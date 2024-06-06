「長洲覆核王」郭卓堅被警方拘捕　涉騙取公屋、綜援、法援等福利

消息指，有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅遭警方拘捕，涉嫌與騙取公屋、綜援、法援等福利有關，案件由東九龍總區重案組負責調查。今（6月6日）午約3時，郭卓堅於長洲警署獲准擔保外出，由警車載返住所。



郭卓堅涉欺詐被捕後，今日（6月6日）於長洲警署獲准擔保外出，由警車載返住所。（黃學潤攝）

警方表示，東九龍總區刑事部經過深入調查後，今日在長洲以「欺詐」罪拘捕一名85歲姓郭的本地男子，他涉嫌於2013至2022年期間透過作出虛假陳述及提供虛假資料，隱瞞個人入息及資產，藉此騙取政府資助和社會福利，包括公共房屋、長者生活津貼、綜合社會保障援助及法律援助。被捕人已獲准保釋候查。

警方重申，任何人以欺騙手段，藉此獲取利益，或導致他人包括政府部門蒙受不利，有機會干犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第16A條「欺詐罪」，一經定罪，最高可判處14年監禁，市民切勿以身試法。

郭卓堅歷年來逾30次就有關公眾利益的事件提出司法覆核，包括鉛水事件、挑戰丁權、高鐵一地兩檢合法性、警方速龍小隊無展示編號、明日大嶼撥款、新冠疫情免針紙案等，但大多數司法覆核不獲受理或被判敗訴，郭卓堅亦因而拖欠逾156萬元訟費，遭律政司入稟申請破產，2020年7月8日被法官頒布破產令。

2022月11月，《大公報》的調查報道揭發郭卓堅於2019年獲房屋署編配位於油麗邨信麗樓的公屋單位，但他卻長期交予另一名女子居住，自己則仍然居在前妻名下的長洲東堤小築單位，有濫用公屋之嫌。事後曝光後，房屋署介入調查，並收回單位。郭卓堅其後承認一直居於長洲，解釋自己行動不便，獲派的公屋單位不方便輪椅出入，故鮮有在該處居住。但他否認公屋是「被收回」，而是自己「主動寫信交還」，並強調自己符合申請及居住公屋的資格。

2015年郭卓堅就新界原居民丁權提請司法覆核，獲法援署批出援助，但要求郭卓堅申報資產，但其後發現郭的銀行戶口不時有資金進出，涉嫌隱瞞財務變動，撤回法援。據當時報道指，郭卓堅原本領取綜援，但聽從社工建議，另開設新銀行戶口改領高領津貼，開新戶口時即存入4.5萬元資金，而戶口在一年內經常有逾10次超過1萬元款項的交易，法援署要求郭卓堅解釋相關資產，郭一時說是做散工及執紙皮賺取，一時又說是賭馬贏錢，又指家中有5、6萬元資金可供賭博。法援署認為他說法前後有矛盾，故撤回其法援。