓。（鄭嘉惠攝）

另外，居於葵芳的區先生，今日亦是首次到家駒墳墓致祭，詎料見到墳頭被白布遮蓋才得知事件，他大感錯愕，「唔係好開心‥‥‥聽到有啲想喊。」區先生批評疑犯行為，應予以譴責。他指，自己14歲開始已喜愛家駒，「讀書嗰時好似一個潮流，好興佢啲歌，成個校園都鐘意佢啲歌！」而他最愛的歌為海闊天空。

▼ 涉案毀壞片段截圖 ▼

