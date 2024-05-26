華豐大廈｜消防處長：最致命是濃煙蔓延　巡2千次屢見防煙門楔開

4月發生的華豐大廈三級火再次引起社會對舊樓消防問題的關注。消防處處長楊恩健表示，消防處的專責小組過去一個月已約見所有傷者及目擊者、並利用科技模擬火警情況及起因，暫時認為防煙門楔開，令濃煙可沿著樓梯蔓延，與引致的傷亡有關。他續指，消防處因應事件調整風險為本巡查機制，優先巡查舊樓、多商住處所的樓宇，這些樓宇在未來數月內會至少先巡查一次。

他又表示，香港目前有239幢集賓館及商住用途的舊式樓宇，其中5幢賓館數目多，包括重慶大廈。



4月10日，佐敦華豐大廈發生奪命大火，揭法團拖足16年仍未完成消防安全指示。（資料圖片/鄭子峰攝）

消防處處長楊恩健在今日（26日）播放的無綫電視《講清講楚》訪問表示，消防處在華豐大廈三級火發生後，已成立專責小組去處理調查，並在過去一個月約見共44位傷者及目擊者，也有利用科技模擬火警情況、及起火原因，暫時調查所得，大火始於一樓有雜物起火，續因一、二樓有防煙門楔開，濃煙沿著樓梯蔓延。他指，防煙門楔開與引致傷亡有關。

他表示，「最致命嘅應該係啲濃煙」，他指出，火警時發現有些樓層被人楔開了防煙門，令濃煙沿著樓梯上升，這樣有機會令人吸入濃煙，從而暈倒甚至死亡。

提到事前的消防巡查，有否發現防煙門楔開，並作跟進，他指針對華豐大廈，過去三年有51次巡查，當中也包括防煙門楔開的投訴，處方也因應這些投訴發出過消除火警危險通知書。不過，他也表明：「防煙門楔開係人為因素，其實幾時楔開我哋好難去知道，去到火警事後調查，就真係有啲防煙門楔開。」

消防處處長楊恩健（中）進一步解釋華豐大廈火警。(資料圖片/林振華攝)

楊恩健續指，消防處因應事件調整風險為本巡查機制，優先巡查舊樓、多商住處所的樓宇，過去一個月已巡查2000次，發出600張消除火警危險通知書，當中一半涉阻塞走火通道，另一半則涉防煙門楔開。

他又指，以往針對消防風險高的樓宇，一年至少會巡視一次，惟因應華豐大廈，現已加密巡查次數，同類樓宇至少會在數月內先巡查一次，之後也會再檢視是否需要加強。

楊恩健接受《星島日報》訪問中則提到，香港目前有239幢集賓館及商住用途的舊式樓宇，主要集中在油尖、深水埗和灣仔區，其中5幢大廈賓館數目較多，包括重慶大廈、美麗都大廈、 先施大廈、新興大廈、平安大樓。

楊恩健在節目中進一步表明，難以派員看守防煙門，要靠教育提醒市民，但他指，一年內重犯、因同一問題遭發消除火警危險通知書的話，現行機制下，處方會直接提告，未來都會考慮加強對重犯個案的執法力度。

▼4月10日 佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



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就有些大廈長期未能遵辦消防指示，政府正擬今年7月修例，包括賦權消防處、屋宇署，為未遵辦消防安全指示的業主代辦消防安全改善工程，事後收回費用。

他指，在商住樓宇公共地方的改善工程，很常因法團和財務問題未能進行，目前超過10年仍未遵辦「消防安全指示」的樓宇，有200多幢。被問到代辦工程的做法，會否令業主失卻主動遵辦消防指示的動力，楊恩健回應指，當局需要作出平衡及估算。

他續指，現時已有委員會涵蓋屋宇署、消防處、業界及專家等成員，修例後，委員會將以3個月時間，除了考慮哪些樓宇長時間未遵辦消防指示，也會考慮消防風險高，訂出框架、制定機制，以定出要先代辦工程的大廈。

楊恩健在節目上也重申走火的方法，建議市民如打開門已見到煙，應回室內暫避；如打開門無煙，則應帶備逃生三寶（即手提電話、門匙、濕毛巾），從最近樓梯疏散，不過，若然發現樓梯有煙、即使是稍薄的煙，也應該選用另一條無煙的樓梯逃生，當發現不同樓梯都有濃煙，則應返回屋內暫避。

▼華豐大廈法團指數年前走火通道曾堆積垃圾▼

