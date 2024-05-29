天水圍澳洲鴕鳥鴯鶓至今未有人認領　漁護署：或轉交機構安排領養

一隻澳洲鴕鳥「鴯鶓」，上周六（25日）被發現在天水圍區四處遊蕩，牠被捕獲後暫交由漁護署動物管理中心照顧，惟至今尚未有人認領。漁護署今日（29日）回覆查詢時指，相關鴯鶓為成鳥，身高約1.3米，長約0.8米，現時健康狀況良好。如牠無人認領，經漁護署獸醫評估為健康狀況良好和適合被領養後，署方會把牠轉交伙伴動物福利機構安排領養。



一隻澳洲鴕鳥「鴯鶓」於5月25日在天水圍區四處遊蕩。（網上影片）

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漁護署回覆查詢時表示，該隻鴯鶓於本月25日被送往該署動物管理中心觀察，署方正根據《動物拘留所條例》（第168章）以指定方式處理。

鴯鶓並非《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）的列明物種，亦不屬於《公眾衞生（動物及禽鳥）（禽畜飼養的發牌）規例》（第139L章）法例所規管的家禽，私人飼養無需根據相關條例申領牌照或豁免許可證。

根據《公眾衞生（動物及禽鳥）條例》（第139章），任何人進口動物或禽鳥前，必須事先取得本署發出的入口許可證，並須符合許可證上訂明的所有條款，包括須附有由出口國家／地區官方機構發出的動物健康證明書及禽流感測試報告等，方可進口動物或禽鳥，否則即屬違法。同時，漁護署會根據世界動物衞生組織有關禽流感資料報告，拒絕批准涉及禽流感個案的國家／地區進口禽鳥到港。

翻查資料，上月18日亦發生同類事件，一隻「鴯鶓」被發現在元朗雞伯嶺路與鳯降村路之間遊走。當時愛協職員稱，該隻鴯鶓身高約1.5至1.8米，是流浮山一間農場所有，領有漁護署飼養的牌照。早前疑農莊的義工沒有關好門閘，共3隻鴯鶓走失，其後已經相繼尋回。

▼4月18日流浮山一間農場尋回走失鴯鶓▼



走失的鴯鶓約1米高，巿民拍攝到牠在馬路中。（農莊提供）