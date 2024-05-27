旺角先施大廈自焚．內情｜情侶吵大鑊同燒傷　女淋火酒打火機點火

旺角先施大廈今午（27日）有單位冒煙，兩男女燒傷送院，其中女傷者全身燒傷，送院時痛苦呻吟。據了解，事發現場為大廈一個「劏房」單位，涉事男女為情侶關係，當時因感情問題爭執，女方情緒激動下，先將火酒淋潑於自己身上，再用打火機點火自焚，故全身多處燒傷；男方亦走避不及，被火球燒傷手腳，最終驚動女鄰居報警。事發後，「劏房」對開走廊遺下急救用品，警方封鎖現場調查。



女事主全身多處燒傷。（左朗星攝）

案發於今午5時許，據悉救援人員趕抵時，火勢已經熄滅。女傷者全身燒傷，由救護車送往伊利沙伯醫院救治，送院時全身包括面部、四肢均須貼上敷料、紗布或保鮮紙包紮，痛苦呻吟；男傷者則手、腳燒傷，清醒送往廣華醫院。

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先施大廈是本港其中一幢賓館林立的舊樓，如發生大火，後果堪虞。上月10日華豐大廈5死40傷三級火，消防處因應事件優先巡查舊樓、多商住處所的樓宇，過去一個月已巡查2000次，並發出600張消除火警危險通知書，當中一半涉阻塞走火通道；另一半則涉防煙門楔開。

消防處處長楊恩健接受傳媒訪問時指，香港目前有239幢集賓館及商住用途的舊式樓宇，主要集中在油尖、深水埗和灣仔區，其中5幢大廈賓館數目較多，包括重慶大廈、美麗都大廈、 先施大廈、新興大廈、平安大樓。

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