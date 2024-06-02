深水埗海壇街路陷｜政府料午夜前可臨時修復　明早6時前重開快線

深水埗海壇街前日（5月31日）發生路陷，驚現約8米乘12米、深約4米的巨坑。政府今日傍晚（6月2日）表示，受影響路段的快線，預計今晚午夜前完成臨時修復，初步估計明（3日）早6時前可重開，恢復行車。路陷範圍內有一條直徑約225毫米的污水渠及一條直徑約300毫米的雨水渠局部損壞，渠務署已採取臨時措施截流，安排泵車臨時收集污水。水務署、渠務署及路政署正聯合調查路陷原因，初步估計近日大雨可能是引致路陷的其中一個原因。



深水埗海壇街及桂林街交界發生路陷，驚現巨坑。（王譯揚攝）

政府指，受深水埗海壇街與桂林街交界的路陷影響，海壇街介乎欽州街與桂林街之間一段往荔枝角方向行車線，現時全面封閉。水務署及渠務署的工程團隊正全力搶修，受影響路段的快線，預計今晚午夜前完成臨時修復，初步估計明日（3日）上午6時前重開，恢復行車。

水務署工程團隊正全力繼續進行餘下受影響行車線的永久修復工作，爭取於周三（6月5日）早上交通繁忙時間前，重開海壇街（介乎欽州街與桂林街之間）往荔枝角方向慢線。及後，水務署會安排已臨時恢復行車的快線，進行路面永久修復工程，預計於周五（6月7日）早上交通繁忙時間前完成。運輸署會透過不同渠道，包括運輸署手機應用程式「香港出行易」和運輸署網頁，適時更新相關交通消息及交通安排。

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路陷面積約為8米乘12米，深約4米。範圍內約2米深處，有一條直徑約225毫米的污水渠及一條直徑約300毫米的雨水渠局部損壞，渠務署已採取臨時措施截流，並安排泵車臨時收集污水，確保有關渠務設施能保持運作，並計劃在路面緊急維修工程完成後，適時重置該兩段渠管。屋宇署則稱，亦已派員視察路陷位置附近的樓宇，檢視後認為該些樓宇整體結構沒有明顯危險。

水務署、渠務署及路政署正進行聯合調查路陷原因。初步估計，近日大雨可能是加劇水土流失引致路陷的其中一個原因，相關部門會繼續全面及深入調查。而為進一步了解其他地底設施有否受路陷影響，水務署已安排專家在附近路面使用雷達探測，現正檢視路底狀況 ，暫時未發現附近有出現路陷情況。