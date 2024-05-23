水泉澳斬人案｜鞋舖老闆擸小心地滑牌制服疑兇：傷及其他人仲大劑

沙田水泉澳廣場昨晚（22日）發生斬人案。一名疑有思覺失調紀錄的43歲姓林男子手持利刀闖入快餐店內斬傷女職員，多名途人見狀合力制服男子，事件引起廣泛關注。有網民稱讚幾名熱心市民挺身而出合力制止持刀男，才避免更多傷亡。《香港01》接觸到手持「小心地滑」鋁牌制服疑兇的鞋舖老闆呂先生，他講述事發經過，並指案發時正值晚飯時間，商場內有不少一家大細，他坦言當時「無得驚」，如不及時制止疑兇，恐怕會發生類似荷里活廣場的慘劇，「點都要幫，再傷及其他人仲大劑」。



鞋舖老闆呂先生講述事發經過。（黃學潤攝）

鞋舖老闆呂先生受訪時指，昨晚7時許正在舖頭工作，突然聽到有人大叫，於是走出舖頭視察，見到許多人在大快活出口奔走，回頭始見到一名男子持刀在大快活收銀機位置與一名推手推車的男子對峙。呂先生隨即返店落閘及「擸架生」，惟店內無任何適合的物件，故唯有隨手拿起商場「小心地滑」鋁牌戒備。

呂先生折返現場時，已見到推車男及手持梯子的大快活職員，與持刀男對峙。呂先生手持「小心地滑」鋁牌上前，幾個男人圍逼近持刀男，一直朝便利店方向推進，到達玻璃門附近有街坊頂住門，形成前後包抄持刀男的局面。期間曾掟雜物嘗試令男子棄刀，惟未曾成功。最終大快活職員揮動梯子，成功打甩利刀，眾人馬上把刀踢走，再一擁而上將男子按地制服。呂先生形容持刀男眼神飄忽，並沒有太大反抗，制服過程尚算順利。

被問到為何敢挺身而出制服持刀男，呂先生坦言當時「無得驚」，只知道如不及時制止疑兇，恐怕會發生類似荷里活廣場的慘劇，傷及更多無辜市民，「食飯時間咁多女士、小朋友，初初得兩位男士同佢對峙，點都要幫，再傷及其他人仲大劑」。

呂先生形容推送餐車的街坊「最英勇」，以餐車與疑兇拉遠距離，坦言當時幾個男人無暇商量任何部署，只能見步行步，拖延至警方到場，幸好最終能成功制服疑兇。

持刀男子逃至街市對開遭途人制服，再交由警員處理。（facebook／水泉澳@水仔大家庭 Chrissie Ma）